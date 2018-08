Horoscopul saptamanii 13 – 19 august 2018

Berbec

In prima parte a saptamanii, se pare ca esti foarte preocupat. Energia vitala este fluctuanta, asa incat dozeaza-ti eforturile. Bine este sa gasesti un echilibru intre indatoririle sociale si cele legate de viata ta privata. Este posibil sa-ti largesti orizontul spiritual prin dezvoltarea unei munci de creatie.

In contextul acestei activitati poti intalni o persoana speciala, ce iti va ghida pasii in viata cu multa intelepciune si mult farmec. Un hobby poate sa devina o adevarata profesie.

Pe de alta parte, relatiile sentimentale si cele cu copiii vor capata noi dimensiuni pentru tine. Partenerul de viata ti-ar putea face reprosuri, insa dreptatea este de partea lui. Lamureste lucrurile si fii mai atent la nevoile celor din jurul tau.

Spre sfarsitul saptamanii apar chestiuni financiare legate de banii si bunurile altora, taxe, impozite, credite sau aspecte legate de mosteniri.

Taur

La inceputul saptamanii, tu dai tonul la veselie si aventuri. Ai chef de petreceri, insa ceilalti iti impartasesc elanul prea putin. Sau s-ar putea sa te implici in mai multe relatii amoroase simultan, ceea ce nu este de dorit.

Apar noutati in zona familiei si a locuintei. Este posibil sa descoperi ca un membru al familiei are o pregatire aparte in domeniile spirituale si sa doresti si tu acest lucru. Se poate stabili o legatura gen discipol-profesor cu cineva din neamul din care provii. Pe de alta parte, poti primi informatii si sfaturi deosebite legate de o casa, un teren sau bunuri patrimoniale.

Pe 14 si 15 august sanatatea este vulnerabila. Fii mai rezervat si tempereaza-ti reactiile de moment. In ultimele zile ale saptamanii, astrele iti activeaza mult relatiile parteneriale. Bine ar fi sa-ti faci o reevaluare a proiectelor si colaborarilor in care esti implicat. Poti descoperi nereguli, dar se rezolva cu bine.

Gemeni

Activitatile gospodaresti iti vor ocupa primele zile ale saptamanii. Elanul cu care faci curatenie, repari, redecorezi ambientul va fi apreciat de cei dragi. Insa tendinta de a exagera in tot ce tine de casa si familie este destul de mare, asa incat moderatia trebuie avuta in vedere.

Este posibil ca un membru a familiei sa aiba probleme de sanatate si sa fii nevoit sa ii dai o mana de ajutor. Se contureaza experiente deosebite pe segmentul studiilor si al relatiilor cu anturajul apropiat.

Este posibil sa incepi o activitate de instruire si educare a oamenilor. Sunt zile bune si pentru a te ocupa de un hobby, cum ar fi pictura sau arta in toate formele ei. In ultimele zile ale intervalului analizat, oboseala va fi evidenta.

Pe de alta parte, la locul de munca ai multe de facut, colegii nu te sustin, iar sefii nici atat. Ocupa-te de prioritati si ai grija mai mult de sanatatea ta. Informatii extraordinare pentru sanatate si pentru activitatea profesionala.

Rac

In primele zile ale saptamanii esti mai mult pe drumuri. Se pare ca vei avea de discutat lucruri importante cu persoanele apropiate. Bine este sa ai rabdare si mult discernamant, intrucat poti afla informatii neplacute despre cineva drag si nu toate acestea sunt adevarate.

Planurile de calatorii in tinuturi indepartate nu au succes in aceasta perioada.

Incepe o perioada de revizuire a scarii valorilor proprii. Insusirea si manifestarea laturii milostive te vor preocupa mult timp de acum incolo. Echilibrul dintre material si imaterial va fi o alta provocare.

Pe de alta parte, este posibila aparitia unei persoane influente in viata ta, alaturi de care sa pornesti o afacere. Sau te poti instrui in domeniul afacerilor, pentru a demara o afacere pe cont propriu. Sunt si momente bune de a te ocupa de treburile gospodaresti. Poti face cu succes o curatenie generala, o reamenajare de decor sau reparatii. Relatiile sentimentale sunt deosebite.

