Semnificatiile zilei de 15 aprilie

In 1896 are loc ceremonia de inchidere a primei editii a Jocurilor Olimpice Moderne de la Atena.

In 1912 vasul britanic “Titanic”, ce avea la bord 2.227 de pasageri si echipajul de bord, se scufunda in Atlanticul de Nord, incident in urma caruia vor supraviui doar 770 de persoane.

In 1918 “Bojdeuca din Iasi” a lui Ion Creanga este declarata muzeu, devenind prima casa memoriala din România.

In 1941 incepe greva minerilor din Valea Jiului, care va ingreuna aprovizionarea armatei antonesciene si a trupelor germane aflate in tara.

In 1971 este conectat la sistemul energetic national primul hidroagregat de productie româneasca, la Portile de Fier.

In 1991 are loc inaugurarea oficiala a activitatii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare – BERD – la Londra.

In 1998 este lansat oficial canalul tv HBO, in Bucuresti.

In 1452 se naste Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer si arhitect italian renascentist; in 1707, Leonhard Euler – matematician si fizician elvetian; in 1873, Henry James – scriitor american; in 1938, Claudia Cardinale – actrita italiana; in 1942, Lucian Bolcaș – avocat si politician român; in 1949, Alla Pugaciova – cantareata rusa; in 1959, Emma Thompson – actrita engleza, iar in 1960, Filip al Belgiei – actualul monarh al Belgiei.

In 1765 moare Mihail Lomonosov, savant, poet si filolog rus; in 1865, Abraham Lincoln – presedinte al Statelor Unite; in 1980, Jean-Paul Sartre – scriitor francez, laureat al Premiului Nobel in 1964, distictie pe care, insa, a refuzat-o; in 1990, Greta Garbo – actrita suedeza; in 2014, Nina Cassian – poeta eseista si traducatoare româna, iar in 2017, Emma Morano – supercentenara italiana, decedata la 117 ani.