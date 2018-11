Horoscopul saptamanii 26 noiembrie – 2 decembrie 2018

Berbec

Saptamana debuteaza cu noutati in segmentul domestic. Ecourile acestei saptamani le vei simti multa vreme de acum incolo, pentru ca este vorba despre schimbari importante in relatiile familiale si in ambianta casei.

Iti vei revizui legatura cu locurile natale si cu neamurile. Apropie-te de cei dragi si ajuta-i neconditionat atat cat poti. Zilele de 27 si 28 noiembrie rascolesc relatia cu persoana iubita si copiii.

Distractii, aventuri, amor, dar si niscai discutii aprinse trecatoare.

Finalul saptamanii aduce treburi de rutina, fie la locul de munca, fie acasa. Fii prudent in privinta sanatatii, pentru ca este vulnerabila. Surprize placute dinspre partenerul de viata sau dinspre colaboratori.

Taur

Foarte animate sunt relatiile cu anturajul apropiat. Ai sanse deosebite de a imbunatati relatiile cu ceilalti, de a-ti face prieteni noi si de a-ti remodela gandirea si comunicarea.

Pentru ca multa lume va roi in jurul tau, ar fi bine sa fii prudent cu vorbele si gesturile. Vorbeste strictul necesar si asculta-i si pe ceilalti cu interes. Miercuri si joi, atentia si eforturile iti vor fi atrase de activitatile domestice si de relatiile cu membrii familiei. Se contureaza discutii importante in casa, dar si cu neamurile. Sunt posibile neintelegeri in relatiile cu cei dragi, dar le poti depasi cu prudenta.

Sfarsitul saptamanii este potrivit distractiilor si relationarii cu persoana iubita si copiii. Aspecte parteneriale foarte agreabile.

Gemeni

Se anunta imbunatatiri financiare, inca de la inceputul saptamanii. Se deschide o noua etapa de castig din munca proprie, etapa care va dura cel putin un an de zile de acum incolo.

Fii atent la cele discutate la locul de munca si accepta schimbarile necesare. Poate fi vorba de a munci mai mult, dar eforturile iti vor fi rasplatite. Pe 28 si pe 29 noiembrie vor fi frecvente calatoriile pe distante scurte, intalnirile si dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat.

Evita sa vorbesti prea mult despre tine! Weekendul aduce treburi gospodaresti si discutii importante cu membrii familiei. Este rost de aventuri, distractii, iar iubirea pluteste in aer.

Rac

Saptamana deosebita pentru tine. Ai sanse minunate de a aduce imbunatatiri importante pe toate planurile vietii tale, asa incat rezerva momente special pentru tine si gandurile tale. Un jurnal personal ti-ar fi de mare folos pe termen lung.

Cum emotivitatea va fi accentuata, exista riscul sa oscilezi cam mult in decizii si in relatiile cu ceilalti. Ai incredere in tine si opereaza schimbarile necesare pentru a-ti imbunatati viata personala si pe cea profesionala.

Miercuri si joi apar castiguri deosebite din munca proprie, dar in paralel se ivesc si cheltuieli. Sfarsitul saptamanii iti aduce in preajma persoanele dragi din anturajul apropiat. Aspecte placute in casa si in relatiile familiale.

Leu

Primele zile ale saptamanii iti aduc dorinta de interiorizare, somnolenta si tendinta la visare cu ochii deschisi. Starile tale interioare sunt fluctuante. Ocupa-te de treburi usoare si, la nevoie, cere sprijinul celor dragi si de incredere pentru a rezolva chestiunile urgente.

Miercuri si joi te vei simti mai bine, hotarandu-te cel mai probabil sa schimbi multe si marunte in viata ta. Incepe mai intai cu stabilirea unor noi directii profesionale. Sanatatea este vulnerabila, deci nu forta nota.

Weekendul iti aduce castiguri din munca proprie, cadouri sau recompense deosebite. Foarte frumoase sunt relatiile cu anturajul apropiat, iar felul in care vorbesti ii va cuceri pe multi.

Fecioara

Relatiile cu prietenii si sustinatorii din segmentul profesional se vor schimba inca din primele zile ale saptamanii. Renunta la persoanele care te-au necajit si la cei care observi ca stau in preajma ta doar pentru profitul lor personal. Multe si marunte afli de la si prin prieteni, dar nu toate iti sunt utile.

Miercuri si joi vei avea nevoie de odihna, somn si dialoguri interioare. Rezerva momente si pentru plimbari in aer liber impreuna cu cineva drag.

La finalul saptamanii te vei simti mai bine, insa nu forta nota. Traseaza-ti planuri noi, revizuieste-ti toate relatiile si gandeste si la cum sa-ti imbunatatesti personalitatea si relatiile cu ceilalti.

Sanatatea este vulnerabila, deci fii prudent. Vesti foarte bune dinspre segmentul financiar si cadouri alese.

