Semnificatiile zilei de 14 aprilie

In 1457 Stefan cel Mare urca pe tronul Moldovei.

In 1924 se infiinteaza, la Bucuresti, Asociatia Româneasca pentru Liga Natiunilor.

In 1933 se publica legea privind crearea Fundatiilor Culturale Regale ale României.

In 1935 are loc cea mai puternica furtuna de praf din istorie, denumita “Duminica Neagra” in cadrul Dust Bowl din SUA, numita astfel din cauza norilor intunecati de praf care acopera lumina soarelui.

In 2000 se inregstreaza o cadere a bursei de pe Wall Street, fenomen care va provoca scaderi ingrijoratoare si in lant ale burselor din intreaga lume.

In 2004 actritele Tamara Buciuceanu-Botez si Maia Morgenstern primesc Diploma de Societar de Onoare al Teatrului National din Bucuresti.

In 2008 Uniunea Europeana adoptata o noua legislatie pentru combaterea poluarii aerului in orase, eliminsnd astfel „o cauza a mortalitatii premature”.

In 1912 se naste Robert Doisneau, fotograf francez, pionier al foto-jurnalismului; in 1921, Thomas Schelling – economist american, laureat al Premiului Nobel pentru Economie in 2004; in 1929, Octav Pancu-Iasi – scriitor, publicist si scenarist român, iar in 1975, Gabriel Trifu – jucator român de tenis.

In 1759 moare Georg Friedrich Händel, compozitor, organist si violonist german; in 1930, Vladimir Maiakovski, poet și dramaturg rus; in 1986, Simone de Beauvoir – scriitoare franceza, laureate a Premiului Goncourt in 1954, iar in 2009, Maurice Druon – scriitor francez.