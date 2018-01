10 Obiceiuri Ale Oamenilor cu Adevărat Fericiți

Cunoști pe cineva care pare a fi fericit tot timpul? Te-ai întrebat vreodată cum reușește? Cum în această lume, ei pot fi atât de fericit tot timpul? Ei bine, aceștia practică toate sau cele mai multe dintre cele 10 obiceiuri enumerate mai jos.

„Să avem seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat, curajul de a schimba ceea ce poate fi schimbat și, mai ales, înțelepciunea de a deosebi între cele două posibilități.” Marcus Aurelius

#1. Aleg să fie fericiți

Fericirea este o alegere. Nu se întâmplă accidental. Tu decizi în fiecare zi, dacă ai de gând să fii fericit. Nimeni in afara de tine, nu poate schimba acest lucru . Fii pozitiv in legătura cu tine si cu viata ta. Tratează fiecare zi ca pe un cadou pe care s-ar putea să nu-l primesti si mâine și fă-o sa fie cat mai buna. Așa cum a spus Ralph Waldo Emerson, “Pentru fiecare minut in care ești supărat, ai pierdut șaizeci de secunde de fericire.”

#2. Spun STOP grijilor

Dacă ai resursele necesare pentru a repara ceva, atunci repară! Altfel, nu te mai îngrijora cu privire la acea problema. Îngrijorarea nu a rezolvat niciodata nimic. Tot ce face, este sa inhibe fericirea ta. Așa că, fă tot ce poți, atunci când poți, si, pentru cine poți si lasă grijile deoparte. Mark Twain a spus asta cel mai bine, “Îngrijorandu-te este ca si cum ai plăti o datorie pe care nu o ai.”

#3. Elimină gândurile negative

Suntem proprii noștri critici, cei mai răi dintre ei. Uneori insă, doar criticând, nu se vor rezolva problemele sau complexitatea din viața ta, și nici nu contribuie la o soluție. În orice caz, aceste ganduri negative te trag înapoi și te tin departe de fericire.

#4. Iartă și uită

Tinând pică, nu vei remedia o situație proastă, asta doar iti amintește ca ai fost rănit. Doar te doare din nou si din nou, fără a schimba, de fapt persoana care te-a rănit. Lasă să treacă și mergi mai departe cu viata ta. Iertarea este un cadou dulce de libertate pentru tine, nu și pentru cealaltă persoană neapărat.

#5. Sunt recunoscători

Nu contează cât de puțin sau cât de mult crezi că viața ta e de rahat acum, există întotdeauna lucruri pentru care să fim recunoscători. Identificând lucrurile bune, benefice sau care te fac fericit din viata ta și acceptarea acestora, iti vor creste nivelul de fericire. Când esti recunoscător, nu insisti pe ceea ce iti lipseste, ci pe ceea ce ai din abundență.

#6. Banii nu pot cumpăra fericirea

Bani pot cumpăra plăceri, dar nu si fericire. Plăcerea este temporară și nu umple acel gol din interior. Nici o cantitate de bani nu poate înlocui adevărata fericire și mulțumire. Concentreza-te mai puțin pe ceea ce nu poti avea și mai mult pe ceea ce ai deja.

#8. Nu se compară cu alții

Social media ne arată numai aspectele alese ale vieții cuiva. Nu te mai compara cu alte persoane. Fă lucruri care te fac să te simti fericit, nu lucruri pe care ce crezi că alți oameni, le vor considera minunate.

#9. Sunt buni cu ceilalți

Fii bun cu ceilalți și ei vor fi la fel cu tine. Fericirea este contagioasă și ai putea fi un operator de transport, dacă ai fi vrut cu adevărat să fii. Există un sentiment de recunoștință plin de satisfacții, atunci când faci lucruri pentru cineva care nu se așteaptă.

#10.Se bucură de lucrurile simple ale vieții

Poți găsi bucurie în lucrurile simple – un sandwich mare, un apus frumos de soare, o zi ploioasă sau o bere rece intr-o zi fierbinte, dusuri calde, un pat cald și un acoperiș deasupra capului sunt plăceri de nedescris. Amintirile nu pot fi furate; le vei avea întotdeauna, așa ca, fă niște amintiri bune, pentru a te ajuta in vremurile grele.