Balanta

Apar schimbari importante, cu bataie lunga in plan profesional. Se deschide o noua etapa in campul muncii, o etapa in care vei fi bine sustinut de catre sefi. Ti se vor recunoaste meritele, iar unii vor dori sa afle care este secretul succesului tau din aceasta perioada. Fii prudent si nu te lasa coplesit de laude, deoarece in umbra colegii nu se prea bucura de pozitia ta sociala si de sprijinul primit din partea autoritatilor.

Miercuri si joi sunt momente bune de a discuta cu prietenii, intrucat astfel vei afla informatii si sfaturi utile.

Weekendul evidentieaza oboseala si dorinta de interiorizare. Discutii multe cu persoanele din anturajul apropiat.

Scorpion

Relatiile cu strainatatea sunt bine sustinute in prima parte a saptamanii. Vor aparea posibilitati importante de a calatori peste mari si tari, de a relationa cu oameni de buna calitate si de a-ti imbogati bagajul de cunostinte cu teme interesante si de folos. Studiile, cercetarile, documentarea sunt activitati care iti vor solicita atentia si eforturile multa vreme de acum incolo.

Miercuri si joi sunt posibile dialoguri importante cu sefi, cu reprezentantii unor institutii, insa totul este de bun augur, fiind sustinut si apreciat de multa lume.

Finalul saptamanii iti aduce in preajma prieteni si aventuri placute, dar si accentuarea oboselii. Odihneste-te mult, chiar daca pe fundal te simti bine.

Sagetator



Apar noutati la capitolul financiar. Se contureaza sanse minunate de castig de la si prin altii. Astfel vei putea rezolva datorii mai vechi sau mai noi, poti primi cadouri, o mostenire sau diverse recompense.

Pe de alta parte, foarte usor poti descoperi interesele din spatele unor relatii apropiate. Segmentul profesional este animat de discutii si intalniri importante la nivel inalt, cu sefi sau cu reprezentanti ai unor institutii oficiale. Apar sarcini noi de lucru, unele de anvergura, care iti vor fi bine rasplatite la momentul potrivit.

Ultimele zile ale saptamanii aduc reuniuni cu prietenii si trasarea unor planuri personale si profesionale, impreuna cu oameni de nadejde, pe termen lung.

Capricorn

O saptamana importanta in plan relational. Sunt posibile finaluri si inceputuri nebanuite atat in relatia cu partenerul de viata, cat si in relatiile de colaborare profesionala. Indoiala, temerile, senzatia de mers in gol vor fi accentuate.

In culisele vietii tale exista jocuri, de bun augur, care vor iesi la iveala la momentul potrivit. Miercuri si joi se contureaza cheltuieli pe taxe, impozite, servicii si preocupari legate de bugetul disponibil comun cu altii. Dincolo de aparente, exista interese ascunse ale celor dragi, ce doresc in secret sa profite de banii si bunurile tale.

Sfarsitul saptamanii aduce activitati culturale si subiecte legate de calatorii in strainatate, pentru lucru, studiu sau de agrement. Esti bine vazut de catre ceilalti, mai ales de catre persoanele din anturajul socio-profesional.

Varsator

La locul de munca se intrezareste o noua etapa. Activitatile profesionale le vei desfasura mai usor, iar sprijinul colegilor va fi excelent.

Insa sanatatea este vulnerabila pe segmentele sistemului digestiv si osos. Alimenteaza-te sanatos, odihneste-te si, la nevoie, apeleaza la sfaturile specialistilor. Evita, pe cat posibil in primele doua zile ale saptamanii, analizele, consultatiile medicale si interventiile chirurgicale.

Miercuri si joi sunt momente bune pentru a te ocupa de relatiile parteneriale, astfel ca negocierile, dezbaterile pe teme si activitati comune se pot desfasura foarte bine.

Weekendul aduce cheltuieli si chestiuni financiare alaturi de cei dragi. Aspecte favorabile dinspre strainatate, legate de studii, dar si mentalul tau este animat de ganduri nobile.

Pesti

Saptamana debuteaza cu impulsuri deosebite in segmentul amoros. Relatiile cu persoana iubita sau cu copiii capata din ce in ce mai multa valoare pentru tine. Incet, sigur si discret te vei orienta spre a petrece mai mult timp cu cei dragi. Sau te hotarasti sa faci un copil sau sa te ocupi mai mult de copii.

Amorul va capata o alta insemnatate pentru tine, iar dorinta de aventuri, distractii si idile va fi la cote mari si destul de usor de indeplinit. Totusi, rascolirile sufletesti pot fi frecvente.

Miercuri si joi se anunta mult de lucru la serviciu, dar si treburi de rutina acasa.

Oboseala, unele afectiuni cardiace si ale coloanei vertebrale isi vor spune cuvantul. Dozeaza-ti eforturile si accepta ajutorul celorlalti!

Sfarsitul saptamanii readuce in discutie relatia cu partenerul de viata, dar si colaborarile profesionale. Sprijin financiar substantial de la si prin altii.