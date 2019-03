Horoscopul saptamanii 18-24 februarie 2019

Berbec

Primele zile ale saptamanii evidentieaza probleme de sanatate sau la locul de munca. Exista ceva ascuns sau nestiut in aceste zone, astrele trimitandu-ti impulsuri pentru a fi atent.

Oboseala este accentuata, iar consultatiile si analizele medicale pot fi la ordinea zilei. Fii prudent si ingrijeste-te serios, pentru ca afectiunile actuale se pot desfasura pe termen lung, intr-un mod foarte surprinzator.

La serviciu apar disonante intre tine si colegi, astfel ca este bine sa te bazezi mai mult pe fortele proprii. Rasturnarile de situatie in plan profesional pandesc in umbra si oricand isi pot face aparitia.

Pe 22 si 23 februarie, atentia iti va fi atrasa de segmentul partenerial, unde ai cate ceva de lamurit. Weekendul aduce cheltuieli.

Taur

Relatiile sentimentale si cele cu copiii te solicita mult si bine in intervalul 18-20 februarie, astfel ca vei fi nevoit sa te ocupi pe indelete de cei dragi. Sunt posibile discutii aprinse, rasturnari de situatie vizavi de planurile comune, dar si lamurirea unor conflicte mai vechi. Cu totul altfel se vor desfasura aceste relatii de acum incolo.

Canalizeaza-ti energia spre un hobby si relaxeaza-te alaturi de oamenii cu care esti pe aceeasi lungime de unda. La serviciu se contureaza mult de munca in zilele de 21 si 22 februarie, dar vei reusi sa duci totul la bun sfarsit.

Pe de alta parte, ai grija si de sanatate, care va da semne de subrezire. In weekend se vor accentua relatiile parteneriale, dialogurile cu ceillati si chiar niscai actiuni comune.

Gemeni

Chiar daca ai de rezolvat multe si marunte in afara casei, sufletul tau va dori mai mult compania membrilor familiei si ambianta domestica. Treburile gopsodaresti le poti rezolva mai usor, insa ar fi bine sa ceri sprijinul sau macar sfaturile celorlalti.

Verifica atent instalatiile si zonele care au nevoie de reparatii din spatiul locativ, deoarece sunt posibile avarii deosebite, cu efecte pe termen lung.

Zilele de 22 si 23 februarie aduc in prim-plan relatiile sentimentale si cheful de distractii. Ai dori ca si cei dragi sa se implice alaturi de tine in aventuri si situatii amuzante, insa vei intampina diverse obstacole din partea lor.

Nu forta nota si respecta dorintele celorlalti. Sfarsitul saptamanii aduce atat treburi profesionale, cat si neplaceri legate de sanatate.

Rac

Esti inconjurat de multa lume in primele trei zile ale saptamanii, astfel ca surprizele se vor tine lant. Pe de o parte, este posibil sa calatoresti frecvent pe distante scurte, pentru a rezolva diverse chestiuni personale si profesionale ivite, aparent, din senin. Iar pe de alta parte vei fi nevoit sa participi la cursuri, seminarii, dezbateri profesionale.

Mentalul este foarte agitat, de aceea, fii prudent si relaxeaza-te din cand in cand. Controleaza-ti discursurile si vorbeste strictul necesar, fara a-ti scoate in evidenta slabiciunile.

Zilele de 21 si 22 februarie sunt potrivite dialogurilor cu membrii familiei, treburilor gospodaresti, dar si pentru a planui vizite la rude sau in locurile dragi ale copilariei. Weekendul aduce distractii si multa voie buna alaturi de cei dragi.

Leu

Primele zile ale saptamanii anunta castiguri surprinzatoare. Sunt posibile cadouri, recompense sau rezolvari financiare mult asteptate. De asemenea, creste riscul de a cheltui mult si pe te miri ce.

Pe 21 si 22 februarie starile tale interioare sunt excelente. Ai preocupari intelectuale, te gandesti la mici excursii sau calatorii in strainatate, dorind sa-ti plimbi sufletul pe taramuri de vis.

Vei fi sustinut in demersurile tale de catre persoanele din anturajul apropiat, astfel ca ar fi bine sa te sfatuiesti cu cei pe care-i intalnesti in cale. Totusi, vorbeste strictul necesar si nu te hazarda in discutii filozofice.

Sfarsitul saptamanii aduce forfota in plan domestic si familial. Rezolva treburile gospodaresti si stai mai mult de vorba cu membrii familiei.

Fecioara

In primele zile ale saptamanii esti plin de viata si increzator in fortele tale. Controleaza-ti starile si reactiile, pentru ca exista riscul sa strici situatii si relatii bune.

Pe 21 si 22 februarie apar chestiuni legate de bani sau mosteniri. Sunt posibile cadouri sau vesti legate de capitolul financiar, dar deocamdata sunt doar idei sau planuri. Lucrurile in acest sens se vor concretiza mai tarziu.

Pe de alta parte, continua aparitia cheltuielilor comune cu altii, fie pe daune, fie pentru a rezolva diverse litigii. Fii prudent si nu te avanta in orice investitie care aparent promite castiguri fabuloase.

