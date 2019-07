Ce ne rezerva astrele in luna iulie 2019

Berbec



Berbecii sunt ocupati cu treburi care tin de casa si familie. E destul de multa forfota in acest segment de viata, apar tot felul de evenimente la care trebuie sa fie prezenti sau pur si simplu sunt de rezolvat situatii din trecut, cu implicatii emotionale, eventual legate de parinti si/sau neam sau loc natal.

In preajma zilei de 2 iulie, pot afla vesti surprinzatoare care schimba fundamental relatia cu familia si/sau cariera.

Unii Berbeci isi schimba locuinta, altii schimba decorul in casa sau configuratia familiei. Altii au parte de agitatie la locul de munca, insa e bine sa nu contribuie la precipitarea evenimentelor.

Stimulate si sustinute sunt si proiectele creative, hobby-urile, iesirea la rampa a unor Berbeci, expunerea curajoasa si chiar povestile de amor cu iz de piesa de teatru.

In orice caz, acum isi pot manifesta talentele, au curaj, au bucurie de viata si se pot aseza, in sfarsit, intr-un context de putere. Atentie insa la neintelegerile care pot sa apara intre 8 si 19 iulie, in relatia de cuplu, din cauza unei comunicari defectuoase.

Taur

In aceasta vara, Taurii sunt tot timpul pusi pe aflat lucruri, pe invatat, pe structurat informatie. Ei pot chiar sa se gandeasca la modalitati prin care pot scoate bani din cunostintele pe care le au si se informeaza si in acest sens. De asemenea, Taurii au parte acum de relatii foarte prielnice care ii ajuta sa invete ce au nevoie, au trecere la institutii de la care pot obtine semnaturi, diplome, acreditari.

Unii Tauri, in iulie au de facut demersuri administrative si juridice, au de rezolvat chestiuni care tin de documente si chiar de corectat unele erori care s-au strecurat in trecut, din acest punct de vedere. Unii renegociaza contracte si o anumita pozitie in cadrul unei afaceri.

Destul de multa energie si ambitie exista in zona familiei si a relatiei cu parintii sau cu alti membri ai familiei si e posibil ca in luna iulie sa existe conflicte de interese, in cazul in care nativii Taur vor sa obtina mai multa autoritate sau sa faca schimbari majore legate de locuinta, avere, decor. Pot reveni in prim plan o serie de situatii nerezolvate legat de bunuri imobiliare sau de familie in general, iar acum se cer clarificate si incheiate.

Este necesara prudenta in administrarea banilor, e destul de fluctuanta si instabila aceasta zona de viata pentru Tauri.

Gemeni

In iulie, incepand cu data de 8, Mercur, stapanul zodiei lor, va fi retrograd, ceea ce inseamna ca e nevoie sa fie prudenti, sa fie atenti la cheltuieli, sa amane eventual semnarea unor contracte importante, sa se concentreze bine cand au de luat decizii in privinta unor tranzactii sau afaceri de orice fel, de asemenea, sa nu promita mai mult decat pot face. Pe de alta parte, unele idei vechi acum isi gasesc cadrul perfect de materializare.

Gemenii se vor axa mult pe comunicare, plimbari multe si scurte si dialoguri cu persoane fermecatoare. Gemenii sunt si ei foarte carismatici acum, ceea ce ii poate ajuta sa fie convingatori in negocieri si in tot ce fac, mai ales cei care folosesc cuvantul in actvitatea lor sau lucreaza in jurnalism, comert, turism etc. Atentie insa la orgoliul nemasurat, care uneori le poate crea neplaceri in relatii.

Au o vara foarte bogata in demersuri financiare, eclipsele activeaza fix axa finantelor. Au parte de revizuiri bugetare si regandirea strategiei de lucru, astfel incat sa-si creasca veniturile.

Gemenii sunt suficient de inspirati sau destul de frustrati acum, incat sa caute si sa gaseasca cele mai bune solutii, atat pentru rezolvarea unor situatii legate de dari, datorii, taxe etc, cat si pentru imbunatatirea statutului financiar.

Rac

Una din zodiile vedeta in iulie, datorita celor doua eclipse care au loc pe Luna noua in Rac (2 iulie) si pe Luna plina in Capricorn (16 iulie), care ii vizeaza in mod direct.

Au de luat decizii importante, se simt intr-un moment important in viata lor, in care trebuie sa incheie anumite etape parteneriale si sa deschida altele, sa-si lamureasca pozitia in cadrul unor relatii, sa stabilieasca ce fac mai departe si cum.

Sunt posibile schimbari mari in dinamica relationala a Racilor, acestia pot lua decizii radicale cu privire la o casnicie sau la alte relatii, pot sa incheie fara drept de apel o etapa.

Racii vor fi destul de vocali, se vor expune mult, sunt expansivi si vulnerabili, dar si curajosi si mai deschisi poate decat de obicei.

