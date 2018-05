Horoscopul saptamanii 7-13 mai 2018

BERBEC

Aceasta saptamana iti arata puterea ta pe un anumit aspect, impamantata, persistenta si rezistenta la obstacole. Starea de bucurie din nimicuri a ultimelor saptamani se estompeaza si este inlocuita cu concentrarea specifica Taurului. Asta inseamna ca vei beneficia din eforturile tale zilnice ca sa iti implinesti obiectivele si ambitiile. Daca te confrunti cu o dificultate, stai linistit, vei fi sprijinit de Univers sa reusesti.

Viata amoroasa poate fi foarte placuta daca ai chef de ea. Divergentele cu partenerul vor fi solutionate rapid, gratie lui Venus. Exista o sclipire a vietii tale sociale si poti avea multa bucurie doar fiind in contact cu alti oameni. Deschide-te sa primesti intuitii cu privire la unde se indreapta viata ta acum.

TAUR

Daca ai simtit o lipsa de control cu privire la directia spre care se indreapta acum viata ta, vei fi inapoi la carma saptamana aceasta. Dupa tot visatul, ganditul si planificatul din ultimele saptamani, acum este timpul sa incepi. Daca colaborezi cu altii, fii sigur ca termenii de lucru sunt setati corect, pentru ca va fi prea tarziu sa mai schimbi ceva dupa ce te implici. La fel este valabil si intr-o relatie amoroasa.

Ritmul general al vietii zilnice va fi accelerat si pot fi unele probleme neprevazute pe drum. Daca te ghiftui prea mult risti sa iti deteriorezi sanatatea. Pregateste-te sa ai niste responsabilitati pe umeri.

GEMENI

Intri intr-o faza naturala in care ajuta sa faci niste pasi in spate si sa iti dedici timp pentru tine. Asta nu inseamna ca te retragi complet din lume, dar sugereaza sa iti creezi uin spatiu zilnic pentru a reflecta, a scrie in jurnal si poate a medita. Orice practica este utila cat timp te ajuta sa iti recapeti echilibrul interior. Este o buna ocazie sa iti si incarci bateriile si sa reiei contactul cu ce este important pentru tine. Weekendul iti poate aduce o atractie spontana in cale.

Desi par multe oportunitati ca vin spre tine, sunt si multe obstacole intre tine si implinirea acestora. Pe masura ce iti cureti calea, vei ajunge mai aproape de implinirea viselor. Relatiile si iubirea sunt sub atenta supraveghere a lui Saturn.

RAC

Viata ta sociala zumzaie saptamana aceasta, incurajandu-te sa fii curios sociale si sa te implici in relatii cu prieteni sau asociati. Aceasta ar putea fi una din cele mai interesante perioade din an pentru tine, cand o inclinare naturala de a iesi spre oameni iti poate aduce oportunitati minunate pe cale. Marti si Miercuri sa ai grija cum gesionezi o relatie de iubire sau de afaceri. Evita sa fii manipulat. Poti avea parte de distractie daca reusesti sa tii distanta de oricine incearca asta.

Da-ti tot felul de stimulari fizice ca sa mai eliberezi din stimularea mentala in exces. Asta va avea un efect benefic asupra starii tale fizice si psihice. Incearca sa mentii o balanta intre lucrurile materiale si cele emotionale. Este o perioada buna sa evadezi din rutina obisnuita si sa cauti cateva zile sa fii izolat cu tine insuti.

LEU

Soarele intra in sectorul carierei tale, deci este timpul sa ocupi loc pe scena. Ai putea fi in lumina reflectoarelor saptamana aceasta. Si in aceasta ipostaza te simti cel mai mult ca acasa, deci profita de asta. Poti avansa pasi importanti saptamana aceasta punandu-ti eforturile spre ambitiile si obiectivele cheie. Facand asa, vei pune bazele unei mai mari sigurante in viitor. Totodata, intri intr-o etapa a unei cresteri semnificative daca faci ceea ce este necesar ca sa se intample.

Este o perioada de expandare in care ar trebui sa iti fie usor sa fii cine esti si sa faci ce vrei. te simti plin de entuziasm, stare in care poti accepta usor schimbari pe care alta data nici nu le-ai fi luat in considerare.

FECIOARA

Vei inflori in aceasta saptamana daca esti dispus sa te misti in afara zonei de confort si sa explorezi cai noi de a-ti folosi si prezenta abilitatile spre lume. O concentrare activa pe educatie si pe invatat face ca perioada sa fie infloritoare daca te ocupi de o calificare noua sau sa iti pui la punct mai bine anumite abilitati. Daca ai aptitudini de a preda sau vorbi, impartaseste ce stii cu altii si vei culege rezultate bune si poate iti vine si o idee cu privire la o noua activitate de viitor.

Nu te teme sa actionezi in forta daca instinctul iti spune ca este timpul pentru schimbare. Daca te simti infipt bine cu picioarele pe pamant si nu te temi sa scoti gatul afara, poti crea noi oportunitati. In afara de a petrece mai mult timp in treburi domestice, concentrarea iti mai este sa iti cultivi si hranesti lumea interioara.

