Horoscopul saptamanii 3-9 decembrie 2018

Berbec

Relatiile parteneriale te solicita din plin in aceasta saptamana. Discutii ample, decizii rapide, schimbari definitive atat in relatia de cuplu, cat si in relatiile de colaborare profesionala. Ceva se incheie, ceva incepe. Fii prudent si evita deciziile luate in graba sau sub primul impuls. Apar cheltuieli pe facturi, taxe, servicii comune cu altii. Verifica orice document financiar. A doua parte a saptamanii evidentiaza relatiile cu strainatatea si planurile de calatorie. Discutii importante cu persoane straine. Vorbeste cat mai putin. Iti vei remodela filozofia de viata, mentalitatea si felul in care relationezi cu ceilalti.

Taur

Esti hotarat sa schimbi ceva in programul tau de viata. Ai nevoie de a selecta prioritatile si de a introduce in mod constant in fiecare zi, momente de relaxare. Sanatatea este foarte vulnerabila, astfel ca vrei, nu vrei vei fi nevoit sa te ingrijesti corespunzator. Pe de alta parte, rascolirile sufletesti se datoreaza conflictelor din zona profesionala, conflicte pe care le simti, dar nu sunt vizibile, ele desfasurandu-se, deocamdata in culise. Prudenta, rabdare, toleranta! Partenerul de viata iti este alaturi si bine ar fi sa-i acorzi atentie si incredere. Se contureaza o noua etapa financiara, cu sprijin substantial de la si prin altii.

Gemeni

Relatiile sentimentale iti solicita atentia. Este rost de discutii ample cu persoana iubita si cu copiii. Se finalizeaza o etapa, se deschide o alta. Este momentul sa-ti remodelezi conceptiile privitoare la iubire si implicatiile ei. Permite-le celor dragi sa-si rezolve treburile asa cum cred ei de cuviinta, iar tu implicandu-te numai la cererea lor expresa. Intervine rutina cotidiana pentru treburile gospodaresti, dar si la serviciu se contureaza sarcini de lucru noi. A doua parte a saptamanii evidentiaza relatiile parteneriale si colaborarile profesionale. Se deschide o etapa noua si de exceptie in privita colaborarilor, dar si in relatia cu partenerul de viata.

Rac

O perioada in care este bine sa pui la punct aspectele gospodaresti si relatiile cu membrii familiei. Planurile alcatuite acum impreuna cu persoanele dragi se vor desfasura in timp in mod benefic pentru toata lumea.. Este rost de distractii si aventuri cu persoana iubita si cu copiii. Insa evita extravagantele si implicarea in treburile altora. A doua parte a saptamanii aduce multa munca, fie ca stai acasa, fie ca mergi la serviciu. Final de etapa profesionala. Este bine sa-ti selectezi prioritatile si sa lucrezi cu masura. Sanatatea este vulnerabila.

Leu

Se intrezaresc schimbari in relatiile cu anturajul apropiat. Probabil ca in urma celor discutate sau petrecute in ultimele zile decizi sa te indepartezi de persoanele care te-au necajit prea mult sau de aceia pe care nu-i mai simti pe aceeasi lungime de unda cu tine. Este un moment delicat, asa incat fii prudent si evita graba sau luarea deciziilor la primul impuls. In familie este multa forfota, intalniri si dialoguri cu neamurile, treburi gospodaresti de anvergura. Discutii furtunoase pe tema plecarii in strainatate sau departe de locurile natale. Sentimentalisme accentuate si schimbari definitive in plan sentimental.

Fecioara

Noutati financiare, mai ales la sectiunea venituri obtinute din munca proprie. Este rost sa primesti bani, bunuri sau cadouri din partea celor apropiati, dar in paralel va trebui sa cheltuiesti si tu ceva. Prudenta si discernamant, pentru ca exista riscul sa ramai fara lichiditati. Dialoguri si intalniri cu persoanele din anturajul apropiat, unele foarte importante si cu imapct pe termen lung. Insa, fereste-te de a povesti prea mult despre tine si planurile tale. Treburi domestice si planuri familiale. Finaluri si inceputuri in plan domestic si familial.

