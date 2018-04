Semnificatiile zilei de 20 aprilie

Astazi este Ziua Internationala a Presei Libere, marcata in 1991 la initiativa organizatiei „Reporteri fara frontiere”. Organizatia militeaza de peste 30 de ani pentru libertatea presei si libertatea de exprimare. Potrivit clasamentului realizat de catre Freedom House cu privire la libertatii presei, primle 3 pozitii sunt ocupate de Finlanda, Norvegia si Danemarca, iar ultimele de catre Siria, Turkmenistan, Coreea de Nord sau Eritrea. Presa din România este plasata in regimul „partial libera”, ocupand un loc 52 dintr-un total de 180 de tari cercetate.

In 1303 se pun bazele Universitatii Sapienza din Roma, cea mai mare si mai veche universitate de stat din capitala Italiei.

In 1862 se incheie prima testare a procesului de pasteurizare realizat de Louis Pasteur si Claude Bernard.

In 1947 este marcata cresterea vertiginoasa a inflatiei prin aparitia bancnotei de 1 milion de lei.

In 1949 are loc primul Congres mondial al partizanilor pacii.

In 1950 Echipa României se claseaza pe primul loc la Campionatul Mondial de Dezlegari de Probleme de Sah.

In 1839 se naste Carol I, primul rege al României; in 1879, Paul Poiret – creator de moda francez; in 1889, Adolf Hitler – politician german si conducator al Germaniei Naziste; in 1949, Jessica Lange – actrita americana, iar in 1974, Adrian Ilie – fotbalist român.

In 1918 moare Karl Ferdinand Braun, fizician si inventator german, detinator al Premiului Nobel pentru Fizica in 1909; in 1932, Giuseppe Peano – matematician italian, fondator al logicii matematice si al teoriei multimilor; in 1992, Benny Hill – comediant britanic; in 2002, Dragan Muntean – solist de muzica populara, iar in 2008, Monica Lovinescu – ziarist, critic literar si cunoscut comentator radio, fiica lui Eugen Lovinescu.