Horoscopul saptamanii 25 iunie – 1 iulie 2018

Berbec

Este nevoie sa-ti revizuiesti unele conceptii despre lume si viata, astfel ca vei fi ajutat mult in prima parte a saptamanii in acest sens. Este bine sa fii deschis si pentru a vedea alte fatete ale semenilor sau ale evenimentelor in care esti implicat.

In perioada 26 – 27 iunie, pe cat posibil, evita luarea deciziilor si semnarea documentelor importante, deoarece exista riscul erorilor de judecata. Pe 28 si 29 iunie esti solicitat in plan profesional de catre sefi si colegi. Va trebui sa dai explicatii vizavi de rezolvarea sarcinilor de serviciu sau sa propui solutii pentru dezvoltarea activitatii profesionale. Weekendul aduce prieteni.

Taur

Saptamana debuteaza cu aspecte financiare, in sensul ca fie vei fi nevoit sa achiti facturi, datorii restante, fie va trebui sa discuti si sa rezolvi chestiuni legate de mosteniri sau partaje. Pe de alta parte, este posibil sa obtii venituri suplimentare dintr-o colaborare sau cineva din familie sa-ti ofere un cadou deosebit.

Pe 28 si 29 iunie, planuiesti calatorii, studii sau dialoguri si intalniri cu persoanele dragi aflate in strainatate. Chiar sunt sanse sa pleci intr-o calatorie indepartata. Sfarsitul saptamanii este favorabil activitatilor de grup si schimbului de informatii cu ceilalti. Vorbeste strictul necesar si asculta cu interes ce se povesteste in preajma ta.

Gemeni

Relatiile parteneriale sunt in mare verva in aceasta saptamana. Intervalul cuprins intre 25 si 27 iunie rascoleste colaborarile si relatia cu partenerul de viata, astfel ca sunt posibile finaluri neasteptate sau reconfigurari spectaculoase. Fii prudent si trateaza totul cu rabdare. Este mai bine sa renunti acum la situatiile si persoanele nepotrivite. Astfel se creeaza loc pentru altele mai bune.

Pe 28 si 29 iunie ar trebui sa primesti bani, bunuri sau poti rezolva cu usurinta anumite datorii. Sfarsitul saptamanii aduce dorinta de a calatori, dar si posibilitatea materializarii acesteia. Discutii si intalniri cu oameni deosebiti.

Rac



Primele zile ale saptamanii rascolesc relatiile profesionale, astfel ca la serviciu sunt posibile turnuri neasteptate, finaluri ale unor activitati si situatii care dureaza demult si care nu mai pot continua la fel ca pana acum.

Recomandabil este sa lasi ca evenimentele sa-si urmeze cursul, fara sa intervii in vreun fel. Uneori este mai bine sa fii spectator, iar acum este un bun prilej pentru o astfel de atitudine.

Zilele de 28 si 29 iunie sunt reprezentative pentru colaborari si relatia cu partenerul de viata. Aspecte cotidiene, cunoscute, dar cu implicatii majore. Finalul saptamanii iti reaminteste de cheltuielile comune cu altii.

Leu

Se contureaza schimbari importante in relatiile amoroase in primele trei zile ale saptamanii. Poate fi vorba de reconfigurarea sau finalizarea unei relatii cu cineva drag sau, in cazul relatiei cu copiii, ceva se schimba definitiv.

Totul se desfasoara in favoarea ta, de aceea, fii deschis la schimbari. Relaxeaza-te cu un hobby sau cu discutii amicale, la o sueta cu prietenii apropiati. Joi si vineri ai multe de lucru la serviciu, ai spor, dar relatiile colegiale sunt tensionate. Ai grija si de sanatate!

La sfarsitul saptamanii intervine mult dinamism in relatiile parteneriale, fiind nevoit sa te implici in activitati comune cu ceilalti.

Fecioara

La inceputul saptamanii atentia si eforturile iti vor fi atrase de segmentul familial. Se inchide o etapa importanta, concretizandu-se fie prin rezolvarea unor demersuri patrimoniale, fie prin finalizarea unor reparatii sau curatenii de anvergura.

Relatiile cu membrii familiei si cu neamurile sunt tensionate, astfel ca discutiile aprinse pot fi frecvente. Este dificil de ajuns la un consens cu ceilalti, de aceea, ar fi bine sa eviti a-ti expune prea vehement parerile.

Pe 28 si 29 iunie, preocuparile tale vor fi legate de persoana iubita sau de copii. Orienteaza-te si spre un hobby. Sfarsitul saptamanii te indeamna la odihna si relaxare.

