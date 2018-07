Horoscopul saptamanii 16 – 22 iulie 2018

Berbec

Luni si marti este multa agitatie la serviciu. Apar responsabilitati noi care iti vor aduce beneficii ceva mai tarziu. Un prieten iti poate da sfaturi bune vizavi de job sau de domeniul profesional in care lucrezi. Tine cont de informatiile colaterale si indeplineste-ti sarcinile de lucru cat mai bine si la timp.

Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului digestiv, dar si pe extremitatile picioarelor. Dozeaza-ti eforturile, adopta o dieta potrivita si odihneste-te regulat. Relatiile parteneriale sunt rascolite la mijlocul saptamanii.

Prudenta si discernamantul te vor feri de neplacerile existente in fundal. Spre sfarsitul intervalului analizat revin in atentie achitarea facturilor sau a altor tipuri de datorii.

Taur

Frumoase si interesante sunt relatiile sentimentale in primele zile ale saptamanii. Distractii, dialoguri placute, abordarea unor hobby-uri, actiuni comune cu cei dragi.

La serviciu este de lucru pe la mijlocul saptamanii si ar fi bine sa-ti canalizezi eforturile catre indatoririle profesionale. Relatiile colegiale sunt tensionate si foarte usor se pot deteriora iremediabil.

Selecteaza-ti prioritatile profesionale si evita provocarile celorlalti. Sanatatea poate avea de suferit de pe urma tumultului din sfera socio-profesionala. Odihneste-te si plimba-te mai mult in aer liber. Spre finele saptamanii, partenerul de viata te solicita mult si bine.

Gemeni

Saptamana iti poate aduce evenimente interesante in relatiile familiale. Ar fi bine sa stabilesti anumite limite vizavi de cerintele pe care ti le adreseaza cei dragi, altfel risti sa ramai atat fara energie vitala, cat si fara resurse materiale.

Pe de alta parte, nevoile tale sentimentale sunt mari si in continua schimbare. Ceea ce iti ofera persoanele existente acum in preajma ta este departe de ceea ce iti doresti tu.

Sunt si zile bune pentru a te ocupa de un hobby sau pentru a iesi in lume cu prietenii. Copiii sunt o alta tema importanta a acestor zile, datorita situatiilor in care acestia te implica vrei nu vrei. Zilele weekendului anunta treburi de rutina fie acasa, fie la serviciu. Ai grija si de sanatatea ta.

Rac



Debutul saptamanii iti aduce multe dialoguri cu cei apropiati, fie pe teme de larg interes, fie pe teme profesionale la serviciu. Intr-un anume fel, gandirea ta este focalizata deocamdata pe bani si bunuri materiale pe care le poti obtine si folosi de la si prin altii. De aici si felul in care vorbesti are legatura cu aspectele materiale ale vietii cotidiene.

De asemenea, se pot ivi pe neasteptate calatorii pe distante scurte pentru a rezolva diverse chestiuni profesionale, dar si pentru ale tale personale.

Intre 18 si 20 iulie iti sunt favorizate activitatile gospodaresti si dialogurile importante cu cei dragi. Fii prudent si tine cont si de nevoile sau doleantele membrilor familiei. La finalul rastimpului analizat se contureaza petreceri, iesiri in lume cu persoana iubita, dar si momente de rasfat cu un hobby.

Leu

Aspectele financiare care te preocupa la inceputul saptamanii au legatura cu nevoile tale personale imediate. In functie de felul in care iti gestionezi tu bugetul si in functie de cum iti educi poftele depinde foarte mult viitorul agoniselii tale.

Miercuri si joi se intrezaresc dialoguri si intalniri importante cu persoanele din anturajul apropiat. Gandirea si comunicarea iti sunt umbrite, de aceea, fii prudent si asculta mai mult, dar vorbeste direct si la obiect.

Evita deciziile majore, declaratiile de orice fel si implicarea in activitati profesionale care presupun mult efort intelectual. Spre finalul saptamanii este bine sa te retragi in linistea si siguranta casei. Sunt momente excelente de a alcatui planuri gospodaresti si de a sta de vorba cu cei dragi.

Fecioara

Primele doua zile ale saptamanii iti ofera energie benefica pentru a-ti reorganiza planurile de viitor, pentru a-ti stabili prioritatile si pentru a-ti face ordine in relatii. Chiar daca starile tale de spirit fluctueaza, cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine.

Intre 18 si 20 iulie se contureaza vesti importante legate de veniturile tale obtinute din munca desfasurata la serviciu. Pot aparea oferte noi de colaborare sau la actualul loc de munca se poate diversifica activitatea si de aici tu sa ai posibilitatea de a castiga bani mai multi. Este adevarat ca si eforturile vor fi pe masura, dar te vei descurca excelent.

Spre finalul intervalului analizat se anima relatiile cu anturajul apropiat. Unii prieteni se vor autoinvita la tine sau iti vor propune o excursie.

