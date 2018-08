Semnificatiile zilei de 7 august

In 1782 George Washington infiinteaza “Insigna de Merit Militar”, destinata decorarii soldatilor raniti pe campul de lupta, decoratie devenita ulterior “Inima Purpurie”.

In 1864 ia fiinta Primaria Bucuresti, iar primul primar ales va fi Barbu Vladoianu.

In 1908 este descoperita, in Willendorf, Austria Inferioara, statuia din calcar “Venus din Willendorf”, sculptura datata in perioada 25.000 i.Hr. si 22 i.Hr. in Paleoliticul Superior.

In 1970 se inaugureaza, la Iasi, “Casa Dosoftei”, care adaposteste sectia de literatura veche a Muzeului Literaturii din Iasi.

In 1998 au loc atentatele cu bombe de la ambasadele americane din Nairobi, Kenya si Dar es Salaam, Tanzania, in care isi pierd viata 257 de persoane (din care 12 americani), atentate revendicate de “Armata islamica pentru eliberarea locurilor sfinte”.

In 1867 se naste Emil Nolde, pictor german; in 1876, Mata Hari – dansatoare olandeza, spioana in serviciul Germaniei in timpul Primului Razboi Mondial; in 1910, Theodor Cosma – dirijor originar din România; in 1946, John Cromwell Mather – fizician american, laureat Nobel pentru Fizica in 2006; in 1953, Viorel Hrebenciuc – politician român; in 1960, David Duchovny – actor american, protagonist al serialului “X- Files”, iar in 1975, Charlize Theron – actrita din Africa de Sud, castigatoare a premiului Oscar in 2004 pentru “Cea mai buna actrita” in filmul “Monster”.

In 1834 moare Joseph Marie Jacquard, inventator francez, parintele primului razboi de tesut semi-automat; in 1848, Jöns Jakob Berzelius – chimist si mineralog suedez; in 1911, Gheorghe Cârtan – luptator pentru eliberarea românilor din Transilvania; in 1957, Oliver Hardy – actor american, celebru pentru rolul de Bran din “Stan si Bran”; in 1983, Nicolae Branzeu – compozitor si dirijor român, iar in 2009, Tatiana Stepa – cantareata româna de muzica folk.