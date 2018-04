Semnificatiile zilei de 16 aprilie

In 1705 Isaac Newton este innobilat de regina Anne in timpul unei vizite regale la Trinity College, Cambridge.

In 1943 chimistul elvetian Albert Hofmann descopera efectele halucinogene ale LSD-ului (acidul lisergic dietilamid).

In 1953 este lansat yacht-ul regal HMY Britannia, de catre Regina Elisabeta a II-a.

In 1972 este lansata, la Cape Canaveral in Florida, naveta spatiala “Apollo 16”, care va aseleniza la 20 aprilie 1972.

In 2007 un student ucide 32 de personae si raneste alte 23 inainte de a se sinucide, in supranumitul masacru de la Virginia Tech, SUA.

In 1844 se naste Anatole France, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1921; in 1889, Charlie Chaplin – actor, regizor, compozitor si producator britanic; in 1896, Tristan Tzara – scriitor român, unul dintre initiatorii dadaismului; in 1936, Gheorghe Grigurcu – poet si critic literar român., iar in 1973, Akon (Aliaune Thiam) – cantaret senegalezo-american.

In 1828 moare Francisco de Goya, pictor, gravor si desenator spaniol; in 1935, Panait Istrati – scriitor român de limba franceza; in 1951, George Pascu – lingvist, istoric literar si folclorist român; in 2007, Liviu Librescu – profesor de inginerie si mecanica la Universitatea Virginia Tech, iar in 2017, George Balaita – romancier român.