Leu



Capitolul financiar te preocupa inca din primele zile ale saptamanii. S-ar putea sa primesti cadouri, recompense sau vesti legate de imbunatatirea veniturilor din munca proprie. Bine este sa nu dai curs tentatiei de a cheltui mai mult decat iti poti permite, pana nu esti sigur de banii disponibili. Administrarea corecta a bugetului de venituri si cheltuieli este una din provocarile acestei perioade.

Pe 14 si 15 august sunt posibile intalniri sau dialoguri aprinse cu persoanele apropiate. Nu lua de bun chiar tot ce ti se spune. Prietenii iti sunt alaturi, iar sfaturile si solutiile oferite de acestia iti sunt de mare folos.

La sfarsitul saptamanii pregateste-te de activitati gospodaresti. Sunt zile bune pentru curatenii generale, planuri pentru zugraveli sau achizitionarea unui obiect decorativ. Un membru al familiei s-ar putea sa aiba nevoie de sprijinul tau. Ofera-ti sprijinul in mod neconditionat!

Fecioara

In primele zile ale saptamanii te simti excelent. Debordezi de energie, iar dorinta de a te ocupa mai mult de tine va fi evidenta. Recomandabil este sa-ti directionezi energia catre lucrurile folositoare tie in aceste momente, cum ar fi imbunatatirea personalitatii, a relatiilor cu ceilalti sau ingrijirea corporala.

S-ar putea sa ai senzatia ca un fel de prieten nevazut incepe sa-ti fie alaturi din umbra, soptindu-ti fiecare pas pe care ar trebui sa il faci. Sunt posibile vise, viziuni sau revelatii ale unor evenimente importante din viata ta.

Marti si miercuri se contureaza cheltuieli cotidiene. Poti primi cadouri si recompense, marunte, dar care iti vor bucura sufletul. Sau se poate pune problema unor mici favoruri de la locul de munca. Pentru finalul saptamanii, astrele ti-au pregatit intalniri si dialoguri agreabile cu persoanele apropiate.

Balanta

Inceputul saptamanii iti aduce dorinta de interiorizare. Sunt momente bune de a-ti analiza viata si de a-ti croi noi directii de urmat. Este posibil sa ai diverse revelatii legate de segmental socio-profesional. Oamenii pe care te-ai bazat pana acum pot disparea din preajma ta. Recomandabil este sa-ti selectezi cu grija viitorii prieteni.

Urmeaza o perioada minunata de a intalni o persoana deosebita, de o inalta tinuta morala, care ulterior sa-ti devina ghidul vietii.

Sanatatea fluctueaza, indicat fiind sa-ti dozezi eforturile fizice si sa fii cat mai discret.

La locul de munca activitatile te solicita destul de mult, iar in sufletul tau domneste nemultumirea. De retinut ca sustinerea din partea unui protector, in segmentul socio-profesional, va dispare si va trebui singur sa decizi cum te descurci in continuare.

In a doua parte a saptamanii iti revii si apari in mijlocul celorlalti cu sarmul tau caracteristic. Poti primi cadouri sau recompense deosebite de la cei dragi.

Scorpion

Prietenii si protectorii iti deschid saptamana. Intalniri, dialoguri, sfaturi, solutii bune – toate vin catre tine de la oameni deosebiti, care chiar vor sa te ajute. Recomandabil este sa-ti notezi informatiile primite si sa le folosesti la nevoie.

Este posibil sa intalnesti o persoana, care, mai tarziu, te va ajuta sa-ti descoperi calea de evolutie spirituala. S-ar putea sa-ti orientezi eforturile catre dezvoltarea carierei profesionale, insa vei reusi si aceste lucruri numai dupa ce vei aborda viata printr-un alt sistem de valori morale. Ai nevoie de o reconfigurare totala a modului de abordare a relatiilor sociale si a experientelor de viata.

Sanatatea este vulnerabila. Indicat este sa te retragi din forfota cotidiana si sa stai de vorba doar cu propria-ti fiinta. In ultimele zile ale saptamanii te vei simti mult mai bine, vei avea mai mult curaj de a da piept cu viata, iar ceilalti te vor admira pentru asta.