La finalul saptamanii esti comunicativ, te simti bine si entuziasmat de planurile tale. Multi dintre apropiati te vor admira sincer.

Balanta

La inceputul saptamanii ai stari confuze, esti mai reticent la ambient, nefiind dornic de socializare. Este posibil ca si sanatatea sa ridice ceva probleme, fapt pentru care semnalele organismului ar trebui luate in seama.

La serviciu ai multe de facut, astfel ca ar fi bine sa apelezi la sprijinul colegilor. Ia aminte la zvonurile aruncate chipurile in graba de unii si altii din segmentul profesional.

Pe 21 si 22 februarie te vei simti mult mai bine, dar nu forta nota. Incepi sa ai incredere in fortele proprii si sa te bucuri de tot ce este in jurul tau. La sfarsitul saptamanii sunt posibile cadouri, recompense materiale sau chiar vesti legate de o noua grila de salarizare. Retine ce se petrece in plan financiar, deoarece este un preambul la ce va urma.

Scorpion

Prietenii iti deschid saptamana, poate chiar implicandu-te in situatii inedite sau propunandu-ti proiecte comune de anvergura. Totul este insotit de note amuzante, aventuri, fiind posibila chiar si o idila. Fii prudent si nu te baza prea mult pe unii si altii. Acestia au scopuri foarte diferite fata de ceea ce iti prezinta tie.

In zilele de 21 si 22 februarie, oboseala isi va spune cuvantul, fiind nevoie sa te retragi din forfota cotidiana. Ocupa-te numai de treburi usoare si asculta-ti organismul. Evita consultatiile si anlizele medicale. La finalul saptamanii te vei simti mult mai bine, revenindu-ti pofta de viata si de distractie. Vei reusi sa faci impresie buna.

Sagetator

Primele zile ale saptamanii vor evidentia aspecte profesionale. Sefii te cheama la raport, esti bine sustinut de acestia, iar unii chiar iti vor propune fie sarcini de lucru noi, de anvergura, fie un post de conducere pe termen lung. Fii prudent si nu te hazarda in actiuni mai mult decat poti duce la bune sfarsit.

In relatiile colegiale sunt posibile situatii conflictuale, dar primesti suficienta sustinere astrala pentru a le depasi. Prietenii isi amintesc de tine in zilele de 21 si 22 februarie, astfel ca fie te vor cauta direct, fie unii vor incerca sa te abordeze discret, prin altii.

Ar fi bine sa pastrezi o distanta fata de toata lumea care sub diverse motive apare in preajma ta, cand te astepti mai putin. Finalul saptamanii petrece-l in liniste si meditatie interioara.

Capricorn

Domeniile spirituale, filozofia, religia, studiile pe termen lung sau calatorii in strainatate sunt aspectele care te preocupa in mod special la inceputul acestei saptamani.

Rasturnarile de situatie, mai ales in planurile de studii si de calatorii, pot fi frecvente, de aceea, lasa loc si factorului neprevazut. Cineva aflat in strainatate iti ofera informatii deosebite, la care ar fi bine sa iei aminte.

Pe 22 si 23 februarie sunt momente favorabile pentru a-ti rezolva diverse aspecte profesionale. Dialogurile cu sefii sau cu reprezentanti ai unor institutii sunt binevenite si cu efecte pe termen lung. Zilele de weekend aduc posibile situatii dinamice in relatiile cu prietenii sau protectorii. Totul trebuie abordat cu prudenta si discernamant.

Varsator



Saptamana debuteaza cu preocupari legate de bani, bunuri, cheltuieli comune cu altii. Ai sanse sa primesti bani fie dintr-o colaborare, fie cineva se gandeste sa-ti ofere un cadou deosebit. De asemenea, pot intra in discutie planurile de afaceri, care deocamdata este bine sa ramana la stadiul de planuri. Achita-ti datoriile la timp si evita acumularea altora noi.

Zilele de 21 si 22 februarie se asociaza cu ganduri, idei, planuri legate de studii sau calatorii. Esti comunicativ, practic devenind, pentru cateva momente, filozoful Zodiacului. Insa totodata esti si un bun ascultator.

Sfarsitul saptamanii evidentiaza aspecte profesionale. Vei fi nevoit sa faci fata atat problemelor familiale, cat si celor sociale.

Pesti

Se contureaza un spectacol in relatiile parteneriale, astfel ca este bine sa fii pregatit pentru discutii lungi si turnuri ale unor intelegeri considerate pana nu demult sigure si confortabile.

Intervalul 19-21 februarie iti poate oferi surprize de proportii atat in relatia cu partenerul de viata, cat si in relatiile profesionale. Ia aminte la ce se discuta si ce se petrece in segmentul partenerial, deoarece se anunta fie sfarsitul unora, fie debultul altora.

Pe 22 si 23 februarie apar aspecte financiare comune cu altii, de genul achitarea taxelor, serviciilor, discutii legate de mosteniri, partaje personale si profesionale. Fii prudent cu fiecare cheltuiala si pastreaza in siguranta documentele financiare. La finalul saptamanii sunt potrivite activitatile culturale.