Horoscopul saptamanii 10-16 decembrie 2018

Berbec

Prietenii si protectorii iti deschid saptamana cu sfaturi utile si dialoguri interesante. S-ar putea ca unele informatii primite sa te alarmeze, insa fii obiectiv si lasa emotivitatea deoparte.

Bine ar fi sa faci o curatenie drastica la capitolul prieteni si sa manifesti prudenta la aripa pe care o lasi sa te protejze. S-ar putea sa constati mai tarziu ca aceasta protectie a avut doar scopuri egoiste, care vizau alte interese decat ale tale.

Zilele de 13 si 14 decembrie iti aduc posibilitatea de a sta putin in umbra si de a studia pe indelete evenimentele si oamenii din jurul tau. Organismul va da semne de oboseala, astfel incat alterneaza orele de munca si cele de relaxare.

Domeniul profesional primeste influxurile bune. Dialogurile cu sefii sau cu persoanele cu autoritate vor fi frecvente si de folos. Ordoneaza-ti ideile, spune clar ce gandesti, dar accepta si ce ti se spune. Sunt sanse mari de a-ti schimba meseria, serviciul si relationarea cu munca si implicatiile ei.

La sfarsitul saptamanii o sa te simti excelent si o sa ii ajuti cu forte proaspete pe cei dragi.

Taur

Domeniul profesional iti va atrage atentia in primele zile ale saptamanii, deoarece sefii te vor chema la raport. Sunt posibile discutii aprinse si schimbari de pozitie in cadrul unui proiect. Poate ar fi bine sa-ti indrepti eforturile si planurile de viitor catre alte domenii de lucru, care sa te puna in valoare mai mult.

Pe 13 si 14 decembrie se intrezaresc intalniri si dialoguri cu prietenii. Informatiile primite in aceste zile par alarmante, insa nu lua de bun chiar tot ce auzi. Capitolul financiar este fluctuant, de aceea, e bine sa manifesti prudenta in privinta banilor si mai ales evita imprumuturile sau ajutorarea altora cu bani.

Relatiile cu strainatatea vor cunoaste reconfigurari. Dialogurile cu persoanele straine sau cu cele aflate departe de tara vor fi frecvente si de bun augur. Pe de alta parte, dorinta de rafinare sufleteasca va fi la cote inalte. Retrage-te din forfota cotidiana, plimba-te in aer liber si foloseste doar remedii naturiste pentru a te revigora.

Gemeni

La inceputul saptamanii sunt posibile vesti din strainatate sau legate de studii. Discerne atent ce afli, pentru ca unele informatii sunt false sau nu te privesc pe tine. Sunt momente bune pentru a face planuri de calatorii indepartate. Cei implicati in studii universitare vor avea de-a face cu secvente de invatare mai dificile, dar care cu putin efort si bunavointa vor fi depasite fara probleme.

Zilele de 13 si 14 decembrie aduc forfota in domeniul profesional. Relatiile cu sefii vor fi puse la incercare, dar explicatiile pertinente si dovezile clare ale muncii tale sunt cele mai indicate instrumente de abordare a situatiilor ivite.

Energia vitala fluctueaza destul de mult, asa incat dozeaza-ti eforturile si alterneaza orele de munca cu cele de odihna. Sfarsitul intervalului analizat te va gasi inconjurat de prieteni. Lasa grijile deoparte si bucura-te de prezenta si sfaturile lor.

Rac

Capitolul financiar iti deschide saptamana. Se pare ca este nevoie sa achiti facturi, taxe, impozite mai vechi sau sa iei legatura cu institutii financiare de care esti legat prin bani si bunuri. Verifica cu atentie documentele financiare, pentru ca se pot ivi neintelegeri greu de remediat.

Zilele de 13 si 14 decembrie aduc vesti legate de strainatate. Ori vorbesti cu cineva aflat departe de granitele tarii ori planuiesti o calatorie indepartata. Altii isi vor orienta eforturile catre studii si activitati culturale.

Sunt zile bune pentru a te apropia de divinitate si pentru a privi viata si prin prisma aspectelor spirituale. Relatiile parteneriale sunt anoste. Se anunta o perioada interesanta pentru implicarea in colaborari noi si pentru schimbarea pozitiei in cele existente. In acest segment de viata si activitate exista un fel de restrictie greu de inteles.

De aceea, e bine sa manifesti prudenta si sa iei decizii numai dupa o analiza minutioasa a propunerilor oferite. Pentru ultimele zile ale saptamanii, astrele te indeamna sa-ti aloci timp si resurse pentru activitati culturale.

