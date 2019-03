Horoscopul saptamanii 25 februarie – 3 martie 2019

Berbec

Prima parte a saptamanii evidentiaza aspectele financiare comune cu altii, achitarea facturilor sau discutiile cu institutiile financiare. Sunt posibile rezolvari, dialoguri fructuoase, insa nu slabi vigilenta si verifica atent fiecare document sau fiecare sursa de informatii.

Inceputul lunii martie te va duce cu gandul spre zari indepartate, astfel ca este favorabil sa creionezi planuri de calatorii, de studii de anvergura si reconfigurari socio-profesionale.

Sclipirile geniale pe care le dovedesti in aceasta saptamana iti vor remodela filozofia de viata, dar vor fi utile si altora. Ar fi bine sa notezi intr-un jurnal personal ideile care iti vin in minte, oricat ar parea de nastrusnice sau irealizabile. Se vor materializa la momentul potrivit.

Taur

Relatiile cu ceilalti si colaborarile in care esti implicat iti deschid saptamana. Rasturnarile de situatie pot fi frecvente si neobisnuite, de aceea, evita sa te bazezi pe cele discutate sau parafate in prima parte a saptamanii.

Luna martie debuteaza cu aspecte financiare, de genul achitarea datoriilor, dialoguri cu partenerul de viata, rudele, colaboratorii vizavi de bani si bunuri comune, relatii cu institutii financiare.

Fii prudent cand vine vorba de latura materiala a vietii, deoarece sunt posibile situatii explozive, metaforic vorbind. Este posibil sa primesti sume de bani fabuloase, obiecte de valoare sau propuneri de implicare in colaborari noi si bine platite. Cheltuieli de anvergura, planuri de calatorie, relatii cu strainatatea.

Gemeni

Ai mult de lucru in prima parte a saptamanii, de aceea, ar fi bine sa alcatuiesti un plan de actiune si sa-l urmaresti indeaproape. Din cauza forfotei de la locul de munca, sanatatea devine vulnerabila. Dozarea eforturilor, odihna si o dieta potrivita ti-ar fi de mare folos.

Luna martie debuteaza cu discutii parteneriale zgomotoase. Fii prudent, pentru ca este posibil sa te desprinzi din toate relatiile parteneriale. Orice relatie parteneriala va rezista numai daca este fundamentata pe baze serioase si de buna calitate. Astfel, incepand cu aceasta saptamana sunt posibile separarea, divortul, renuntarea la unele colaborari si afaceri.

Discerne totul atent si la nevoie apeleaza la sfaturile specialistilor. Cheltuieli majore pe facturi, taxe, datorii diverse.

Rac

Relatiile sentimentale si cele amoroase iti deschid saptamana. Discutii, activitati comune, planuri de viitor, dar si iluzii, dezamagiri, minciuni. Fii prudent si nu lua de bun chiar tot ce se petrece pe acest segment, pentru ca aparentele sunt inselatoare.

Primele zile ale lunii martie te predispun la multa munca, atat acasa in plan familial, cat si in plan profesional la serviciu.

Dozeaza-ti eforturile, intrucat sanatatea este vulnerabila. Odihna, dieta potrivita, compania celor dragi si de incredere te ajuta sa depasesti totul cu bine.

Controverse in relatiile parteneriale. Rasturnarile de situatie pot fi la ordinea zilei. Este nevoie sa acorzi atentie partenerului de viata sau colaborarilor profesionale.

Leu

Sunt favorizate activitatile domestice si relatiile cu membrii familiei. Poti desfasura mai usor curatenii, reparatii de anvergura sau reamenajari ale spatiului de locuit.

Se recomanda prudenta la sursele de apa din spatiul locativ, pentru ca se pot avaria. Este nevoie sa tii cont de relatiile cu persoana iubita si de relatiile cu copiii. Sunt posibile discutii aprinse, zgomotoase, aflarea unor detalii importante privitoare la scopurile persoanei iubitei sau copiilor, dupa caz.

Cum exista multa dinamita in segmentul amoros, fii prudent si evita escaladarea conflictelor. Unele relatii se pot finaliza din te miri ce.

La serviciu se intrezareste multa activitate in a doua parte a saptamanii, dar te vei descurca foarte bine cu putin efort si bunavointa. Ingrijeste-ti sanatatea!



Fecioara

Saptamana debuteaza cu multe discutii, calatorii pe distante scurte si activitati intelectuale. Persoanele din anturajul apropiat iti vor fi in preajma, te vor solicita pentru diverse scopuri mai mult sau mai putin comune, astfel ca tot acest iures te va obosi.

Selecteaza totul si planifica-ti treburile asa cum ai tu nevoie si nu cum vor altii sa-ti impuna. Membrii familiei iti sunt alaturi, insa si tu la randul tau este bine sa-i sprijini atat cat poti. Treburile gospodaresti le vei realiza usor, cu sprijinul celor dragi, astfel ca segmentul domestic si tot ce implica el te va ademeni sa stai mai mult pe acasa.

Pe de alta parte, sunt zile favorabile planurilor de vizitare a rudelor, a locurilor natale si a locurilor dragi sufletului tau. Antreneaza-i si pe cei dragi in activitatile tale!

