Semnificatiile zilei de 9 ianuarie

In 1900 se infiinteaza clubul de fotbal SS Lazio, primul club de fotbal din capitala Italiei, Roma.

In 1937 apare primul numar al revistei “Look” in Statele Unite ale Americii.

In 1941 este testat in primul sau zbor bombardierul britanic Avro Lancaster, aeronava ce va fi produsa in numar mare pentru Royal Air Force.

In 1954 este inaugurat Teatrul de Opera si Balet din Bucuresti – actuala Opera Nationala Româna.

In 1968 este infiintata OPEC – “Organizatia Tarilor Arabe Exportatoare de Petrol”.

In 2006 se prabuseste, in apropierea aeroportului din Iasi, un elicopter apartinand SMURD, moment in care patru persoane isi pierd viata.

In 1908 se naste Simone de Beauvoir, scriitoare franceza; in 1931, Ion Cojar – regizor, actor si profesor român; in 1944, Jimmy Page – chitaristul trupei Led Zeppelin; in 1959, Cristi Minculescu – solistul trupei Iris; in 1970, Lara Fabian – cantareata si actrita belgiana; in 1982, Kate Middleton – sotia Printului William de Wales, iar in 1996, Oana Gregory (Oana Andreea Grigorut) – actrita americana de origine româna.

In 1877 moare Alexandr Briullov, pictor si arhitect rus; in 1961, Emily Greene Balch – sociolog american si activista pentru pace, laureata Nobel pentru Pace in 1946; in 1998, Lia Manoliu – atleta româna, iar in 2014, Amiri Baraka – scriitor si critic muzical afroamerican.