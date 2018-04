Semnificatiile zilei de 5 aprilie

Astazi este Ziua Automobilistului Român, care marcheaza infiintarea, in 1904, a Asociatiei “Automobil Club Regal”, actualul Automobil Clubul Român, din initiativa printului George Valentin Bibescu.

Asociatia automobilistilor din România s-a numarat printre primele 10 cluburi auto infiintate in Europa si printre primele 14 din lume. In acelasi an România devine a 6-a tara din lume care organiza curse automobilistice. ACR numara, in momentul infiintarii, 29 de membri si 19 cluburi judetene. Din 1993, ACR este membru al Federatiei Internationale a Automobilistilor, organism mondial cu statut consultativ la ONU, si face parte si din Consiliul Mondial de Turism si Automobilism.

In 1772 este descoperita Insula Pastelui, de catre exploratorul olandez Jacob Roggeveen.

In 1964 este pus in functiune primul tren fara conductor, folosit la metroul din Londra.

In 1973 are loc prima operatie pe cord deschis din România, la clinica chirurgicala nr. 2 din Târgu Mures, de catre o echipa de medici condusa de prof. dr. Ioan Pop de Popa.

In 1997 ia fiinta Canalul România Muzical din cadrul Societatii Române de Radiodifuziune.

In 2006 Ionel Haiduc deevine noul presedinte ales al Academiei Române, succedandu-l pe Eugen Simion.

In 1881 se naste Florian Stefanescu-Goanga, psiholog român, membru correspondent al Academiei Române; in 1900, Spencer Tracy – actor american; in 1908, Bette Davis – actrita americana; in 1916, Gregory Peck – actor american; in 1932, Fanus Neagu – scriitor român; in 1950, Silviu Purcarete – regizor român de teatru si film, iar in 1964, Marius Lacatus – fotbalist si antrenor român.

In 1943 moare Tony Bulandra, actor român; in 1994, Kurt Cobain – cantaret de rock american, membru al formatiei Nirvana; in 2008, Charlton Heston – actor american, iar in 2017, Atanasie Sciotnic – caiacist român, medaliat olimpic.