Balanta

Discretia care te invaluie in primele zile ale saptamanii te fereste de provocarile celorlalti. Sunt momente bune pentru a-ti regandi personalitatea, modul de relationare cu cei din jur, dar si pentru a te rasfata cu plimbari in aer liber, cu o dieta de sezon si cu ceva mai mult somn.

La mijlocul saptamanii, energia vitala se amplifica si vei reusi sa-ti rezolvi atat chestiunile profesionale ramase restante, cat si treburile personale de acasa. Important este sa te ocupi doar de ale tale si sa eviti implicarea de orice fel in treburile altora.

Se pot accentua unele afectiuni ale sistemului digestiv si ale picioarelor. La finalul saptamanii primesti bani din munca desfasurata la serviciu. Cheltuielile vor fi si ele prezente.

Scorpion

La inceputul saptamanii esti dornic sa te sfatuiesti cu prietenii. Implicarea in proiecte de anvergura alaturi de oameni care au aceleasi vise si idealuri ca tine iti ofera posibilitati deosebite de dezvoltare personala, dar si satisfactia lucrului bine facut si de folos si altora. Dozeaza-ti eforturile si elanul, deoarece risti sa-ti neglijezi relatiile cu cei apropiati.

Intre 18 si 20 iulie este nevoie sa te odihnesti mai mult. Sunt posibile neplaceri legate de segmentele capului si de cele ale sistemul renal. Regandeste-ti programul zilnic si relatiile socio-profesionale.

Pe de alta parte, ar fi bine sa cauti sensurile spirituale ale evenimentelor din preajma ta. Stai de vorba cu persoane cu experienta spirituala si relationala si urmeaza-le sfaturile si solutiile oferite. In weekend iti va reveni cheful de viata.

Sagetator

Sfera profesionala este animata din plin. Se intrezaresc sedinte cu sefii, dialoguri importante, chiar decizii majore pe care vei fi nevoit sa le iei in ceea ce priveste activitatea ta la job. Zilele de 16 si 17 iulie sunt definitorii in acest sens, de aceea, fii prudent. Traversam o perioada in care ti se deschid noi culoare profesionale, existand posibilitatea sa-ti schimbi total profesia si conditiile de munca.

Totusi, analizeaza pe indelete ce se petrece in acest sector si nu da cioara din mana pe vrabia de pe gard. Pe de alta parte, imaginea in ochii lumii, statutul social ti le poti schimba in sens pozitiv, dar pentru asta trebuie sa depui eforturi serioase si pe termen lung.

In weekend, bucura-te de prieteni. Stai de vorba cu acestia si cere-le sfaturile vizavi de situatiile de viata in care esti implicat.

Capricorn

Daca la inceputul saptamanii esti preocupat de aspectele materiale ale vietii, rapid sufletul tau va cauta oameni rafinati, cu o pregatire speciala in domeniile spirituale. Sunt momente bune pentru a-ti schimba viziunea asupra vietii si pentru a-ti crea noi legaturi cu ierarhiile divine. Minunat este ca suportul astral de care beneficiezi iti ofera suficiente resurse, atat pentru a-ti modela personalitatea, gandirea, cat si pentru a te ocupa de treburile cotidiene.

Pe de alta parte, daca esti implicat intr-un program de instruire, sunt posibile altercatii cu profesorii, mentorii sau colegii de studiu. Fii prudent si deschis pentru ideile altora.

Legaturile cu strainatatea sunt o alta tema interesanta. Demersurile pentru calatorii, dar si pentru studii pe termen lung au succes. In weekend este loc de evenimente cu multa lume.

Varsator

Pornind de la banii si bunurile administrate in comun cu altii, toate relatiile tale vor fi supuse unei revigorari importante. Disputele din sfera muncii te vor impulsiona sa-ti folosesti mai eficient talentele, dar si veniturile. Tentatia de a face investitii, credite sau alte tipuri de planuri financiare este foarte mare si riscanta. Bine ar fi sa stabilesti prioritatile financiare, in functie atat de nevoile tale personale, cat si ale celor dragi.

Pe de alta parte, se vor ivi situatii intersante legate de calatorii sau studii pe termen lung, departe de locurile natale. A doua jumatate a saptamanii este animata de intalniri si dialoguri cu multa lume. Se contureaza noutati socio-profesionale de anvergura.

Pesti

Saptamana incepe cu aspecte parteneriale placute, de bun augur. Sunt posibile dialoguri interesante, alcatuirea unor planuri marete, dar si desfasurarea unor actiuni de anvergura impreuna cu partenerul de viata sau cu cei de afaceri. Insa este bine sa vorbesti putin despre tine si deloc despre intentiile tale personale.

Apar cheltuieli pe facturi, taxe, diferite tipuri de datorii, dar este posibil sa fii nevoit sa iei legatura si cu diverse institutii financiare. Prudenta la tot ce tine de acte, documente, inscrisuri sau intelegeri cu altii!

La finalul intervalului analizat se recomanda studii si cercetari legate de teme spirituale, istorice sau profesionale. Si calatoriile sau dialogurile cu persoanele aflate in strainatate reprezinta subiecte de luat in seama.