Semnificatiile zilei de 18 iunie

In 1815 are loc batalia de la Waterloo (Belgia), in urma careia Napoleon I, imparatul Frantei, este infrant de armatele anglo-prusace si pierde definitiv tronul Frantei.

In 1910 incepe primul concurs european de aviatie, cu un traseu ce a cuprins 19 orase din Franta, Olanda, Belgia, Anglia, concurs desfasurat in perioada 18 iunie – 7 iulie.

In 1925 este votata “Legea pentru reglementarea repausului duminical si al sarbatorilor legale”.



In 1951 incepe deportarea in Baragan a persoanelor care locuiau la 25 de km de granita României cu Iugoslavia.



In 1976 este pusa piatra de temelie a Combinatului de Utilaj Greu din municipiul Cluj-Napoca.

In 1909 se naste Lena Constante, artist plastic român; in 1942, Paul McCartney – muzician englez, fost membru al trupei Beatles; in 1946, Fabio Capello – fost fotbalist si actual antrenor italian de fotbal, iar in 1972, Infernus (Roger Tiegs) – chitarist si fondatorul formatiei norvegiene Gorgoroth.

In 1917 moare Titu Maiorescu, critic literar, eseist, estetician, filosof, pedagog, scriitor si politician român; in 1936, Maxim Gorki – scriitor rus; in 2006, Gica Petrescu – interpret român de muzica usoara si de petrecere; in 2010, José Saramago – scriitor portughez, iar in 2011, Elena Bonner – militanta pentru drepturile omului.