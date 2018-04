5 idei de rețete pentru cura de detoxificare

Apă, mere și scorțișoară

Merele sunt cunoscute pentru faptul că au efectele de creștere a ratei metabolismului, de a stimula eliminarea toxinelor.

Adaugă miere cu efect antiinflamator și proprietăți anioxidante, apoi scorțișoară care reglează nivelul de zahăr din sânge. Toarnă apă și vei obține o băutură detoxifiantă care te menține în formă și te ajută să slăbești într-un timp mai scurt.

Mure și salvie

Adaugă într-un pahar cu apă mure și salvie pentru a obține o băutură cu proprietăți antioxidante și detoxifiante.

Pe lângă o bună hidratare, îți va asigura un ten luminos. Combinarea murelor cu salvie este o benefică și pentru că îți susține imunitatea.

Oțet de mere, suc de grepfrut și apă

Acționează ca un antibiotic natural, previne indigestia și afecțiunile gastrice. Este vorba despre oțetul de mere care are și alte efecte: reduce retenția de apă și stimulează arderea grăsimilor. Îi poți alătura suc de grepfrut care-ți aduce un plus de vitamina C și antioxidanți. Amestecă-le cu apă și vei obține o băutură detoxifiantă și răcoritoare.

Castraveți cu lămâie

Una dintre cele mai cunoscute băuturi detoxifiante conține apă, castraveți feliați, lămâie, mentă și ghimbir ras. Pe lângă un gust bun, îți oferă energie, îți prelungește senzația de sațietate, te hidratează de-a lungul zilei și susține capacitatea corpului de a elimina toxinele.

Chimion, lămâie și mentă

O băutură populară în India, cea preparată din lămâie, chimion și frunze proaspete de mentă este băută pentru calmarea durerilor de stomac și pentru combatarea tulburărilor digestive. Accelerează metabolismul, îmbunătățește digestia și te ajută să slăbești. De cele mai multe ori, se folosește lime, o sursă bună de vitamina C.

Sursa: www.clicksanatate.ro