Balanta

O noua etapa foarte importanta, pentru tine, incepe din aceasta saptamana. Esti hotarat sa schimbi multe si marunte in viata ta si bine ai face. Rezerva momente de odihna, de singuratate si gandeste-te pe indelete cum ai dori sa se desfasoare viata ta de acum incolo. Chiar daca stii bine incotro bate vantul schimbarii evita graba in decizii si tine numai pentru tine ce intentionezi sa faci mai departe. Este vremea marilor schimbari si exista doar mers inainte. Cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian, dar si pe cadouri pentru cei dragi. Intalniri cu multa lume, relatii noi cu anturajul apropiat, informatii utile atat in plan personal, cat si in plan profesional.

Scorpion

Sunt momente bune pentru introspectie, meditatii interioare, intoarcerea eforturilor spre tine insuti. Chiar daca starile tale de spirit sunt oscilante, iar sanatatea destul de vulnerabila cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine. Evita eforturile fizice si suprasolicitarea nervoasa. Ai nevoie de multa liniste si de a-ti ingriji atat sufletul, cat si trupul. Decizii importante cu efecte pe termen lung. In a doua parte a saptamanii te vei simti mult mai bine si vei stii foarte clar ce anume doresti sa faci in continuare. Schimbari importante pe toate planurile vietii, dar mai ales in plan financiar se contureaza o noua etapa de castig din munca proprie.

Sagetator



Vizavi de prieteni se contureaza un final de etapa. Este bine sa te desprinzi rapid de aceia care nu mai sunt pe aceeasi lungime de unda cu tine si de cei care se implica nepermis de mult in viata ta. De unii poti fi foarte surpins, pentru ca vor avea reactii sau vor spune niste chestii de nebanuit. Fii precaut fata de toata lumea din preajma ta si bazeaza-te numai pe tine si pe fortele tale. Ai nevoie de odihna, retragere din forfota cotidiana si de a dialog cu tine insuti. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca sanatatea este deficitara. Discutii importante cu membrii familiei. Schimbari personale radicale, de bun augur, pe termen lung.

Capricorn

Zile in care esti nevoit sa te intalnesti cu multa lume. Forfota din ultima vreme te va ajuta sa iei decizii importante privitoare la relatiile socio-profesionale, dar si vizavi de relatiile familiale trebuie sa pui lucrurile la punct. Unii vor dori sa-ti asculte opiniile, sa-ti ceara sfaturile, altii pur si simplu vor dori sa asculte orice povestesti. Este bine sa fii selectiv in vorbe si in fapte, pentru ca sunt sanse sa gafezi. Final de etapa socio-profesionala, decizii ferme privitoare la segmentul profesional in care lucrezi. Activitati de bun augur impreuna cu prietenii. Totusi, ar fi bine sa te orientezi rapid spre oportunitatile de la locul de munca.

Varsator

Relatiile cu strainatatea se vor evidentia printr-o noua etapa. Probabil ca datorita ultimelor experiente in care ai fost implicat alaturi de persoane straine sau datorita unei calatorii recente, hotarasti sa pui punct unui capitol perimat si sa te orientezi spre alte zari. Sunt momente bune pentru a-ti schimba mentalitatea si sistemul valorilor morale si spirituale. Stai de vorba cu oameni eruditi, lectureaza carti bune si reformuleaza-ti planurile si strategiile. Esti cautat de multa lume, fiind invitat la reuniuni importante cu efecte pe termen lung. Prieteni buni ai in preajma si vin si altii si mai buni.

Pesti

Sunt zile in care esti nevoit sa achiti facturi, taxe, servicii comune cu altii. Pe de alta parte se va incheia o etapa privitoare la castigurile provenite de la si prin alti. Sunt sanse bune de a rezolva chestiunile specifice mostenirilor, partajelor, documentelor financiare si relatiilor cu institutiile financiare. Prudenta si rabdare! Activitatile culturale pot fi frecvente. Rafineaza-ti sufletul prin lecturi deosbite, prin vizionarea unor filme bune si prin dialoguri cu oameni eruditi. Planuri de calatorii si de studii. Multa forfota in plan socio-profesional in a doua parte a saptamanii. La serviciu se schimba multe si marunte. Ascensiune socio-profeisonala de exceptie, deci fii pe faza.