In luna iulie (dupa 8 iulie), cu Mercur retrograd, ei pot sa primeasca beneficii materiale care le-au fost blocate sau intarziate. Nu e indicat sa semneze pentru o afacere noua sau un contract nou, ci doar sa revizuiasca lucrurile deja in derulare.

Financiar, au sanse de castig, in primul rand datorate atitudinii mult mai axate pe sine si pe nevoile personale, dar si curajului de a se vinde mai bine, precum si dorintei de confort.

Leu

Leii e posibil sa fie impulsionati, de catre energia lui Marte care ajunge in semnul lor pe 2 iulie, sa iasa in fata, sa straluceasca, sa se exprime si sa se inflacareze din cine stie ce idei si motive.

Adevarul este ca incep sa aiba mai multa energie, curaj si putere. Insa, exista riscul sa fie prea dominatori, aroganti si lipsiti de delicatete in relatia de cuplu si nu numai. De aici, conflicte si tensiuni sunt posibile.

Avand in vedere ca Mercur va retrograda in semnul Leului incepand cu 8 iulie, Leii trebuie sa faca un pas in lateral, sa priveasca cu atentie la ce le aduce viata si sa fie dispusi sa corecteze ceva in alegerile pe care le-au facut deja si eventual in comportamentul pe care l-au avut in relatiilor lor.

Leii intelepti, Leii care iarta, care sunt generosi, care accepta ca uneori nu e despre ei si despre a face lucruri in forta, au mult de castigat, mai ales ca daruri spirituale, de suflet, pe care le primesc.

E bine sa se ocupe de ei, de corpul lor, de echilibrul interior, de obiceiurile pe care le au in privinta alimentatiei, de sanatatea lor in multe feluri, de anumite idei pe care le au si care necesita o strategie… De asemenea, unii Lei isi pot imbunatati aspectul fizic.

Fecioara

Iulie este o luna in care Fecioarele ar trebui sa fie mai discrete, sa lase deoparte obiectivele marete si sa se concentreze pe conservarea energiei si incarcarea bateriilor. Mercur, guvernatorul acestei zodii, va fi retrograd incepand cu 8 iulie, asa ca e o perioada de evaluari in multe feluri.

Fecioarele se vor implica in activitati sociale, vor primi invitatii la diverse evenimente si construiesc relatii sociale diverse.

Exista mare incarcatura pe axa prietenilor si anturajului, asa ca nativii Fecioara pot descoperi acum aspecte pe care nu le-au vazut la anumite persoane, pot sa-si revizuiasca atitudinea in raport cu o serie de persoane si vor fi poate dezamagiti din acest motiv. In orice caz, sa nu-si faca iluzii cu privire la vreun sprijin de care au nevoie, sa nu puna baza in promisiuni, mai ales daca li se par nerealiste.

Se fac ordine si spatiu in jurul Fecioarelor, se triaza prietenii si cunostintele.

O relatie de amor se cere si ea clarificata, iar unele Fecioare vor sa incheie o etapa sau sa reconfigureze fundamental viata lor afectiva.

Balanta

Nativii Balanta se afla intr-un punct de cotitura professional, ei trebuie sa ia niste decizii cu privire la drumul lor de acum incolo. Unii nativi incheie o etapa lunga profesionala, altii se orienteaza spre un alt mod de a face lucrurile si alt cadru, care le ofere mai multa siguranta.

Si in familie/casa sunt posibile evenimente neasteptate, care ii fac pe acesti nativi sa ia atitudine, sa-si exercite autoritatea si puterea, sa ia masuri pentru a pune lucrurile in ordine, mai ales acolo unde au tot amanat acest lucru.

Luna iulie are o dinamica sociala aparte, Balantele nu se pot odihni, pentru ca mai mereu sunt invitate undeva, sunt chemate, sunt solicitate sau li se fac diverse propuneri. Participa la activitati de grup, se intalnesc cu oameni multi si diversi, sunt admirati si aplaudati probabil pentru idei si implicare.

Unele Balante sunt curtate, asa ca e posibil ca o relatie de prietenie sa se transforme in una de amor, nu comoda, ci dramatica si teatrala.

Scorpion

Luna iulie ii pune pe Scorpioni la treaba in mintea si constiinta lor. Adica, axa mentalului si cunoasterii fiind foarte puternica – acolo se produc si eclipsele verii – Scorpionii au de invatat, de inteles, de ales la ce sa aspire, de directionat gandurile si dorintele, de evoluat in multe sensuri.

Unii Scorpioni reusesc in sfarsit sa se desprinda de anumite asteptari sau sa se detaseze de anumite dureri si resentimente generate de experiente trecute, unele datand chiar din perioada copilariei. Iar asta ii ajuta sa faca un salt insemnat in ce priveste abordarea si filozofia si viziunea de viata.

