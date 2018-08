Pomelo: beneficii nenumărate pentru sănătatea ta

Pomelo este un citric care are un număr surprinzător de beneficii pentru sănătate. Aceste beneficii impresionante includ capacitatea de a stimula sistemul imunitar, de a trata infecţiile tractului urinar, de a îmbunătăţi digestia, de a reduce tensiunea arterială şi de a reduce apariţia crampelor precum şi intensitatea acestora. De asemenea ajută la prevenirea anemiei, îmbunătăţeşte rezistenţa osoasă, reduce semnele de îmbătrânire prematură, previne cancerul, protejează sănătatea inimii, ajută la scăderea în greutate şi măreşte sănătatea orală şi dentară.V-am convins? Mergeţi să luaţi un pomelo?

Îmbunătăţeşte imunitatea

În primul rând este important de menţionat faptul că pomelo conţine o cantitate ridicată de vitamina C, un fruct reprezentând aproximativ 60% din doza zilnică recomandată pentru a fi consumată. Această sursă majoră de acid ascorbic a fost utilizată de generaţii întregi în Asia de Sud-Est ca un sistem de imunizare rapidă. Vitamina C acţionează ca un antioxidant pentru a creşte activitatea celulelor albe din sânge şi pentru a ataca radicalii liberi, care pot deteriora organele corpului. Ajută la combaterea infecţiilor care duc la răceli, tuse, febră şi simptome serioase sau infecţii microbiene, virale şi bacteriene.

Tratamentul infecţiilor tractului urinar

Vitamina C prezentă în pomelo ajută la creşterea nivelului de acid în urină şi prin urmare împiedică dezvoltarea unei infecţii la nivelul tractului urinar.

Ajută la procesul digestiv

Cele mai multe fructe conţin cantităţi mari de fibre, iar pomelo nu face excepţie de la această regulă. Un pomelo (strict pulpa comestibilă a acestuia) conţine aproximativ 25% din necesarul zilnic de fibre. Consumul de pomelo promovează digestia sănătoasă şi elimină probleme cu care ne confruntăm adesea cum ar fi constipaţia şi diareea. Conţinutul ridicat de fibre îngroşă scaunul, promovează mişcarea netedă în tractul digestiv şi stimulează secreţia sucurilor digestive şi gastrice pentru a descompunee proteinele complexe care sunt greu de digerat. Consumul de pomelo reuşeşte să menţină de asemenea funcţionarea sistemului digestiv la un nivel ridicat.

Reglează presiunea sanguină

Pomelo este o sursă foarte bună de potasiu, aproximativ 37% din necesarul zilnic. Potasiul este un vasodilatator, ceea ce înseamnă că eliberează tensiunea în vasele sanguine şi creşte circulaţia sângelui şi oxigenarea la nivelul organelor. De asemenea poate reduce presiunea asupra inimii şi scade şansele de ateroscleroză, atac de cord şi accident vascular cerebral.

Pierdere în greutate

Atât pomelo cât şi grapefruitul conţin o „enzimă de ardere a grăsimilor” care te poate ajuta să reduci din greutatea totală a corpului tău. Se numeşte carnitin palmitoiltransferaza şi nu se găseşte în foarte multe alimente. Această enzimă poate stimula lupta împotriva acumulării grăsimilor şi prin urmare, foarte multe persoane care au grijă de alimentaţia lor aleg să includă pomelo în dieta de zi cu zi.

Ajută la ameliorarea crampelor şi le previne apariţia

Potasiul, pe care pomelo îl poate furniza cu uşurinţă, este important pentru echilibrul fluidelor din organism. Acesta reprezintă de fapt un aspect cheie al crampelor musculare şi al rigidităţii. Fără niveluri adecvate de potasiu cel mai probabil vei suferi de diverse crampe şi vei dezvolta sensibilitate la nivelul muşchilor şi ligamentelor. Pomelo îmbunătăţeşte totodată şi sănătatea osoasă, cu ajutorul conţinutului său în potasiu, care poate ajuta la prevenirea osteoporozei şi a slăbiciunii generale a oaselor în organism. Aportul de potasiu a fost legat de densitatea minerală osoasă, deoarece ajută la facilitarea absorbţiei altor minerale esenţiale pentru menţinerea oaselor puternice.

Proprietăţi anti-îmbătrânire

Nivelurile ridicate de vitamina C din fructul pomelo acţionează ca antioxidanţi, care caută radicali liberi periculoşi. Un efect advers pe care radicalii liberi îl provoacă este degradarea pielii, ceea ce are ca rezultat semne de îmbătrânire prematură, cum ar fi ridurile şi hiperpigmentarea. Consumul ridicat de vitamina C poate preveni acest lucru, aşa că este important să consumăm cât mai mult pomelo! Pomelo conţine şi spermidină, o substanţă chimică rară care se găseşte de fapt în sperma umană, ale cărei beneficii au fost corelate cu efectele anti-îmbătrânire.

