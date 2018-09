Castane: beneficii şi mod de consum

Cu parfumul lor deosebit, atunci când sunt coapte, castanele amintesc de bucuria zilelelor copilăriei. Există mai multe varietăţi de castane comestibile, care nu trebuie confundate cu cele sălbatice. Castana conţine tot atâta vitamina C cât lămâia. Nutritivă şi calorică, făina de castane conţine 75% glucide. Castanele furnizează vitamine (B, C, E), minerale (mangan, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, sodiu, fier, cupru) şi fibre.

Se numără printre fructele cele mai bogate în potasiu. Cât priveşte magneziul, castanele coapte conţin mai mult decât cele crude. Manganul previne acţiunea vătămătoare a radicalilor liberi şi se găseşte în numeroase enzime, proteine care joacă un rol esenţial în reacţiile biochimice care au loc în organismul uman.

Avantaje pentru sănătate

Nutritive. Castana are o valoare calorică mare: aproape 200 de kcal la 100 de g de castane.

Ideale pentru inimă şi tensiune. Potasiul contribuie la scăderea tensiunii arteriale şi la sănătatea inimii, al cărei ritm îl reglează. Acest conţinut considerabil de potasiu ajută la diminuarea efectelor negative ale excesului de sodiu (hipertensiune, retenţie de apă) cauzat de cantităţile mari de sare din alimentaţia noastră.

Glucidele din castană sunt în general reprezentate de amidon. Din castane se obţine o făină lipsită de gluten, care poate înlocui făinurile care au această substanţă (făină de grâu, de orz, ovăz şi secară). Persoanele afectate de boala celiacă (intoleranţă la gluten) sau cele îngrijorate pentru sănătatea intestinelor pot mânca pâine şi produse de patiserie preparate cu făină de castane.

În general acest fruct regenerator este recomandat în convalescenţă

Beneficii nutriţionale

Castana are o compoziţie asemănătoare cu cea a grâului. Este săracă în grăsimi, lucru rar întâlnit la fructele în coajă. Este saţioasă şi conţine o cantitate mare de fibre.

Cum le alegem

Trebuie să fie tari şi lucioase.

Cum le consumăm

Castanele trebuie să fii ajuns la stadiul de maturitate şi să fie bine coapte. Pot fi cumpărate gata prăjite sau le poţi pregăti acasă, la cuptor, după ce le-ai crăpat în două. Cele coapte pot fi mâncate cu lapte cald, ori sub formă de cremă sau piure, alături de carnea de curcan. Pe sub coaja groasă, castana este învelită într-o pieliţă subţire, care trebuie îndepărtată fiindcă e amară. Castanele pot fi fierte în apă timp de 3 sau 4 minute.

100 de g de castane vă oferă

195 kcal

1, 65 g proteine

1, 25 g lipide

44, 2 g glucide

6 g fibre

Index glicemic: 60

Cum le păstrăm

Se păstrează de preferinţă la frigider timp de 10 zile sau la temperatura camerei cel mult o săpătămână. După acestă perioadă încep să se usuce şi să se întărească. Pentru a conserva castane proaspete timp de mai multe săptămâni, ba chiar câteva luni, acoperiţi-le cu apă 24 de ore, lăsaţi-le la uscat ferite de lumina soarelui şi apoi depozitaţi-le pe nisip.

