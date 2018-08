Semnificatiile zilei de 23 august

Astazi este Ziua Internationala a Comemorarii Comertului cu Sclavi si a Abolirii Acestuia, initiata in 1998. UNESCO lanseaza, in 1994, „Slave Route Project”, cu 3 obiective: sa contribuie la o mai buna intelegere a cauzelor ce au condus la diverse forme de exploatare, a problemelor si consecintelor practicarii sclaviei in lume; sa evidentieze transformarile globale si interactiunile culturale care au rezultat din acest fenomen; sa contribuie la formarea unei culturi a pacii prin promovarea reflectiei asupra pluralismului cultural si a dialogului intercultural.

Proiectul a avut un impact semnificativ si a contribuit la recunoasterea comertului cu sclavi si a sclaviei ca fiind o crima impotriva umanitatii de catre ONU, la Conferinta Mondiala Impotriva Rasismului, de la Durban, din 2001.

In 1833 este abolita sclavia in coloniile britanice.

In 1939 Germania Nazista si Uniunea Sovietica semneaza Pactul Ribbentrop-Molotov, care va sta la baza declansarii celui de al Doilea Razboi Mondial.

In 1956 este infiintata Biblioteca Centrala de Stat din Bucuresti.

In 1973 Ilie Nastase devine lider mondial al clasamentului ATP, pozitie pastrata timp de 40 saptamani.

In 1906 se naste Alexandru Roșca, psiholog român, membru al Academiei Române; in 1908, Arthur Adamov – dramaturg francez; in 1912, Gene Kelly – actor si dansator american; in 1924, Paul Everac – dramaturg român; in 1948, Andrei Plesu – filosof, scriitor si eseist român, iar in 1976, Fuego (Paul Surugiu) – interpret român de muzica,.

In 1783 moare Johann Adolph Hasse, compozitor german; in 1806, Charles Augustin de Coulomb – fizician francez; in 1926, Rudolf Valentino – actor de origine italiana, iar in 1982, Stanford Moore – biochimist american, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1972.