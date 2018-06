Semnificatiile zilei de 25 iunie

In 1795 se infiinteaza „Biroul de longitudini”, cu sediul la Paris, cu scopul de a sprijini progresul astronomiei si aplicatiile acesteia in navigatie, geografie si geodezie.

In 1923 ia fiinta actualul “Club Rapid Bucuresti”, sub denumirea de “CFR Bucuresti”.

In 1955 este inaugurata, la Bucuresti, Bibioteca Centrala de Stat, actuala Biblioteca Nationala.



In 1984 incep lucrarile de constructie a Casei Republicii (Casa Poporului) si a Bulevardului „Victoria Socialismului” (B-dul Unirii) din Bucuresti.



In 1998 este instituit Ordinul „Steaua României”, cu sase grade – Colan, Mare Cruce, Mare Ofiter, Comandor, Ofiter, Cavaler – fiind cel mai inalt ordin national românesc, pentru a recompensa serviciile exceptionale, civile si militare, aduse statului si poporului român.

In 1852 se naste Antonio Gaudí, arhitect catalan; in 1903, George Orwell – jurnalist, eseist si romancier britanic; in 1928, Serban Papacostea – istoric român , membru al Academiei Române; in 1958, Gigi Becali – om de afaceri român; in 1963, George Michael – cantaret englez de origine greaca, iar in 1968, Dorinel Munteanu – fotbalist si antrenor român.

In 1988 moare Serban Cioculescu, critic si istoric literar român, membru al Academiei Române; in 1997, Jacques-Yves Cousteau – oceanograf francez, iar in 2009, Farrah Fawcett – actrita americana si Michael Jackson – interpret si compozitor american de muzica pop.