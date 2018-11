Horoscopul saptamanii 19-25 noiembrie 2018

Berbec

Inceputul saptamanii iti aduce multa energie, fapt pentru care starile tale de spirit vor fluctua mult. Esti entuziast si increzator in fortele proprii, dar totusi fii prudent si nu forta nota. Sanatatea este foarte vulnerabila, bine fiind sa te ingrijesti in continuare cu ajutorul unor specialisti.

Intervin cheltuieli cotidiene, dar si aspecte legate de salarizarea locului de munca. Exista multe necunoscute in plan profesional, unele dezagreabile. Evita discutiile contradictorii cu persoanele din anturajul profesional.

In urma evenimentelor si discutiilor din aceasta saptamana iti vei schimba atitudinea fata de unii. Unele relatii se pot finaliza. Este spre binele tuturor sa pui capat unor situatii trenante si relatii paguboase. Calatorii pe distante scurte si discutii importante cu membrii familiei.

Taur

Inceputul saptamanii iti aduce stari interioare confuze. Sunt momente bune pentru a sta de vorba cu tine insuti si a-ti reorganiza planurile personale si profesionale. Informatiile obtinute pe cai neobisnuite sunt foarte importante si valabile pe termen lung. Sanatatea este vulnerabila, deci nu forta nota si odihneste-te.

Te vei simti mai bine la mijlocul saptamanii, revenind in prim-planul vietii cotidiene cu elan si voie buna.

A doua parte a saptamanii evidentiaza situatia financiara de la locul de munca. Este vorba despre un final de castig din munca proprie. Prudenta, deoarece persoanele din anturajul apropiat iti pot pune bete in roatele agoniselilor tale. Evita cheltuielile majore si investitiile pe termen lung.

Gemeni

Saptamana debuteaza pentru tine impreuna cu prietenii, dar si cu persoanele care te sustin pe plan profesional. Sunt posibile turnuri de situatie spectaculoase, fie ca unii te sustin si mai mult in continuare, fie ca te desprinzi definitiv de altii. Este vremea marilor schimbari pentru tine, mai ales in ceea ce priveste personalitatea ta si felul de a te raporta la ceilalti si la evenimentele inconjuratoare.

Chiar daca, de-a lungul saptamanii, starile tale de spirit vor fluctua mult, este vorba despre trecerea la o noua etapa de viata. Cum va fi aceasta noua etapa depinde numai de tine. Sunt zile bune pentru a te ocupa de tine si de activitatile dragi sufletului tau. Se contureaza noutati financiare deosebit de importante. Poti primi cadouri, recompense originale sau favoruri speciale.

Rac

O saptamana care te ajuta sa-ti remodelezi gandirea, sistemul valorilor morale si spirituale si comunicarea cu ceilalti. Foarte active sunt relatiile socio-profesionale, iar ce deriva de aici nici cu gandul nu gandesti. Poate fi vorba despre finalul unor etape profesionale, despre revizuirea unor proiecte personale si profesionale, dar poate intra in discutie si finalul unor relatii cu persoane cunoscute demult.

Desprinde-te rapid de tot ce iti obstructioneaza progresul. Chiar daca, pe moment, pare ca ramai cu putini sustinatori, ai incredere ca la momentul potrivit vor veni altii mult mai utili.

A doua parte a saptamanii evidentiaza oboseala acumulata, dar si niscai afectiuni ale sistemului respirator sau ale ficatului. Odihneste-te si ingrijeste-te pe indelete!

Leu

Incepi saptamana preocupat de laturile spirituale ale vietii, de calatorii in strainatate sau de studii universitare. Zilele de 21 si 22 noiembrie aduc in atentia ta aspecte legate de cariera si de imaginea in societate.

Sanatatea si locul de munca se afla de ceva vreme sub lupa atenta a razelor astrale. Finalul saptamanii evidentieaza relatiile cu prietenii sau cu persoanele care te sustin plan socio-profesional. Insa se pot ivi neintelegeri in relatiile cu acestia, fapt pentru care prudenta ar trebui sa fie la cote inalte.

Pentru ca starile tale interioare sunt fluctuante, la care se adauga nelinistile destul de fondate, este bine sa te odihnesti si sa meditezi in tihna si in taina la cele petrecute de-a lungul saptamanii.

Fecioara

Saptamana incepe pentru tine cu posibile vesti, secrete sau informatii legate de o mostenire. Miercuri si joi te preocupa laturile spirituale ale vietii, calatoriile in strainatate sau studiile pe termen lung.

Se va accentua dorinta de a-ti rafina atat sufletul, cat si mediul in care traiesti. De mare folos iti este acum desfasurarea unor activitati culturale sau dialogurile cu oameni eruditi.

In a doua parte a saptamanii, apar noutati in plan socio-profesional. Sunt posibile situatii dinamice, vin sefi noi, pleaca sefii vechi. Ochii celor din jur vor fi asupra ta, deci trateaza totul cu prudenta si discernamant. Sfarsitul saptamanii te inconjoara de prieteni, alaturi de care vei petrece momente minunate.

