Semnificatiile zilei de 30 martie

In 1842 este utilizat pentru prima data procedeul anesteziei intr-o interventie a chirurgului american dr. Crawford Long.

In 1858 americanul Hyman Lipman din Philadephia patenteaza creionului cu guma de sters, la 88 de ani dupa ce inginerul englez Edward Nairne l-a realizat pentru prima data.

In 1879 se infiinteaza Academia Româna.



In 1889 este infiintata prima agentie de presa româneasca, “Agentia Telegrafica a României”, astazi numita “Agentia Nationala de Presa ROMPRES”.



In 1929 este data in functiune linia telefonica directa Bucuresti – Budapesta.



In 1951 UNIVAC 1 – Universal Automatic Computer 1 – primul computer comercial din lume creat de J. Eckert si J. Mauchly, intra in posesia Oficiului de Recensamint al SUA.



In 1960 intra in functiune prima statie meteorologica automata din România



In 1981 presedintele Ronald Reagan este impuscat in piept, in afara unui hotel din Washington, D.C., de catre un vagabond cu probleme psihice, John Hinckley Jr, tentativa careia presedintele ii supravietuieste.

In 1633 se naste Miron Costin, cronicar moldovean, cea mai insemnata personalitate a literaturii românesti din Moldova secolului al XVII-lea; in 1746, Francisco de Goya – pictor spaniol; in 1844, Paul Verlaine – poet francez; in 1853, Vincent Van Gogh – pictor olandez; in 1962, MC Hammer (Stanley Kirk Burrell) – cantaret de muzica rapp si actor american; in 1964, Carmen Poenaru – pictor roman, cetatean de onoare al Bacaului; in 1968, Céline Dion – cantareata canadiana, solista vocala pop-rock, iar in 1986, Sergio Ramos – fotbalist spaniol.

In 1899 moare Lascar Catargiu, om politic, prim-ministru al Principatelor Unite si al Regatului României; in 1945, Victor Ion Popa – dramaturg, prozator, publicist si eseist român; in 1993, Edgar Papu – specialist in literatura comparata si filosof al culturii, iar in 2003, Vasilica Tastaman – actrita româna.