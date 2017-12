Cum să avem o memorie mai bună

A inceput sezonul marilor premii in televiziune si cinematografie, au fost anuntate nominalizarile … [Detalii...]

In luna noiembrie se da startul inscrierilor la Eurovision 2018, iar anul viitor selectia nationala … [Detalii...]

Vedete cunoscute din showbiz-ul autohton au participat la evenimentul OK! Designers on the Red … [Detalii...]