In iulie se activeaza si zona carierei, puterii si autoritatii. Scorpionii au ambitii, au strategii, tintesc foarte sus, dar de data asta vor mult, cu efort mic. Adica, asteapta rezultate, care cred ca li se cuvin dupa munca depusa pana acum. Si s-ar putea chiar sa le aiba. Doar sa evite sa faca presiuni prea mari asupra sefilor si sa se evalueze corect atunci cand cer avantaje si promovari.

Sagetator

Axa resurselor materiale si nu numai este foarte activa in aceasta vara, iar Sagetatorii pot beneficia de diverse usi deschise prin intermediul altora sau de catre altii. Ei nu au decat sa fie atenti la ceea ce li se sopteste, ce li se propune sau li se ofera intr-o forma sau alta.

In iulie, impart ce au de impartit si restituie ceea ce au de restituit. E posibil ca acesti nativi sa poata incheia acum o etapa financiara apasatoare, gasesc solutii pentru a rezolva ceva, poate un credit, o sponsorizare, o situatie a unei datorii… sunt sprijiniti, au usurinta mai mare in a rezolva astfel de chestiuni.

De asemenea, au relatii foarte dinamice cu strainatatea, pot calatori sau primesc vesti, intra in comunicare cu persoane straine, fac demersuri juridice sau pur si simplu isi dezvolta anumite relatii care sa-i ajute la un plan al lor.

Exista si sansa unor deplasari sau a unor demersuri in sensul educatiei si evolutiei, la invitatia altor oameni din viata lor.

Capricorn

Capricornii sunt atinsi de eclipse, in special de cea din 16 iulie (Luna plina in semnul lor), asa ca sunt chemati la „raport cosmic” in aceasta luna, au de prezentat rezultate si un bilant amanuntit in fata constiintei lor in primul rand, dar si in fata partenerului de viata sau a partenerilor de afaceri.

Capricornii sunt extrem de concentrati, nu se relaxeaza in aceasta vara, pentru ca simt ca se afla intr-un moment important in viata lor. Este, practic, un moment in care ei se redefinesc, se dezvolta, trag concluzii, iar acolo unde descopera lacune sau nemultumiri cu privire la ei insisi, trec imediat la fapte si fac ce e necesar pentru a trece la nivelul urmator.

Capricornii vor acum sa evolueze, sa se afirme, sa faca lucrurile corect, responsabil, ca la carte. Si chiar le va iesi ceea ce isi propun, atat prin stabilirea unor limite in relatiile lor, cat si prin asumarea unor responsabilitati, a unui efort suplimentar sau renuntarii la ceva material.

Au o vara ocupata, aglomerata, iau pana si vacanta in serios si organizeaza absolut totul, iar unii Capricorni vor alege mai degraba sa combine relaxarea cu munca, daca pleaca pe undeva in vacanta.

Varsator

Pentru Varsatori, eclipsele acestei luni activeaza axa muncii, a stilului de viata si sanatatii, asa ca Varsatorii au mult de munca, sunt provocati si e posibil sa constientizeze necesitatea unei schimbari majore in stilul de viata, pentru ca fie corpul le da semne ca e timpul sa fie mai atenti la sanatatea lor, fie se simt extenuati si psihic, si fizic, si nu mai au resurse sa inainteze in acelasi ritm.

Varsatorii pot, de asemenea, sa incheie o etapa de munca, sa renunte la proiecte care nu-i mai definesc si implinesc.

Unii Varsatori isi pot gasi locul de munca potrivit si cautat.

De asemenea, e posibil sa fie solicitati sa daruiasca, sa ofere sprijin, sa faca munca pro bono, sa ingrijeasca. Se vor afla deseori in situatia de a acorda atentie mai mult altora si mai putin lor insisi.

De multe ori, simt ca nu au lucrurile sub control si ca trebuie sa consume energia pentru a se adapta si pentru a gasi mereu solutii.

Pesti

Acesti nativi au de furca in ce priveste relatiile cu prietenii, unde ies la iveala informatii care ii determina sa renunte la o relatie sau mai multe, sa inchida un capitol din viata lor sociala si sa faca loc altor proiecte, mai potrivite.

Sunt foarte creativi si inspirati in aceasta vara, iar dupa mult timp, sunt in sfarsit dispusi sa se ocupa de proiectele lor personale, sa faca ce le place, sa se implice numai acolo unde le place. Ei pot crea lucruri extraordinare, mai ales daca lucreaza in domenii creative si se lasa purtati de inspiratia momentului.

De asemenea, Pestii sunt foarte romantici in urmatoarea perioada, asa ca e posibil sa investeasca multa atentie, sentimente si energie intr-o relatie sentimentala. Alti Pesti se dedica foarte mult copiilor, le acorda mult suport, si mai ales iubire.

Exista multe razgandiri in interactiunile cu ceilalti si destul de mult orgoliu, mai ales in interactiunile care vizeaza munca, serviciul, sarcinile zilnice.

Pestii dau dovada de inconsecventa si de o atitudine capricioasa. Totusi, au suficienta vointa pentru a obtine ce-si doresc, cu conditia sa fie diplomati si hotarati.