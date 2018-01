Pilda lui Solomon despre sensul vietii si implinire.

„Cand regele Solomon s-a intors din munti, dupa apusul soarelui, cei adunati la poale l-au intrebat:

— Esti sursa noastra de inspiratie. Cuvintele tale ne ating inima. Iar intelepciunea ta ne lumineaza mintea. Suntem flamanzi sa te ascultam. Spune-ne: Cine suntem noi?

El le-a zambit si le-a raspuns?

— Voi— sunteti lumina universului. Voi sunteti stelele. Voi sunteti altarul credintei. in fiecare dintre voi este un univers. Gramaditi intelepciunea in inima, ascultati-va inima, ascultati prin dragostea voastra.

— Care este sensul vietii?

— Viata – este un drum, un scop si o victorie. Viata este un dans al iubirii. Misiunea voastra este sa infloriti. Sa FII – e un dar pentru toata lumea. Viata voastra – este istoria omenirii. De asta viata este mai frumoasa decat orice teorie. Creeaza din viata ta o sarbatoare, pentru ca asta este adevarata ei valoare. Viata este compusa din prezent. Iar sensul prezentului este sa traiesti in prezent.

— De ce ne urmareste necazul?

— Ceea ce ai semanat, aceea vei culege. Nefericirile sunt alegerile noastre. Saracia – este creatia omului. Iar nemultumirea este fructul neglijentei. invinovatind pe cineva, iti pierzi puterea. Nefericit este acel care nu se cunoaste. Sarac devine acel care pierde timpul in zadar. Nu permite multimii sa iti omoare sufletul.

— Cum sa trecem peste nefericiri?

— Nu te analiza. Nu te compara si nu te imparti . Multumeste pentru tot ce ai. Bucura-te pentru ca bucuria creaza minuni. Iubeste-te, pentru ca cei care se iubesc pe sine, ii iubesc toti. Roaga-te cand esti fericit si ghinionul te va evita.

— Care este drumul catre fericire?

— Fericiti sunt cei care iubesc, fericiti sunt cei care multumesc. Fericitii traiesc in armonie. Fericitii vad adevarata frumusete a lumii. Fericitii se bucura de soare. Fericitii sunt gata sa primeasca soarele in brate. Fericitii sunt liberi. Fericitii iarta.

— Cum sa traim in lumina?

— Savurati fiecare picatura a vietii, o viata traita in zadar va da nastere nefericirii. si sa stii ca ceea ce se afla in interior, aceea se afla si in exterior. Lumea este sumbra pentru ca inima este sumbra. Fericirea este apusul soarelui.

— Cum sa traim in armonie?

— Traieste simplu. Nu fa rau nimanui. Nu invidia. Lasa ca indoielile sa treaca si nu cauta altele noi. Daruieste-ti viata frumosului. Creaza pentru arta, dar nu pentru recunoastere. Da viata trecutului, uitandu-l. Adu in lume ceva nou. Umple-l cu iubire.Acolo unde este iubire – acolo este si Dumnezeu.

Traieste in armonie! Fii tu insuti!”, este unul din mesajele lasate posteritatii de regele Solomon.