Semnificatiile zilei de 18 aprilie

Astazi este Ziua Mondiala a Radioamatorismului si Ziua Internationala pentru Conservarea Monumentelor.

Ziua Mondiala a Radioamatorismului marcheaza infiintarea, in 1925, la Paris, a Uniunii Internationale a Radioamatorilor. In prezent Uniunea cuprinde peste 160 de societati membre din intreaga lume, iar numarul radioamatorilor autorizati se ridica la 3 milioane in intteaga lume. In România, primul radioclub este fondat in 1926, iar in 1936 ia fiinta Asociatia Amatorilor Români de Unde Scurte, actuala Federatie Româna de Radioamatorism. In tara noastra sunt integistrati peste 4.000 de radioamatori cu licenta la zi, potrivit datelor obtinute de la autoritatea nationala pentru radiocomunicatii, ANCOM.

Ziua Internationala pentru Conservarea Monumentelor se sarbatoreste din 1982, la initiativa ICOMOS – Comitetul International al Monumentelor si Siturilor. Obiectivul acestei zile consta in constientizarea marelui public despre diversitatea patrimoniului monumental la nivel mondial, dar si desre vulnerabilitatea acestuia. Anul acesta a fost lansat programul „On the Road! Protect your heritage, Protect your future!”

In 1506 incepe constructia Bazilicii Sfantul Petru din Roma.

In 1946 in fiinta ONU in urma desfiintarii Ligii Natiunilor.

In 1951 se infiinteaza Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, primul pas catre viitoarea Uniune Europeana.

In 2001 este adoptat textul de lege privind accesul liber la informatiile de interes public din România.

In 2007 Google lanseaza un instrument pentru protectia drepturilor de autor – Claim your content.

In 1846 se naste Nicolae Densusianu, istoric român; in 1946, Cristian Mandeal – dirijor si pianist român, iar in 1952, Eugen Cristea – actor român de teatru si film.

In 1802 moare Erasmus Darwin, doctor si botanist englez, bunicul lui Charles Darwin; in 1898, Gustave Moreau – pictor simbolist francez; in 1945, John Ambrose Fleming – fizician englez; in 1955, Albert Einstein – fizician englez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1921, iar in 2003, Emil Loteanu – regizor de film, dintre care amintim „Satra”.