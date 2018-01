La Multi Ani, 2018!

Noul An este asteptat cu bucurie si optimism. Este intampinat cu tot ce este nevoie pentru a aduce doar prosperitate si veselie, atat obiceiuri, cat si superstitii. Sorcova, Plugusorul, Capra sau Ursul sunt doar cateva dintre cele mai frumoase obiceiuri de Anul Nou, pastrate din strabuni. Traditia populara spune ca spiritele rele se sperie de lumina si de zgomotele puternice.

De aceea, se trosneste din bici sau se folosesc pocnitorile si artificiile. Plugusorul este legat de dorinta ca anul ce urmeaza sa fie unul cu recolte bogate. Capra este unul din simbolurile cele mai raspandite la noi in tara, care intruchipeaza un personaj fantastic, care aduce bogatie si prosperitate gospodariei in care intra. Traditia ursului are origini dacice si este unul dintre cele mai inedite spectacole cu masti din Bucovina. Jocul simbolizeaza trecerea anotimpurilor si aminteste de faptul ca, odata, acest animal era considerat personajul care reusea sa invinga iarna si sa aduca primavara.

O superstitie spune ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca trebuie sa puratati ceva rosu de revelion si veti avea un nou an norocos si plin de iubire, iar buzunarele trebuie sa gazduiasca bani, pentru prosperitate. Sub vasc sau nu, sarutul este obligatoriu in noaptea de Revelion, pentru un an plin de afectiune. In caz contrar, noul an va fi cu putine satisfactii sentimentale. O alta superstitie spune ca in prima zi a anului nu este bine sa iesiti din casa decat dupa ce primiti un musafir, care nu trebuie sa fie blond sau roscat, sa aiba platfus sau strabism si nici sprancenele impreunate, pentru ca aduce ghinion.

Fie ca sunteti sau nu superstitiosi, noi va dorim sa intampinati Noul An cu mare veselie si a va aduca implinirea tuturor dorintelor si demararea celor mai fructuoase proiecte! LA MULTI ANI!