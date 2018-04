Semnificatiile zilei de 26 aprilie

Astazi sarbatorim Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale, marcata in 2001 de Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale. Data reprezinta intrarea in vigoare, in 1970, a “Conventiei internationale asupra Proprietatii Intelectuale”.

Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale – The World Intellectual Property Organization (WIPO) – este una din agentiile specializate ale Natiunilor Unite, creata in 1967 cu scopul declarat de a incuraja activitatea creatoare si promovarea proprietatii intelectuale oriunde in lume. Formele comune de proprietate intelectuala includ: brevet de inventie; drept de autor; marca inregistrata; secretul industrial.

In 1920 este infiintat, la Cluj, primul institut speologic din lume.

In 1931 are loc, la New York, prima emisiune televizata, experimental, protagonista emisiunii fiind actrita Fay Marbe.

In 1945 este adoptata Carta Natiunilor Unite, care va intra in vigoare la 24 octombrie 1945.

In 1976 este decernat, zonei turistice Bucovina din România, premiul “Pomme d’or” al Federatiei internationale a ziaristilor si scriitorilor de turism – FIJET.

In 1986 se produce accidentul de la Centrala Nucleara de la Cernobil, aflata la 200 km de Kiev.

In 1993 Curtea Constituționala decide ca Academia Română are competenta de a stabili normele ortografice ale limbii române, moment in care „â” inlocuieste „î” in interiorul cuvantului, dupa anumite reguli.

In 1922 se naste Stefan Augustin Doinas, poet, membru al Academiei Române, presedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor; in 1935, George Draga – compozitor român, iar in 1981, Matthieu Delpierre – fotbalist francez.

In 1940 moare Carl Bosch, chimist german, laureat Nobel pentru Chimie in 1931; in 1963, Vasile Voiculescu – poet, prozator si dramaturg român; in 2002, Brandusa Prelipceanu – jurnalista si traducatoare românain 2007, Florea Dumitrache – fotbalist român, iar in 2017, Jonathan Demme – regizor american.