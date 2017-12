Semnificatiile zilei de 27 decembrie

In anul 537 a fost inaugurata Biserica Sfanta Sofia din Constantinopol, devenita in 1453 moschee si in 1935 muzeu.

In 1391 este atestat documentar “logofatul” – seful cancelariei domnesti in Tara Româneasca.

In 1784, in timpul Rascoalei taranesti condusa de Horia, Closca si Crisan, sunt prinsi Horea si Closca, in padurea Scoruset din muntii Gilaului, apoi inchisi la Alba-Iulia.

In 1816 are loc, la Iasi, din initiativa lui Gheorghe Asachi, primul spectacol de teatru in limba româna – “Mirtil si Hloe” – pastorala intr-un act.

In 1945 se infiinteaza Banca Mondiala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Fondul Monetar International (FMI), România urmand sa devina membra a celor 2 organisme financiare abia in 1972.

In 1991 este deschis publicului Muzeul National Cotroceni.

In anul 2000, cu ocazia implinirii a 2000 de ani de crestinism si a sfarsitului de mileniu, Banca Nationala a României pune in circulatie o moneda comemorativa din aur, cu un tiraj de numai 1.000 de exemplare.

In 2004 se produce o explozie cosmica puternica iar eruptia unei stele neutronice afecteaza ionosfera Pamantului.

In 1571 se naste Johannes Kepler, astronom si astrolog, cel care a descoperit ca Pamantul si planetele se misca in jurul Soarelui, pe orbite eliptice; in 1822, Louis Pasteur – chimist si biolog, pionier in domeniul microbiologiei, membru al Academiei Franceze; in 1897, Tudor Vianu – poet, estetician si filozof român, membru al Academiei Române, director general al Comisiei Nationale pentru UNESCO, director general al Bibliotecii Academiei Române si director al Teatrului National din Bucuresti; in 1901, Marlene Dietrich – figura legendara a cinematografului, actrita de film, teatru, music-hall, opereta si cantareata, iar in 1948, Gerard Depardieu – actor francez.

In 1923 moare Gustave Eiffel, inginer francez, cunoscut in special pentru realizarea Turnului din Franta care ii poarta numele; in 1977, Alexandru Ciucurencu – pictor român, membru corespondent al Academiei Române, iar in 2016, Carrie Fisher – actrita americana.