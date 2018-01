Semnificatiile zilei de 2 ianuarie

In 1843 are loc premiera operei “Olandezul zburator” de Richard Wagner, la Dresda.

In 1853 ia fiinta “Scoala de mica chirurgie”, instalata langa spitalul Filantropia din Bucuresti.

In 1919 România este organizata in 23 de judete.

In 1929 Statele Unite ale Americii si Canada adopta un plan de protejare a cascadei Niagara.

In 1990 se infiinteaza Asociatia Fostilor Detinuti Politici – AFDP din România.

In 1992 se deschid pentru public arhivele STASI – ale politiei secrete est-germane.

In 1995 este inaugurat aeroportul din Orly, la sud de Paris, pentru curse aeriene in Europa.

In 1752 se naste Philip Freneau, poet, eseist si editor american; in 1882 se naste Ion Teodorescu-Sion – pictor si desenator român; in 1891, Aron Cotrus – poet român; in 1907, Ion Popescu Negreni – pictor român; in 1928, Tiberiu Olah – compozitor român; in 1967, Tia Carrere – actrita americana; in 1968, Cuba Gooding Jr. – actor american; in 1969, Christy Turlington – model american, iar in 1980, Florin Bratu – fotbalist român.

In 1557 moare Jacopo de Pontormo, pictor italian, intemeietorul curentului manierist; in 1963, Dick Powell – actor American, iar in 2006, Lidia Wysocka – actrita si cantareata poloneza.