Balanta

In relatiile cu anturajul apropiat vor interveni schimbari in prima parte a saptamanii, in urma discutiilor si evenimentelor in care ai fost implicat, in ultima vreme, alaturi de aceste persoane. Iti vei schimba parerile vizavi de unii, iar conceptiile tale vizavi de prietenie, sprijin umanitar sau comunicare interpersonala se vor modifica radical si definitiv.

Pentru ca emotivitatea si subiectivismul sunt accentuate, ar fi bine sa eviti luarea deciziilor majore si implicarea in activitati obositoare. Joi si vineri te poti relaxa in linistea si confortul casei, dar ai si niscai treburi gospodaresti de rezolvat. Finalul saptamanii aduce activitati recreative alaturi de cei dragi.

Scorpion

Segmentul financiar va cunoaste un final de etapa importanta in perioada 25-27 iunie. Poate fi vorba despre informatii clare, ce anunta faptul ca se vor schimba salarizarea si conditiile de munca sau poti primi bani, bunuri sau favoruri dinspre locul de munca, dar care intr-un fel sau altul te nemultumesc.

Tentatia cheltuielilor este mare, dar ar fi bine sa ti-o stapanesti serios. Veniturile tale sunt fluctuante, astfel ca abia peste ceva timp vei mai primi salariul si acela nesatisfacator.

In zilele de 28 si 29 iunie sunt posibile calatorii pe distante scurte, dar si activitati intelectuale intense. Weekendul ar fi bine sa-l petreci acasa, in familie.

Sagetator

Saptamana debuteaza cu multa energie pentru tine si chef de a te implica in cat mai multe activitati. Pentru ca oboseala isi va spune cuvantul, este bine sa-ti selectezi prioritatile si sa-ti dozezi atat eforturile, cat si debitul verbal. Ai nevoie de odihna, relaxare si de a-ti ingriji serios sanatatea. Fereste-te de orice fel de excese!

Pe 29 si 29 iunie primesti bani, cadouri sau favoruri dinspre locul de munca, insa sunt posibile si informatii legate de modificari ale regimului muncii. Sfarsitul saptamanii iti aduce in preajma rude si prieteni apropiati.

Este rost de calatorii, excursii in natura, dar si de dialoguri interesante.

Capricorn

Prima parte a saptamanii te predispune la discretie, retragere din forfota cotidiana si dialog interior. Sunt posibile stari nelinistitoare, insomnii, evidentierea unor afectiuni digestive si ale sistemului respirator. Ocupa-te numai de treburi usoare si evita compania oamenilor zgomotosi sau care te solicita prea mult.

Posibil sa fie nevoie de ingrijiri medicale. Odihneste-te, relaxeaza-te in natura si tine cont de sfaturile celor dragi. Joi si vineri te vei simti mai bine, dar nu forta nota. Reorganizeaza-ti programul zilnic, introdu pauze regulate si o alimentatie potrivita.

Sfarsitul saptamanii aduce cheltuieli, dar si castiguri materiale destul de bune.

Varsator

Saptamana debuteaza cu turnuri spectaculoase in relatiile cu prietenii si sustinatorii, protectorii din segmentul profesional. Unele relatii de acest fel se vor finaliza definitiv, nefiindu-ti prea clar motivul. Sau motivele invocate sunt greu de crezut sau de acceptat.

Misterul si iluziile domnesc in segmentul prietenilor, de aceea, fii prudent si totodata pastreaza o distanta fata de aceste persoane. In zilele de 28 si 29 iunie ai nevoie de odihna, meditatii interioare si plimbari in aer liber, eventual pe malul unei ape. Detaseaza-te de cotidian si ocupa-te pe indelete de sufletul tau. La finalul saptamanii iti vei reveni si te vei bucura din nou de tot ce te inconjoara.

Pesti

Se contureaza un final de etapa profesionala in perioada 25 – 27 iunie. Fie se incheie un proiect de anvergura, fie se schimba sefii, colegii sau regimul de munca. Turnurile sunt importante si cu efecte pe termen lung. Recomandabil este sa fii prudent vizavi de orice relatie si sa vorbesti strictul necesar. Imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit.

Joi si vineri esti inconjurat de prieteni, care iti vor oferi solutii viabile pentru rezolvarea situatiilor in care esti implicat. Asculta cu atentie ce ti se spune si chiar noteaza intr-un jurnal. La sfarsitul saptamanii ai nevoie de odihna, liniste si compania celor dragi.