Semnificatiile zilei de 27 iunie

Astazi este Ziua Mondiala a Pescuitului, instituita in 1984, cu ocazia Conferintei Internationale pentru Reglementarea si Dezvoltarea Pescuitului, desfasurata la Roma.

Este unul dintre cele mai raspandite hobbyuri, in randul ambelor sexe. Vanate excesiv, insa, unele specii marine au ajuns pe cale de disparitie. Pescuitul este, de asemenea, o activitate profitabila pentru economia unei tari. Fondul European pentru Pescuit, un fond special al Comunitatii Europene, finanteaza industria pescuitului si urmareste stoparea braconajului, dar si adaptarea la schimbarile permanente ale naturii.

In 1954 se inaugureaza prima centrala nucleara la Obninsk, in apropiere de Moscova, Uniunea Sovietica.

In 1967 este instalat primul bancomat din lume in Enfield, Londra.

In 1986 are loc, la Praga, „manifestul celor 2.000 de cuvinte”, redactat de un grup de intelectuali, care cer instituirea unui regim liberal.

In 1877 se naste Charles Glover Barkla, fizician englez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1917; in 1921, Temistocle Popa – compozitor român; in 1926, Nicolae Simionescu – medic român, membru al Academiei Române, iar in 1951, Corneliu Ion – tragator român de tir, dublu laureat olimpic.

In 1574 moare Giorgio Vasari, pictor, architect si istoric de arta italian; in 1931, Sophie Germain – matematiciana franceza; in 1976, Ion Dumitrescu, istoric literar român, iar in 2016, Bud Spencer – actor si fost inotator olimpic italian.