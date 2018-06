Semnificatiile zilei de 21 iunie

Astazi este Ziua Muzicii Europene, initiata in 1985. Originile acestei sarbatori se gasesc in Franta unde se sarbatoreste Ziua Muzicii – “Fête de la Musique”, inca din 1982. Initial, sarbatoarea s-a extins in fostele colonii franceze pentru ca in prezent sa aiba loc, cu aceasta ocazie, concerte gratuite in peste700 de orase din 110 tari din intreaga lume. Ziua Muzicii Europene promoveaza toate genurile muzicale, precum si variate forme de expresivitate muzicala.

In 1848 este publicata poezia „Un rasunet”, de Andrei Muresanu, in revista „Foaie pentru minte, inima si literatura”, poezie care din 24 ianuarie 1990, devene Imnul de Stat al României, pe muzica lui Anton Pann, cunoscut sub titlul „Desteapta-te, române!”

In 1977, Elvis Presley sustine ultimul sau concert in Rapid City, Dakota de Sud.

In 1905 se naste Jean-Paul Sartre, romancier, dramaturg si filosof francez; in 1920, Puiu Calinescu – actor român; in 1961, Manu Chao – muzician francez; in 1978, Andreea Bănica – cantareata româna, iar in 1986, Lana Del Rey – cantareata americana.

In 1527 moare Niccolo Machiavelli, istoric, scriitor si politician italian; in 1957, Johannes Stark, fizician german, iar in 1988, George Ivascu – istoric si critic literar român.