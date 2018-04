Horoscopul saptamanii 23 – 29 aprilie 2018

Berbec

Saptamana foarte importanta la locul de munca, dar si in domeniul sanatatii. Este posibil ca unele afectiuni mai vechi sa recidiveze pe un fond emotional foarte rascolit.

Cum relatiile cu persoana iubita si copiii vor lua turnuri nebanuite, in primele zile ale saptamanii vei fi foarte acaparat de ceea ce se petrece in plan amoros si de aici intregul organism va avea de suferit. Prudenta, discernamant, rabdare si intelegere!

In plan profesional se vor contura schimbari in regimul muncii, relatiile colegiale capata alte valente, dar poti lua in calcul si un alt loc de munca.

Taur



Accentul saptamanii revine segmentului amoros. Atat in relatia cu persoana iubita, cat si in relatia cu copiii se intrezaresc schimbari placute. Deocamdata, totul este invaluit intr-o ceata greu de patruns si bine ar fi sa lasi lucrurile asa.

Chiar daca iti doreai altceva de la cei dragi, ai incredere ca la momentul potrivit vei primi. Tu esti cel care ar fi bine sa-si reevlueze felul in care priveste iubirea si implicatiile ei.

Treburile gospodaresti le poti realiza mai usor, dar implica-i si pe membrii familiei, pentru ca iti vor oferi idei deosebite.

Gemeni

In primele zile ale saptamanii esti cautat de prieteni si rude apropiate, astfel ca ar fi bine sa-ti programezi atent treburile, lasand loc si factorului neprevazut. Pot interveni calatorii pe distante scurte pentru a rezolva chestiuni personale, pentru a ajuta pe cineva drag sau in interes de serviciu. Fii prudent in vorbe si fapte!

In segmentul domestic se contureaza schimbari. Observa incotro bate vantul si traseaza rapid planuri noi, fie de a te muta intr-o casa noua, fie a achizitiona sau vinde bunuri care-ti prisosesc.

Rac

Apar cheltuieli, dar vin si banii necesari realizarii acestora in primele zile ale saptamanii. Insa pe 24 aprilie ar fi bine sa eviti cumparaturile deosebite, cheltuirea unor sume mari de bani sau semnarea unor documente care te implica pe termen lung, deoarece sunt putine sanse de succes.

Este posibil sa primesti bani, bunuri, cadouri sau favoruri dinspre segmentul profesional. Schimbari majore se intrezaresc in relatiile cu anturajul apropiat. Discutii, intalniri, schimb de informatii si documentare asupra unor subiecte de larg interes. Prudenta in toate!

Leu

Ai spor in toate in primele zile ale saptamanii, astfel ca poti rezolva treburi restante, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Evita graba, hazardul si implicarea in treburile altora sau in cele prea solicitante! Organsimul este vulnerabil, astfel ca energia vitala fluctueaza mult.

Segmentul financiar aduce noutati, in sensul ca se vor deschide variante noi de castig din munca proprie. Tentatia cheltuielilor este mare si paguboasa, mai ales pe 25 aprilie. Rezuma-te la a consuma si cheltui strictul necesar.

Finalul saptamanii este potrivit excursiilor si dialogului cu prietenii.

Fecioara

Saptamana este favorabila dialogului interior, regandirii unor trasee de viata si relatiilor in care esti implicat. Ai sanse deosebite de a privi cu obiectivitate la situatia in care te afli si de a stabili repere noi.

Farmecul si misterul care te inconjoara vor atrage multe priviri, admiratie, dar si critici ale unora care doresc sa afle mai multe despre tine si intentiile tale.

Bine ar fi sa-ti vezi numai de treburile si interesele tale, fara a te lasa impresionat sau sedus de vorbele si gesturile celorlalti. Exista multi profitori in preajma ta, iar acum este vremea sa te debarasezi de ei definitiv.

Balanta

Este momentul sa pui ordine si disciplina in relatiile cu prietenii, deoarece chiar din primele zile ale saptamanii unii te vor necaji destul de mult. Poti descoperi intrigi tesute de multa vreme, dar care acum incep sa iasa la iveala in cele mai ciudate moduri. Prudenta, discernamant si ai rabdare pentru a afla despre ce este vorba!

In structura fiintei tale se petrec schimbari profunde si definitive, astfel ca nu mai este timp si loc pentru compromisuri si hazard. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele sistemului digestiv si ale picioarelor, deci ingrijeste-te pe indelete.

Scorpion

Saptamana debuteaza cu forfota in plan socio-profesional, astfel ca activitatea de baza va fi socializarea si reorganizarea mediului de munca. O zi cu posibile neplaceri atat in relatia cu sefii si autoritatile, cat si cu membrii familiei este 23 aprilie. Fii prudent si evita escaladarea conflictelor! Imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit.

Prietenia si tot ce implica ea va cunoaste modificari incepand din aceasta saptamana. Este un moment prielnic pentru a renunta la persoanele care ti-au creat neplaceri. Orienteaza-te spre altii, care corespund noului tau mod de gandire si actiune.

Sagetator

In ultimele zile ale lunii aprilie poti calatori, studia, trasa planuri de viitor, atat in ceea ce priveste cariera profesionala, cat si viata personala. Esti animat de ganduri marete, de idealuri nobile, aspecte importante pentru perioada tulbure pe care o traversam. Noteaza totul intr-un jurnal personal si asuma-ti cele scrise. Vor veni momente in care sa se implineasca exact cele gandite si dorite acum.

La locul de munca apar schimbari importante, unele radicale si total neasteptate. Prudenta, discernamant, rabdare si toleranta! Relatiile cu sefii si autoritatile sunt deosebite.

Capricorn

Se intrezaresc cheltuieli pe facturi, aspecte legate de datorii de orice fel, insa si mostenirile si partajele pot avea nevoie de atentie, discutii si rezolvari ce nu mai suporta amanare.

24 aprilie poate aduce pagube, disensiuni in acte si decizii, astfel ca ar fi bine sa eviti aceasta zi pentru semnarea documentelor importante, pentru cheltuieli sau pentru implicarea in actiuni de anvergura.

Apar informatii deosebite privitoare la strainatate, fie ca este vorba despre o calatorie de agrement, de afaceri, fie pentru studii sau lucru pe termen lung undeva, departe de locurile natale.

Varsator

Schimbari in relatiile parteneriale! Datorita unor prieteni, care te tot sfatuiesc in ultima vreme, sunt posibile rezilierea unor contracte sau desprinderea de un partener de viata care nu mai corespunde nevoilor tale afective si morale.

Totusi, nu te lasa numai pe baza sfaturilor si indemnurilor altora. Filtreaza cu ajutorul sufletului tau ceea ce afli si decide apoi in consecinta, dupa o analiza profunda.

In plan financiar se intrezaresc modificari, astfel ca pot aparea variante noi de castig dintr-o colaborare, poti primi mosteniri sau se lamuresc lucrurile in acest sens.

Pesti

Ai multe de rezolvat la locul de munca, dar si acasa te asteapta o serie de treburi domestice restante. Planifica totul atent si lasa loc si pentru situatii neprevazute.

Sanatatea este vulnerabila, astfel ca in intervalul 23 – 25 aprilie te poti gandi la un plan de analize, consultatii medicale sau interventii chirurgicale.

Relatiile parteneriale capata valente noi, astfel ca se pot ivi revizuiri in colaborari, propuneri noi de colaborare sau, in functie de logica lucrurilor, poate intra in discutie si oficializarea unei relatii cu un partener de viata. Prudenta, rabdare, toleranta!