BALANTA

Felul in care ai grija de bunurile tale poate fi cauza ce iti da de gandit saptamana aceasta. Energia Taurului te incurajeaza sa privesti mult si cu atentie la investitiile tale, la venituri si la cheltuieli si la cum iti poti imbunatati situatia financiara in general. Semintele sadite acum pot fi sursa de multa bunastare in viitor daca iti joci bine cartile. Ai un talent natural spre afaceri si situatia curenta iti da oportunitati perfecte sa il folosesti.

Multa activitate planetara din semnul tau zodiacal semnaleaza o perioada de emotii amestecate si de aspecte personale de rezolvat. Ia-ti timp la dispozitie ca sa iti clarifici diferendele emotionale. Deciziile luate acum vor fi importante pentru calea pe care o iei. Ar trebui sa adopti si un nou regim alimentar.

SCORPION

Cand vine vorba de relatii, esti in faza in care mai mult dai decat primesti. Aliniamentul astral al acestei saptamani releva multa interactiune, cu oportunitati de a colabora pe proiecte si planuri. Arata-ti trairile pentru ca tranzitele puternice planetare favorizeaza neintelegerile. Ar fi mai bine sa faci compromisuri decat sa ajungi implicat in probleme. Cand vine vorba de iubire, ai multe ocazii sa reaprinzi focul pasiunii.

Jupiter, planeta abundentei, iti tranziteaza casa 10. la munca vei avea o atmosfera relaxata si asta te ajuta sa te intelegi cu toti. Financiar nu esti inca total clar si rezolvat cu ce e pe rol, pentru ca Saturn trece prin casa a 2 a pentru o vreme.

SAGETATOR

Aspecte de tin de sanatate si stil de viata sunt predominante acum, incurajandu-te sa iti inventariezi obiceiurile si sa faci schimbarile necesare. Tu esti un semn zodiacal sportiv, dar esti mai comod cand vine vorba de diete si a-ti ingriji corpul. Fa-ti un obicei din a face masaj, a te bucura de tratamente si terapii relaxante si a manca mancare sanatoasa. Cand vine vorba de job, cu cat depui mai mult efort acum, cu atat va fi mai bine. Este posibila o crestere de bani daca ai atitudinea potrivita.

Saturn isi continua traiectul prin semnul tau, dandu-ti suport pentru a-ti redefini sensul propriei valori. Te poti gandi mult la actualele si noile parteneriate si poate sa insisti despre o anumita relatie in particular.

CAPRICORN

Creativitatea ta are un varf in aceasta saptamana. Energia curenta a Taurului te face sa te concentrezi pe un hobby sau o activitate pe care o adorai cand erai copil. Contactul cu picturi, acuarele sau instrumente muzicale te pot transporta inapoi in timp si sunt foarte placute terapeutic. Oricare este stadiul unei relatii, sunt multe optiuni pentru romantism. Daca speri sa impresionezi o iubire noua, este important sa nu te grabesti. Da persoanei timp si poti primi lumea in schimb.

Exista un element de stres care pare greu de evitat, dar se pare ca exista un puternic scop in fundal pentru acest stres. Va fi nevoie un timp de un efort mai mare dar rezultatul va fi multumitor. Un schimb de opinii se vor dovedi foarte pline de substanta acum.

VARSATOR

Acasa este locul unde iti vei dori sa fii saptamana aceasta. Dupa toata tura vura si agitatia generala indurata in ultimul timp, este vremea sa te faci confortabil si sa te mai si odihnesti. Foloseste aceasta ocazie ca sa revii in contact cu abilitatile tale culinare. Prepara feluri noi, incearca o reteta de placinta veche de familie si gateste pentru familie si prieteni. Este o oportunitate sa te impamantezi si sa iti rasfeti corpul. Gradinaritul si mersul in natura sunt alte cai sa obtii acelasi lucru.

Energia cosmica a momentului iti da o portie mare la inceputul saptamanii. Cu ea la bord, te simti pozitiv si increzator in orice faci. Nu este momentul sa te retii, sa dai in spate sau sa iti subestimezi potentialul daca doresti sa obtii o realizare. Unii dintre voi veti dori sa evadati din sarcinile de rutina de zi de zi.

PESTI

Este o saptamana buna sa iesi in exterior ca sa iti extinzi cercul de asocieri. Deasemenea, cerceteaza-ti optiunile si aduna informatii pentru planurile si proiectele pe care le ai in minte. Cunostintele potrivite te pot ajuta sa pui bazele pentru succes viitor, asa ca se merita sa iti iei timp sa te ocupi temeinic de aspectul acesta. Vei vedea si ca relationarea cu oameni inteligenti poate fi plina de sustinere si o experienta care sa te valideze. Si cumparaturile pentru acasa iti vor aduce satisfactii.

Nu devenii prea anxios daca simti ca esti tinut in intuneric. Vei vedea ca ingrijorarile tale nu au fost fondate. Desi poti fi confruntat cu o decizie dificila despre cariera sau angajarea ta, nu este acum timpul sa te ascunzi. Nu pierde timpul daca poti imbunatati lucrurile.