Leu

Locul de munca si relatiile colegiale sunt animate mult la inceputul saptamanii. Este o perioada cu activitati multe si marunte la serviciu. Se pot ivi indatoriri noi, care pe moment sa te bucure, dar odata cu trecerea timpului vei constata ca va fi destul de dificil sa le duci la bun sfarsit.

De aceea, manifesta prudenta, evita sa te suprasoliciti si munceste cu masura. Sanatatea este vulnerabila, iar consultatiile si analizele medicale ar putea deveni subiecte frecvente.

Zilele de 13 si 14 decembrie vin cu aspecte legate de banii si bunurile altora. Sunt momente bune pentru a-ti achita taxele, facturile sau, in functie de nevoi, pentru a lua legatura cu institutii financiare.

Bazeaza-te doar pe fortele tale si evita prietenii. Exista sanse mari sa te desparti definitv de cei vechi in termeni nu prea amiabili. Recomandabil este sa nu raspunzi la provocarile lor si sa te descurci singur. Pentru finalul saptamanii alege detasarea de cotidian si apropie-te mai mult de cele sfinte.

Fecioara

Saptamana debuteaza cu multa agitatie la serviciu. Ai multe de facut, insa traversezi un moment in care orice sarcina pare usor de dus la capat. Ambianta de munca este agreabila, se contureaza noi culoare, ce iti vor aduce satisfactii morale si materiale pe masura. Dar asta se va vedea in timp. Deci rabdare, perseverenta si asuma-ti cu mult curaj tot ce se iveste la locul actual de munca sau in altul complet nou.

Sanatatea este vulnerabila, e bine sa gasesti un echilibru intre efort si odihna constienta. Relatiile sentimentale si cele cu copiii se evidentiaza prin dialoguri constructive si lamuriri legate de viitor. Disputele pot fi frecvente, dar rolul lor este sa scoata la iveala toate nemultumirile si sa rezolve favorabil lucrurile pentru toata lumea.

Zilele de 13 si 14 decembrie sunt potrivite pentru dialoguri cu partenerul de viata sau de afaceri. Finalul saptamanii iti va supune atentiei capitolul financiar, in special aspectele legate de taxe, credite, facturi sau mosteniri.

Balanta

Inceputul saptamanii este marcat de relatiile cu persoana iubita si de cele cu copiii. Sunt posibile dialoguri aprinse si reprosuri vizavi de faptul ca esti implicat mai mult in domeniul profesional, in detrimentul celui personal.

Manifesta prudenta si gaseste un echilibru intre toate laturile vietii. Se intrezaresc, de asemenea, si multe treburi la serviciu. Relatiile cu colegii sunt tensionate, de aceea, evita provocarile celorlalti si fii cat mai discret.

Sanatatea este vulnerabila, dar cele mai indicate sunt remediile naturiste. Dialoguri multe cu persoanele din antutrajul apropiat. Se va schimba acest anturaj, fiind sanse deosebite de a te apropia de oameni de buna calitate. Fii prudent si receptiv la nevoile celorlalti.

La sfarsitul saptamanii, astrele te sfatuiesc sa-ti rezervi momente pentru partenerul de viata. Arunca o privire obiectiva asupra colaborarilor in care esti implicat, deoarece sunt posibile nereguli in documente si stagnari neprevazute.

Scorpion

In primele zile ale saptamanii iti sunt favorizate treburile gospodaresti. Curateniile generale, reparatiile curente sau reamenjarile interioare se pot face mai usor si cu placere.

Relatiile cu membrii familiei sunt distorsionate, de aceea, manifesta prudenta si asculta si parerile celorlalti. Zilele de 13 si 14 decembrie aduc chef de distractii si aventuri.

Cei dragi iti pot crea neplaceri prin discutii aprinse si reprosuri. Incearca sa fii mai atent la nevoile persoanei iubite sau, in functie de caz, la copii. Priveste dragostea cu alti ochi si implica-te in ea cu tot sufletul. Gandirea si comunicarea sunt tensionate.

Este o perioada excelenta pentru segmentul financiar si mai putin favorabila relatiilor cu ceilalti. A doua parte a saptamanii evidentiaza treburile domestice si relatiile cu membrii familiei. Poti lega prietenii cu oameni interesati de aceleasi domenii de studiu si cercetare ca si tine. Finalul saptamanii petrece-l alaturi de cei dragi si evita activitatile de la serviciu pe cat posibil.

