Semnificatiile zilei de 19 ianuarie

In 1834 se inaugureaza, la Bucuresti, “Scoala de muzica vocala, declamatie si literature” a Societatii Filarmonice, nucleul viitorului Conservator; primul director si profesor de literatura a fost Ion Heliade Radulescu.

In 1889 statul român devine proprietarul tuturor cailor ferate de pe teritoriul României, care masurau la acea data 1.377 km.

In 1920 Senatul Statelor Unite ale Americii voteaza impotriva alaturarii in Liga Natiunilor.

In 1946 ia fiinta, la Tokio, Tribunalul Militar International pentru Extremul Orient in scopul judecarii criminalilor japonezi de razboi.

In 2006 NASA lanseaza prima sonda spatiala catre Pluto, numita “New Horizons” care va fi ajuns la Pluto in iulie 2015.

In 1798 se aste Auguste Comte, filosof francez; in 1806, Alecu Donici – poet român; in 1809, Edgar Allan Poe – poet, scriitor si critic literar american; in 1839, Paul Cézanne – pictor francez; in 1924, Jean-François Revel – filosof, scriitor și ziarist francez; in 1946, Dolly Parton, cantareata si actrita americana, iar in 1985, Horia Tecau – jucator român de tenis.

In 1957 moare Barbu Lazareanu, istoric, critic literar si bibliograf; in 1981, Catinca Ralea – realizatoare de emisiuni radio-TV; in 2015, Justin Capră – inventator român, profesor si inginer, iar in 2017, Loalwa Braz, cantareata braziliana.