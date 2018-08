Semnificatiile zilei de 1 august

Astazi este Ziua Armatei Populare Chineze de Eliberare (APCE), marcandu-se, astfel, data la care, in 1927, a fost infiintata, in urma Rascoalei din Nanchang si a altor rebeliuni armate din intreaga tara. APCE participa in mod activ la activitatile de mentinere a pacii si eliminare a efectelor calamitatilor naturale organizate de ONU, intensificand schimburile militare catre exterior, fiind apreciata drept o forta militara justa si pasnica.

In 1473 are loc atestarea documentara a orasului Zalau.

In 1714 Dimitrie Cantemir devene membru al Academiei din Berlin si astfel primul român membru al unui inalt for stiintific international.

In 1774 Joseph Priestley anunta descoperirea oxigenului.

In 1862 se constituie Ministerului Afacerilor Externe al României.

In 1921 este creata, la Haga, Curtea Internationala de Justitie.

In 1975 se semneaza actul final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, la Helsinki.

In 1977 are loc o greva generala a minerilor din Valea Jiului, cand 30.000 de mineri blocheaza exploatarile si cer sa discute doar cu Nicolae Ceausescu.

In 1996 intra in vigoare, in mod oficial, programul efectiv de Parteneriat Individualizat România – NATO.

In 1883 se naste Pantelimon Halippa, publicist si om politic român basarabean, unul dintre cei mai importanti militanti pentru unirea acestei provincii cu România; in 1891, Grigore Brezeanu – regizor, scenarist si actor român de film; in 1915, Gellu Naum – scriitor român; in 1939, Valeria Seciu – actrita româna de teatru si film; in 1945, Tudor Gheorghe – actor si cantautor român; in 1949, Mugur Isarescu – economist român, guvernator al BNR, iar in 1952, Horatiu Malaiele – actor român de teatru si film.

In 1884 moare Heinrich Laube, scriitor german; in 1943, Horia Creanga – arhitect român, promotor al arhitecturii moderne in România, nepot al lui Ion Creanga; in 1987, Pola Negri, actrita americana din era filmului mut, iar in 2014, Szabolcs Cseh – cascador si actor român.