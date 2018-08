Semnificatiile zilei de 15 august

Astazi este Ziua Marinei Române, marcata in 2004. Prima sarbatoare a marinei este aniversata in 1902, la 15 august, fiind strans legata de sarbatoarea religioasa a Sfintei Maria – ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Evenimentul s-a desfasurat in Portul Constanta, la bordul crucisatorului Elisabeta, in prezenta ministrului de razboi Dimitrie A. Sturdza si a tuturor ofiterilor Diviziei de Mare. De asemenea, pe faleza Cazinoului au fost organizate ample manifestari, spectacole in aer liber si jocuri de artificii. In perioada 1949-1953, Ziua Marinei s-a rezumat la marcarea Zilei Flotei U.R.S.S., in ultima duminica din luna iulie. Incepand cu anul 1970, la Constanta se organizeaza timp de doua saptamani „Serbarile Marii”, care se incheie cu Ziua Marinei.

In 1248 este pusa piatra de temelie a Domului din Köln.

In 1530 se incheie constructia Manastirii Humor.

In 1795 francii devin moneda oficiala in Franta, inlocuind livrele.

In 1806 incepe constructia Arcului de Triumf din Paris.

In 1914 este inaugurat Canalul Panama.

In 1931 iese de sub tipar primul numar al ziarului „Scânteia”.

In 1947 România adopta o reforma monetara, in urma careia schimbarea banilor s-a facut la raportul de 20.000 lei vechi pentru 1 leu nou.

In 1948 este fondata Republica Coreea, in partea de sud a Peninsulei Coreene.

In 2007 un cutremur de magnitudine 8 pe scala Mercalli, loveste coasta Pacificului si diferite regiuni ale Peru, facand peste 500 de victime si ranind alti 1.100.

In 1769 se naste Napoleon Bonaparte, imparat al Frantei;in 1771, Walter Scott – poet si romancier britanic din Scotia; in 1896, Sica Alexandrescu – regizor român; in 1972, Ben Affleck – actor american; in 1983, Timati – rapper rus, iar in 1990, Jennifer Lawrence – actrita americana.

In 1714 moare Constantin Brâncoveanu, domn al Tarii Românesti; in 1935, Paul Signac – pictor francez; in 1992, Anda Calugareanu – cantareata si actrita româna; in 2009, Florin Bogardo – compozitor si interpret român de muzica usoara, iar in 2014, Licia Albanese – soprana americana.