Balanta

Saptamana iti aduce noutati financiare dinspre locul de munca. Este vorba de primirea salariului, a unei prime sau a unui favor neasteptat, dar util.

Pe de alta parte, vor aparea si informatii noi privitoare la schimbarea conditiilor de munca sau a diversificarii activitatii profesionale. Prudenta la cheltuieli, pentru ca veniturile sunt oscilante si sub asteptari.

Persoanele din anturajul apropiat te solicita mult. Dialoguri furtunoase, actiuni grabite, decizii luate sub primul impuls! Controleaza-ti gandurile, alege cu grija cuvintele pe care doresti sa le rostesti si evita provocarile celorlalti.

Izul conflictului pluteste in aer si la cea mai mica scanteie poate lua o amploare de nebanuit. Prudenta in calatorii! A doua parte a saptamanii evidentiaza segmentul domestic.

Scorpion

Ai mult elan la inceputul saptamanii, astfel ca poti rezolva diverse treburi restante. Harnicia de care dai dovada ii poate deranja pe unii, pentru ca fara sa-ti dai seama vei fi tentat sa te implici si in treburile lor.

Selecteaza cu grija ceea ce ai de facut si rezuma-te numai la treburile tale personale sau profesionale. Se contureaza cheltuieli majore pe diverse. Plus apar informatii interesante referitoare la salarizarea locului de munca.

Controversele pot fi uriase, de aceea, mai intai vezi despre ce este vorba, aduna cat mai multe informatii din surse sigure, discuta cu oameni de incredere si abia apoi decide in consecinta. Sunt sanse sa primesti sume mari de bani, sa se modifice conditiile de lucru, sa plece unii colegi sau sa descoperi nereguli serioase in actele tale oficiale.

A doua parte a saptamanii evidentiaza relatiile cu anturajul apropiat.

Sagetator

Saptamana debuteaza cu stari de spirit contradictorii, de aceea, fii prudent si ocupa-te numai de activitati usoare.

Sanatatea este vulnerabila si ar fi bine sa te ingrijesti corespunzator. Miercuri si joi te vei simti mai bine, dar nu forta nota. Exuberanta manifestata haotic iti poate crea neplaceri pe termen lung. Controleaza-ti reactiile, dozeaza-ti eforturile si stabileste un plan de actiune pe care sa-l urmaresti indeaproape. Perioada pe care o traversam este foarte dinamica, putandu-se declansa conflicte neobisnuite.

A doua parte a saptamanii iti aduce in atentie segmentul financiar. Este rost sa primesti bani, bunuri, cadouri sau informatii pretioase necesare la locul de munca.

Capricorn

Ar fi bine sa asculti sfaturile prietenilor si cele ale persoanelor din segmentul profesional care iti sustin proiectele socio-profesionale si-ti apreciaza eforturile.

Esti bine vazut in mediul in care lucrezi, iar multi vor sa profite de pozitia ta sociala, dar si de cunostintele dobandite pana acum. Insa din cand in cand ai nevoie si de opinii separate, pentru a intregi tabloul de ansamblu al relatiilor si situatiilor in care te afli. Filtreaza orice informatie primita in aceasta saptamana si actioneaza in consecinta.

Sanatatea este vulnerabila pe segmentele sistemului respirator si pe ficat, de aceea, fii foarte prudent. Ai nevoie de odihna, dozarea eforturilor si oameni de incredere in preajma ta. In a doua parte a saptamanii te vei simti mai bine, insa nu forta nota.

Varsator

Esti solicitat in plan profesional, mai ales de catre sefi sau autoritati ale diverselor institutii oficiale. Se intezaresc activitati deosebite, iar in aceasta saptamana se pun bazele viitoarelor colaborari.

Este posibil sa-ti displaca propunerile colegilor vizavi de implicarea ta, insa ai incredere ca totul se desfasoara spre binele tau suprem si al celor din jur. Ai in preajma prieteni si persoane deosebite ce te pot sprijini la locul de munca.

Se recomanda prudenta, pentru ca este posibil sa se declanseze conflicte serioase pe termen lung. Vorbeste strict, la obiect si evita provocarile celorlalti. Spre finalul saptamanii, retrage-te in linistea si confortul casei. Analizeaza pe indelete situatiile in care esti implicat. Revelatiile vor fi deosebite!

Pesti



Este o saptamana in care vei avea multe si marunte de facut in plan profesional. Indiferent de situatia in care te afli, spre finele acestei perioade vei constata ca ti-ai schimbat ceva din filozofia de viata si probabil si din stilul de viata. Sunt posibile dialoguri cu persoane erudite, deosebite, dar si cu persoane straine alaturi de care vei dezvolta, undeva, candva relatii de buna calitate. Totusi, fii rezervat in aprecieri si filtreaza informatiile primite.

Planuri de calatorie, de studii, de participare la activitati socio-profesionale de anvergura. Relatiile cu sefii si autoritatile sunt la ordinea zilei. Schimbari majore de statutul socio-profesional si de imagine publica.

Sunt posibile discutii aprinse si aparitia unor animozitati pe termen lung. Relatiile cu prietenii sunt viciate, deci fii prudent.