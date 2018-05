Semnificatiile zilei de 3 mai

Astazi este Ziua Mondiala a Libertatii Presei, initiata de Adunarea Generala a ONU, la initiativa UNESCO, 1993. Aceasta zi aduce in atentia publica importanta si necesitatea respectarii libertatii de exprimare, conform articolului 19 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului: „Orice om are dreptul la libertatea exprimarii opiniilor; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspandi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.” Tema propusa pentru sarbatorirea zilei de anul acesta este „Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law”. Astfel se doreste analizarea atat a interactiunii dintre mass media si „putere”, cat si rolurile complementare ale acestora in dezvoltarea transparentei si asumarii responsabilitatii in modul de guvernare.

In 1891 se infiinteaza “Fundatia Universitara Carol I”, actuala Biblioteca Universitara din Bucuresti.

In 1924 echipa României de rugby castiga prima medalie olimpica pentru tara noastra.

In 1937 romanul “Pe aripile vântului” al scriitoarei Margaret Mitchell, castiga premiul Pulitzer.

In 1975 Nadia Comaneci, in varsta de 13 ani si jumatate, devine campioana absoluta a Europei la gimnastica, precum si pe aparate – sarituri, paralele si barna.

In 1997 Garry Kasparov incepe partida de sah cu supercomputerul IBM Deep Blue.

In 1469 se naste Niccolò Machiavelli, scriitor, om politic si istoric italian, reprezentant al istoriografiei renascentiste; in 1904, Octavian Angheluta – pictor român, artist emerit, fondator al Asociatiei Pictorilor si Sculptorilor; in 1928, James Brown – cantaret american; in 1933, George Constantin – actor român de teatru si film; in 1944, Eusebiu Stefanescu – actor român de teatru si film; in 1975, Robert Turcescu – jurnalist român, iar in 1976, Vanda Hadarean – gimnasta româna.

In 1856 moare Adolphe Adam, compozitor si critic muzical francez; in 1971, Sidonia Dragusanu – scriitoare si publicista româna; in 1987, Dalida – cantareata franceza, iar in 2003, Constantin Piliuta – pictor român.