Sagetator



Primele zile ale saptamanii anunta posibile calatorii pe distante scurte si dialoguri cu rudele sau prieteni apropiati. Fii prudent in orice calatorie, pentru ca se pot produce neplaceri.

Cei implicati in cursuri pot intampina dificultati in asimilarea informatiilor sau in prezentarea lor. Nu forta nota, deoarece mentalul cotidian este destul de incercat si are nevoie de perioade de relaxare. Pana la urma, vei reusi sa rezolvi totul cu bine la momentul potrivit.

Iti sunt favorizate activitatile gospodaresti si dialogurile cu membrii familiei. Se fac usor curateniile generale, reparatiile curente si planurile pentru reamenajari interioare sau achizitionarea de bunuri. S-ar putea ca membrii familiei sa nu fie de acord cu doleantele tale vizavi de modificarile in locuinta, dar cu prudenta si discernamant se va putea cadea la pace.

Esti foarte vivace, astfel ca vei reusi sa-i molipsesti pe cei din jur cu pofta ta de viata si aventura. Mentine un echilibru financiar si evita extravagantele sau investitiile in afaceri. La sfarsitul saptamanii se anunta petreceri alaturi de cei dragi.

Capricorn

Inceputul saptamanii iti aduce in prim plan chestiuni legate de salarizarea unui loc de munca. Sunt posibile recompense, dialoguri interesante legate de bani, dar si nelinisti aferente. Gustul dulce-amar predomina, de aceea, fii prudent si cheltuieste strictul necesar.

Perioada 13-15 decembrie anunta intalniri, dialoguri aprinse cu cei apropiati si calatorii pe distante scurte. Scopurile pot fi diverse: de la rezolvarea unor treburi ce privesc domeniul profesional pana la a face comisioane pentru cineva drag.

Mentalul tau beneficiaza de un aport astral deosebit, de aceea, bine ar fi sa-ti dozezi eforturile, sa-ti selectezi cu grija cuvintele si, mai ales, sa nu-ti divulgi planurile personale.

Pe de alta parte, tendinta de a ridica tonul va fi foarte evidenta. Se pot strica relatii bune, atat la serviciu, cat si in viata privata! La sfarsitul saptamanii, astrele te indeamna sa te ocupi de treburile casei si de membrii familiei.

Varsator

Ar trebui sa te simti in forma in primele zile ale acestei saptamani si sa-ti orientezi eforturile catre sufletul si trupul tau. Planifica-ti tratamente cosmetice, diete, programe de intretinere corporala sau dialoguri cu specialisti in dezvoltare personala.

Zilele de 13 si 14 decembrie sunt potrivite pentru verificarea bugetului de venituri si cheltuieli. Se pare ca stai bine la capitolul financiar, mai ales ca poti primi cadouri, recompense, favoruri marunte, dar suficiente cat sa-ti incante sufletul.

Gandirea si comunicarea iti sunt destul de umbrite. Bine ar fi sa exersezi lectia tacerii si sa manifesti atentie fata de ce spun ceilalti. Dozeaza-ti eforturile, deoarece organismul este foarte solicitat, in special mental.

La serviciu, relatiile cu colegii si activitatile se desfasoara cu dificultate, astfel incat bine ar fi sa te detasezi si sa mergi la unison cu ceilalti. Pentru sfarsitul saptamanii, astrele te sfatuiesc sa te plimbi in aer liber sau sa stai de vorba cu cei dragi.

Pesti

Dorinta de retragere din forfota vietii va fi evidenta la inceputul saptamanii. Sunt momente bune pentru introspectii, dialog cu propriul suflet si detasare de cotidian. Plimbarile in aer liber, meditatiile in locuri sfinte si lecturile usoare iti vor aduce liniste si chiar descoperirea unor noi sensuri ale vietii.

Sanatatea este vizata pe segmentele cardiac si circulator, astfel incat tacerea iti va fi benefica, la fel ca si remediile naturiste. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pe cat posibil.

Zilele de 13 si 14 decembrie iti aduc chef de viata si de a te ocupa mai mult de tine. Iti sunt favorizate dietele, programele de intretinere corporala sau schimbarea garderobei.

Relatiile cu prietenii se activeaza la finalul saptamanii prin dialoguri si actiuni comune. Este posibila aparitia unui protector ale carui sfaturi si indemnuri te vor duce catre progres din toate punctele de vedere.