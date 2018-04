Semnificatiile zilei de 27 aprilie

In Africa de Sud este sarbatorita astazi Ziua Libertatii, data la care, in 1994, au fost organizate primele alegeri democratice multirasiale. Se incheia, astfel, un capitol de guvernare si de represiune bazat pe ideea inumana a segregarii rasiale.

In 1931 George Enescu finalizeaza orchestratia operei “Oedip”, creatie pe care a dedicate-o Mariei Rosetti-Tescanu.



In 1944 Palatul de la Mogosoaia este inchiriat Ambasadei Elvetiei la Bucuresti.



In 2002, filosoful Andrei Plesu, fondator si rector al Institutului de studii avansate “New Europe College” din Bucuresti, primeste premiul “Joseph-Bech” pe anul 2001.



In 2005 cel mai mare avion construit vreodata, Airbus A380, efectueaza primul sau zbor de pe aeroportul din Toulouse, Franta.

In 1791 se naste Samuel Morse, inventatorul codului Morse; in 1820, Herbert Spencer – filosof, sociolog si ganditor englez; in 1853, Jules Lemaitre – critic si dramaturg francez; in 1932, Anouk Aimée – actrita franceza, iar in 1968, Cristian Mungiu – regizor român, detinator a mai multe premii internationale pentru film, dintre care amintim: “Palme d’Or” la Festivalul de Film de la Cannes din 2007 pentru filmul “4 luni, 3 saptamani si 2 zile” si “Premiul pentru cel mai bun scenariu” la Festivalul de Film de la Cannes din 2012 pentru filmul “Dupa dealuri”.

In 1521 moare Ferdinand Magellan, navigator portughez; in 1872, Ion Heliade Radulescu – poet, prozator, ziarist si om politic român; in 1952, Guido Castelnuovo – matematician italian, iar in 2014, Vujadin Boškov – fotbalist si antrenor de fotbal sârb.