Balanta

Situatii foarte dinamice la inceputul saptamanii in planul relatiilor parteneriale. Turnuri deosebite de situatii, atat intr-o relatie de cuplu, o relatie matrimoniala, cat si in relatiile profesionale care presupun parteneriate. Retine cele discutate si petrecute in aceste relatii, deoarece lucrurile se vor amplifica mai tarziu.

Miercuri si joi intervin chestiuni financiare comune cu altii, de genul achitarea facturilor, serviciilor sau esti nevoit sa te ocupi de mosteniri si partaje. In urma situatiilor in care ai tot fost implicat in ultima vreme, iti vei remodela filozofia de viata si relatiile cu ceilalti.

Sunt momente favorabile pentru activitati culturale si pentru dialoguri pe teme spirituale. Ceva legat de strainatate, de calatorii sau de studii se va finaliza definitiv.

Scorpion



Esti foarte preocupat de locul de munca, deoarece se tot reiau situatii si discutii profesionale pe care le considerai lamurite sau rezolvate de multa vreme. Se recomanda prudenta, deoarece situatia se afla pe un bulgare de dinamita. Rasturnari de situatie bulversante. Fii prudent si in privinta sanatatii.

Tumultul din segmentul profesional, acompaniat si de aspectele familiale, te poate obosi sau chiar poate duce la evidentierea unor afectiuni mai vechi sau mai noi.

In zilele de 21 si 22 noiembrie, sfera relatiilor se activeaza mult. Anumite conflicte ramase nerezolvate se redeschid, tocmai pentru a fi intelese si solutionate.

Sfarsitul saptamanii iti aduce preocupari spirituale, planuri legate de calatorii in strainatate sau de studii universitare. Chiar daca aceste planuri nu se pot concretiza acum, cu siguranta va veni si vremea lor.

Sagetator

Segmentul sentimental iti deschide saptamana. Revin in atentie aspecte legate de relatia cu o persoana iubita si, in functie de caz, aspecte legate de relatiile cu copiii. Prudenta si rabdare, deoarece sunt posibile rasturnari de situatie spectaculoase.

Miercuri si joi ai foarte multe de facut la serviciu, dar si acasa, in plan personal, te asteapta treburi restante. Selecteaza prioritatile si nu te amesteca in treburile altora. O problema de sanatate se poate ameliora destul de mult, insa nu forta nota.

A doua parte a saptamanii evidentiaza relatiile parteneriale. Este vorba despre finalul unei etape, atat in relatia de cuplu, cat si in relatiile profesionale de colaborare. Vei fi implicat si in dezbateri legate de segmentul financiar comun cu altii.

Capricorn

La inceputul saptamanii esti preocupat de activitatile domestice si de relatiile cu membrii familiei. Sunt posibile surprize de proportii, discutii aprinse, reluarea unor teme patrimoniale si familiale vechi. Fii prudent si intelegator cu ceilalti. Ai nevoie atat de prezenta, cat si de sfaturile lor.

Pe 21 si 22 noiembrie iti vine cheful de petrecere, aventuri amoroase si distractii. Insa apar piedici din partea altora si astfel dispare toata veselia. Ziua de 22 este foarte rascolitoare pentru planul sentimental. Se pot redeschide conflicte vechi.

A doua parte a saptamanii activeaza sectorul sanatatii si al locului de munca. Se finalizeaza o etapa profesionala, o forma de terapie sau desfasurarea unui plan care a dus la imbunatatirea starii tale generale de sanatate. Odihneste-te, detaseaza-te de tot si toate!

Varsator

Esti foarte guraliv la inceputul saptamanii. Dialogurile in care te implici sunt interesante, provocatoare, iar ideile vehiculate, atat de tine, cat si de ceilalti, vor aduce mai tarziu situatii deosebite in plan socio-profesional. De fapt, se reiau secvente din conversatii vechi si te vei implica in actiuni comune cu persoanele din anturajul apropiat, actiuni propuse mai demult.

Miercuri si joi este nevoie de tine in plan familial si domestic. Reparatii, curatenii, imbunatatirea spatiului locativ. Fii prudent in relatiile cu membrii familiei, deoarece este rost de conflict.

A doua parte a saptamanii aduce dorinta de iubire, aventuri sau petreceri. Sunt multe provocari in acest sens, dar in primul rand este vorba despre un final de etapa sentimentala. Unele relatii se pot destrama in mod spectaculos.

Pesti

Aspectele financiare legate de un loc de munca revin in atentia ta in aceasta saptamana. Este vorba de remedierea unor probleme vechi. Sefii vor provoca discutii si actiuni necesare imbunatatirii performantelor profesionale, dar si a salarizarii. Cheltuieli deosebite se contureaza la orizont, deci fii prudent si evita investitiile intamplatoare sau la indemnul altora.

Pe 21 si 22 noiembrie astrele iti activeaza zona gandirii concrete si a comunicarii. Vor intra in sfera ta de interes planuri legate de calatorii sau de studii pe termen scurt. Relatiile cu persoanele apropiate vor cunoaste turnuri noi.

In plan familial se contureaza un final de etapa. Poate fi vorba despre finalizarea unor treburi domestice de anvergura, insa si in relatiile cu membrii familiei se petrec schimbari ireversibile, unele mai putin placute.