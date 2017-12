Semnificatiile zilei de 22 decembrie

22 Decembrie 1989 este considerata prima zi de libertate dupa regimul comunist.

Este ziua in care dictatorii Nicolae si Elena Ceausescu fug cu elicopterul de pe acoperisul fostului Comitet Central al PCR. Revolutia din ‘89 a constat intr-o serie de proteste, lupte de strada si demonstratii desfasurate in mai multe orase din tara, in perioada 16 – 25 decembrie 1989. Startul este dat in Timisoara, la 16 decembrie, de un protest declansat ca raspuns la incercarea guvernului de a-l evacua pe pastorul reformat László Tőkés, care facuse recent comentarii critice la adresa regimului in mass media internationala. Exemplul Timisoarei va fi urmat de multe alte localitati din tara. In Bucuresti, insa, miscarile anticomuniste sunt inabusite in sange in noaptea dintre 21 si 22 decembrie. Bilantul reprimarii este sumbru: sute de manifestanti sunt morti sau raniti, mii – arestati.

In dupa-amiaza zilei de 22 decembrie, dupa fuga dictatorilor, sediile Radioului si cel al Televiziunii Române sunt ocupate de manifestanti. Radioul transmite in direct evenimentele, iar postul de televiziune isi incepe emisia avand in platou un grup de manifestanti in frunte cu actorul Ion Caramitru si poetul Mircea Dinescu. Acestia anunta in direct populatia ca „dictatorul a fugit” si formand cu degetele litera V – semnul victoriei – rostesc celebreul “Am invins!”. In seara acestei zile este constituit Consiliul Provizoriu al Frontului Salvarii Nationale care a preluat intreaga putere in stat cu scopul „instaurarii democratiei, libertatii si demnitatii poporului român”.

In 1808 Ludwig van Beethoven dirijeaza concertul de la Theater an der Wien, premiera Simfoniei a V-a si VI-a ale Concertului pentru pian nr. 4 a lui Beethoven si a Fanteziei corale – cu Beethoven la pian.

In 1849 executia lui Fiodor Dostoievski este anulata in ultimul moment.

In 1927 se infiinteaza Societatea de Difuziune Radiofonica din România, actuala Societatea Româna de Radiodifuziune.

In 1639 se naste Jean Racine, poet si dramaturg clasic francez; in 1858, Giacomo Puccini – compozitor italian; in 1869, Nicolae Ghica–Budesti – arhitect român, membru de onoare al Academiei Române; in 1889, Nichifor Crainic – eseist si poet român; in 1940, Cristina Deleanu – actrita româna, iar in 1967, Dan Petrescu – fotbalist si antrenor român.

In 1867 moare Jean-Victor Poncelet, matematician francez; in 1880, George Eliot (Mary Ann Evans) – scriitoare britanica; in 1956, Nicolae Labis – poet român, iar in 1989, Samuel Beckett – dramaturg irlandez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1969.