Sagetator

In prima parte a saptamanii, esti nevoit sa te ocupi de activitati socio-profesionale. Este posibila o discutie aprinsa cu un sef, insa cu prudenta si discernamant vei reusi sa intorci lucrurile in favoarea ta.

Tendinta este de a-ti neglija treburile de acasa si de a te ocupa numai de domeniile vietii sociale. Este adevarat ca ai multa sustinere in acest sens, mai ales pe afirmarea sociala, insa una din marile provocari ale acestei perioade este gasirea echilibrului intre casa, familie si loc de munca, cariera.

Astrele iti pregatesc experiente minunate de largirea orizontului cunoasterii, alaturi de oameni de elita. Recomandabil este sa-ti planifici activitati culturale, cum ar fi vizionarea pieselor de teatru, a filmelor, lecturarea cartilor cu teme spirituale sau participarea la cursuri si seminarii pe teme spirituale.

Foarte importante sunt acum relatiile cu prietenii, deoarece se contureaza noutati deosebite. Sfarsitul saptamanii petrece-l doar cu tine insuti si odihneste-te constient.

Capricorn

Debutul saptamanii iti poate aduce aspecte legate de studii pe termen lung sau de calatorii in strainatate. Poti face demersurile necesare inscrierii la un curs postunivesitar sau poti sustine examene de finalizare a unui curs. Componenta educationala este activata de astre, fiind o perioada buna de a rezolva tot ce tine de aceasta.

Se intrezaresc intalniri si dialoguri cu multa lume. Socializarea este bine sustinuta energetic in aceasta saptamana, dar evita exagerarile si selecteaza oamenii alaturi de care alegi sa desfasori activitati comune. Este posibila o discutie delicata cu autoritatile si cu sefii, insa poti depasi momentul fara probleme.

Pentru ultimele zile ale saptamanii, astrele ti-au pregatit intalniri si dialoguri fructuoase cu prietenii. Sunt momente deosebite de a scapa de prietenii falsi si de a te apropia de oameni de elita. Se recomanda prudenta la cheltuieli. Unii pot profita de pe urma generozitatii tale.

Varsator

Se vor remarca aspectele banesti in primele zile ale saptamanii. Este vorba de achitarea taxelor, impozitelor, datoriilor sau, in functie de caz, poti solutiona chestiunile ce privesc mostenirile sau partajele. Daca doresti sa iei un credit sau sa renegociezi termenii unui proiect ce implica banii altora, este o perioada favorabila dialogurilor in acest sens.

Relatiile parteneriale se vor reconfigure, atat in plan personal, cat si plan profesional. Exista varianta ruperii unor relatii parteneriale sau a unor colaborari, in cazul in care totul este bazat doar pe castig material.

Perioada 14 – 15 august este favorabila activitatilor culturale. Rafinarea sufleteasca va fi subiectul tau favorit si ar trebui sa-i dai curs prin vizitarea galeriilor de arta, vizionarea unei piese de teatru sau lecturarea unei carti spirituale.

In a doua parte a saptamanii, apar chestiuni privitoare la pozitia ta sociala si la segmentul profesional. Noutati interesante!

Pesti

Relatiile parteneriale si colaborarile iti deschid saptamana. Sunt posibile dialoguri interesante, rolul lor fiind de a lamuri lucrurile. Recomandabil este sa-ti schimbi atitudinea vizavi de ceilalti si sa tii cont si de parerea lor.

In contextul unor probleme personale de sanatate, poti intalni o persoana deosebita, ce va deveni mai tarziu un adevarat prieten. Marti si miercuri sunt zile bune pentru achitarea taxelor, impozitelor, datoriilor sau pentru verificarea bugetului comun cu altii.

Calatoriile in strainatate sau studiile pe termen lung sunt alte posibile preocupari in a doua parte a saptamanii.

In ultimele zile ale saptamanii, astrele ti-au pregatit activitati culturale. Invita-i pe cei dragi la o piesa de teatru, la un film sau la o reuniune pe teme spirituale. De asemenea sunt posibile si calatorii indepartate pentru studii, pentru munca sau in scop turistic.

La serviciu este multa forfota, fiind posibile schimbari radicale si total neasteptate.