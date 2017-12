Semnificatiile zilei de 11 decembrie

Astazi este Ziua Internationala a Muntilor, adoptata in 2003 de Adunarea Generala a ONU. Idea acestei zile vine in urma succesului Anului International al Muntilor din 2002. Acoperind aproximativ 22% din suprafata Pamantului, muntii joaca un rol important in directia spre o crestere economica sustenabila.

Muntii furnizeaza apa dulce, energie si hrana. Peste 13% din populatia globului traieste in munti, de unde isi asigura un trai decent, iar alte cateva milioane de persoane beneficiaza de pe urma acestei bogatii naturale. Aceasta zi este reprezentata de un simbol, format din trei triunghiuri echilaterale, in fiecare triunghi aflandu-se un romb albastru – reprezentand gheata si zapada din varful muntilor – un cerc portocaliu – resursele ce pot fi extrase din muti – un triunghi de verde – vegetatia.

In 1861 Alexandru Ioan Cuza face publica “Proclamatia catre natiune” prin care aduce la cunostinta oficial ca “Unirea este indeplinita, nationalitatea româna este intemeiata”.

In 1901 este trimis primul semnal radio transatlantic de catre italianul Guglielmo Marconi, din Cornwall, fiind receptionat de Persy Wright Paget, din Newfoundland.

In 1946 se infiinteaza Fondul Natiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, cu sediul central la New York.

In 1972 ajunge pe Luna misiunea Apollo 17.

In 1803 se naste Hector Louis Berlioz, compozitor, dirijor si teoretician muzical; in 1810, Alfred de Musset – poet, prozator si dramaturg francez; in 1843, Robert Koch – medic german ce a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al Premiului Nobel pentru Medicina in 1905; in 1913, Jean Marais (Jean Marais–Villain) – actor francez; in 1918, Aleksandr I. Soljenițîn – scriitor, dramaturg si istoric rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1970, iar in 1952, Andrea De Carlo – scriitor italian.

In 1978 moare Vincent du Vigneaud, biochimist american, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1955; in 1993, Elvira Popescu – actrita de teatru si film, iar in 2011, Mihnea Gheorghiu – scriitor si traducator român.