Semnificatiile zilei de 26 decembrie

In 1606 se joaca pentru prima oara tragedia ”Regele Lear”, scrisa de William Shakespeare dupa legenda regelui britanic Lear.

In 1848 are loc, la Iasi, premiera primei opere românesti, “Baba Hârca”, de Matei Millo.

In 1908 Jack Johnson devine primul afro-american campion mondial la box.

In 1982 revista Time desemneaza pentru prima data o „Persoana Anului” ne-umana, si anume computerul personal.

In 1989 in timpul Revolutiei Române, Frontul Salvarii Nationale formeaza un guvern provizoriu, care anunta modificarile din Constitutie cu privire la garantarea drepturilor minoritatilor nationale, autorizarea liberei angajari in campul muncii, introducerea economiei de piata libera si promitea desfasurarea libera a alegerilor.

In 2004 are loc un puternic cutremur in Oceanul Indian care a cauzat un tsunami devastand Sri Lanka, India, Indonezia, Thailanda, Malaysia, Maldive si alte zone apropiate, facand peste 230.000 de victime.

In 1780 se naste Mary Somerville, femeie-savant si scriitoare din Scotia; in 1883, Maurice Utrillo – pictor francez; in 1891, Henry Miller – scriitor american, iar in 1971, Tatiana Sorokko – supermodel rus.

In 1771 moare Claude Adrien Helvétius, filosof francez; in 1962, Radu Stanca – poet si dramaturg, unul dintre initiatorii Cercului literar de la Sibiu; in 1997, Mircea Veroiu – regizor român de film, iar in 2009, Yves Rocher – om de afaceri francez care a infiintat compania de cosmetice vegetale ce-i poarta numele.