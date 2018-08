Semnificatiile zilei de 16 august

In 1809 este fondata Universitatea Humboldt din Berlin, din initiativa lui Wilhelm von Humboldt.

In 1925 are loc premiera filmului „Goana dupa aur”, al 72-lea film al lui Charlie Chaplin.

In 1954 vede lumina tiparului primul numar al revistei “Sports Illustrated”.

In 1823 se naste Alexandru Hurmuzaki, publicist si om politic, membru fondator al Societatii Academice Române; in 1942, Florin Bogardo – compozitor român; in 1954, James Cameron – regizor de film american; in 1958, Madonna – interpreta americana de muzica pop; in 1980, Vanessa Carlton – cantareata-pop si pianista americana, iar in 1997, Piper Curda – actrita americana.

In 1888 moare John Pemberton, farmacist american, inventatorul bauturii Coca-Cola, initial folosit ca medicament; in 1949, Margaret Mitchell – jurnalista si scriitoare americana; in 1956, Theodor Pallady – pictor român; in 1977, Elvis Presley – regele rock-ului, iar in 2008, Elena Leusteanu – gimnastă română.