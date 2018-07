Beneficiile oferite de afine

Afinele sunt bogate in antioxidanti. Totusi, beneficiile afinelor inseamna mai mult decat substantele chimice din compozitia acestora, despre care ati auzit atat de des.

Afinele lupta impotriva bolilor la mai multe niveluri si sunt un instrument pentru mentinerea unei stari bune de sanatate, utilizate insa insuficient. Stiti probabil despre sucul de afine ca este o unealta de lupta impotriva infectiilor bacteriene ale tractului urinar.

Suferinzii de cistita trebuie sa consume mult suc de afine neindulcit pentru eliminarea din tractul urinar a E.coli si Proteus, care provoaca dureri in timpul urinarii, crampe abdominale si chiar sangerari.

Afinele au cea mai mare capacitate antioxidanta dintre toate fructele

Afinele sunt foarte bogate in antioxidanti numiti antocianina, vitamina C, vitamine din complexul B, vitamina E, vitamina A, cupru (care intareste imunitatea si are rol antibacterian), seleniu, zinc, fier (promoveaza imunitatea prin cresterea hemoglobinei si a concentratiei de oxigen din sange) si stimuleaza astfel, sistemul imunitar si previne aparitia infectiilor. Odata ce imunitateadumneavoastra este puternica, veti evita raceala, febra, varicela si multe dintre bolile care se pot transmite, atat pe cale virala, cat si bacteriana.

Afinele neutralizeaza radicalii liberi care pot promova boala si imbatranirea in organism

Afinele sunt unele dintre fructele cele mai bogate in antioxidanti. Acest lucru se datoreaza in special prezentei antocianinei, un pigment responsabil de culoarea albastra a afinelor. Cantitatea insemnata de vitamina C este un alt argument pentru rolul benefic al acestor fructe.

Afinele contribuie la diminuarea grasimii din zona abdomenului

Un nou studiu de specialitate sugereaza ca afinele pot ajuta la reducerea factorilor de risc din cauza carora puteti acumula grasime in zona abdominala si astfel poate sa scada probabilitatea aparitiei bolilor cardiovasculare si a sindromului metabolic.

Pana in prezent nu s-au facut insa studii pe subiecti umani. Studiul s-a facut pe sobolani in a caror dieta s-a adaugat si o pulbere de afine. Dupa 90 de zile, sobolanii care au consumat dieta imbogatita cu pulberea de afine au prezentat mai putina grasime in zona abdominala, numar mai mic de trigliceride, colesterol mai mic, s-a imbunatatit glicemia a jeun si a crescut sensibilitatea la insulina.

Desi este nevoie de cercetari suplimentare, un alt studiu a aratat ca barbatii cu factori de risc pentru boli de inima, care au baut suc de afine salbatice timp de 3 saptamani au inregistrat imbunatatiri in ceea ce priveste controlul glucozei si a insulinei.

Ajuta la mentinerea sanatatii tractului urinar

Dezvoltarea coloniilor de bacterii, precum b-coli de-a lungul peretilor mucoasei din interiorul tractului urinar, sunt responsabile pentru aceasta infectie care conduce la inflamatie, senzatie de arsura in tipul urinarii si alte complicatii.

In acest caz, afinele pot fi surprinzator de benefice. Acestea contin un compus format din polimeri mari, precum moleculele grele, care inhiba cresterea bacteriilor respective. Afinele au proprietati antibiotice, care se adauga la acest efect. Moleculele mari si grele spala practic aceste bacterii de pe peretii tractului urinar, prevenind declansarea infectiei.

Pastreaza integritatea vederii

Extractul de afine contine un nivel ridicat de compusi numiti antocianozide, care s-a dovedit in urma studiilor clinice ca incetinesc pierderea vederii. Acesti compusi pot preveni sau intarzia toate problemele legate de imbatranire, cum ar fi degenerescenta maculara, cataracta, miopia si hipermetropia, uscaciunea ochilor si infectiile, in special cele de la nivelul retinei, datorita propietatilor lor antioxidative.

Afinele contin un grup special de antioxidanti numiti carotenoide (luteina, zeaxantina, etc.), flavonoide (cum ar fi rutina, resveritrol, quercentina, etc.), in plus pe langa alte substante importante precum vitamina C, vitamina E si vitamina A, seleniu, zinc si fosfor, care sunt benefice si esentiale pentru sanatatea ochilor.

Studiile au indicat faptul ca, daca mancati 3 sau mai multe portii de fructe pe zi, puteti reduce riscul aparitiei degenerescentei maculare asociata imbatranirii (cauza principala a pierderii de vedere la persoanele in varsta), cu aproximativ 36%.

Mentin sanatatea creierului

Aceste fructe mici contin antociani, vitaminele A, complexul-B, C si E, zinc, sodiu, potasiu, cupru, magneziu, fosfor, mangan si pot preintampina sau vindeca printre altele, aparitia tulburarilor nevrotice, prin prevenirea degenerarii sau distrugerii neuronilor, a celulelor creierului, ajutand la mentinerea santatatii sistemului nervos central.

Este greu de crezut insa, ca aceste fructe pot vindeca si afectiuni grave precum boala Alzheimer. Ele contribuie la vindecarea celulelor deteriorate si tesuturilor neuronilor si, pastreaza nealterata memoria pentru o perioada lunga de timp. Cercetatorii au descoperit ca dietele bogate in afine imbunatatesc in mod semnificativ si capacitatea de invatare.

Afinele scad riscul dezvoltarii bolilor de inima

Continutul ridicat de fibre, antioxidanti puternici si abilitatea afinelor de a dizolva colesterolul rau, fac din aceste fructe un supliment alimentar ideal pentru vindecarea bolilor de inima. Acestea intaresc si muschii inimii. Intr-un studiu efectuat recent, cercetatorii au descoperit ca o cantitate moderata de vin alb contine 0,47 mmol de antioxidanti ai radicalilor liberi, vinul rosu 2,04 mmol, iar vinul obtinut din afine contine 2,42 mmol din acesti compusi protectivi.

Ajuta in ameliorarea constipaiei si a digestiei

Fibrele din afine tin la distanta constipatia (prin consumul constant a unei cantitati insemnate), iar vitaminele, sodiul, cuprul, fructoza si acizii imbunatatesc digestia.

Lupta impotriva cancerului

Afinele s-au dovedit a fi de ajutor bolnavilor de cancer, deoarece contin anumiti compusi, cum ar fi pterostilbene (excelent in remediul cancerului de colon si ficat) si acid aleagic, care in combinatie cu antocianina si alti antioxidanti precum vitamina C si cupru, pot duce la prevenirea sau vindecarea cancerului.

Studiile de laborator arata ca acei compusi fenolici din afine pot inhiba proliferarea celulelor canceroase din colon si pot induce apoptoza (moartea programata a celulelor). A fost observata, de asemenea, o reducere semnificativa (aproximativ 34%) a riscului de cancer ovarian la femeile care au un aport crescut de luteolina (ce se gaseste in citrice).

Sursa: www.sfatulmedicului.ro