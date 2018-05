Semnificatiile zilei de 22 mai

Astazi este Ziua Internationala a Diversitatii Biologice, stabilita de ONU in 2000. Data marcheaza semnarea “Conventiei privind diversitatea biologica”, la Rio de Janeiro, in decembrie 1992, elaborata sub egida “Programului Natiunilor Unite pentru Mediu.

Principalul scop urmarit este cresterea constientizarii publicului fata de importanta conservarii si utilizarii durabile a diversitatii biologice precum si fata de impartirea echitabila a resurselor ce deriva din utilizarea acesteia. Cu prilejul marcării acestei zile sunt organizate actiuni menite sa explice oamenilor importanta mentinerii biodiversitatii si sunt luate masuri menite sa impiedice producerea dezastrelor ecologice.

In 1990 Microsoft lanseaza sistemul de operare Windows 3.0.

In 2005 ziaristii români rapiti in Irak sunt eliberati.

In 2012 Tokyo Skytree este deschis pentru public – cel mai inalt turn din lume (634 m) si a doua structura cea mai inalta din lume, dupa Burj Khalifa (829,8 m).

In 1813 se naste Richard Wagner, compozitor german; in 1859, Sir Arthur Conan Doyle – scriitor britanic; in 1907, Sir Laurence Olivier – actor britanic; in 1924, Charles Aznavour – cantaret, actor si compozitor francez; in 1939, Razvan Teodorescu – critic si istoric de arta, politician român, membru al Academiei Române; in 1964, Marius Oprea – poet si eseist român, iar in 1970, Naomi Campbell – fotomodel englez.

In 1885 moare Victor Hugo, scriitor francez; in 1910, Jules Renard – romancier si dramaturg francez; in 1957, George Bacovia (George Vasiliu) – poet român; in 2001, Stefan Iacobescu – grafician si gravor român, iar in 2007, Ralu Filip – jurist si jurnalist român, presedinte al CNA in perioada 2002-2007.