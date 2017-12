Semnificatiile zilei de 7 decembrie

Astazi este Ziua Internationala a Aviatiei Civile, instituita in 1994 de catre Adunarea Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile (ICAO). Data celebreaza ziua in care, in anul 1944, ia fiinta aceasta Organizatie. Aviatia civila, impartita in comercială – transport calatori si marfuri – si generala – utilitara, sportiva si privata – reprezinta peste 35 de milioane de zboruri, transportand 3,5 miliarde de pasageri si peste 54 de milioane de tone cargo.

Mai mult de o treime din marfurile tranzactionate international sunt transportate aerian si peste 58 de milioane de joburi sunt sustinute de aviatia civila. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914, iar biletele au fost vandute la licitatie.

In 1732 este inaugurata Opera Regala la Covent Garden, Londra.

In 1834 Corabia Marita, prima nava sub pavilion românesc, pleaca in primul voiaj in afara granitelor tarii pe ruta Sulina – Constantinopol, sub comanda lui Ioan Cristescu.

In 1923 Edwin Hubble demonstreaza existenta corpurilor ceresti, altele decat Calea Lactee.

In 1966 este inaugurata, la Bacau, Hidrocentrala Bacau II, care incheia activitatea de construire a salbei de hidrocentrale de pe raul Bistrita.

In 2001 Consiliul Ministrilor de Justitie si de Interne ai Uniunii Europene decid ridicarea vizelor pentru cetatenii români care doresc sa calatoreasca in spatiul Schengen, incepand cu 1 ianuarie 2002.

In 1863 se naste Pietro Mascagni, compozitor si dirijor italian, creator al verisimului; in 1939, Nicolae Sabau – cantaret român de muzica populara, iar in 1987, Aaron Carter – cantaret american de muzica pop.

In anul 43 i.Hr. moare Cicero, om politic, filozof, scriitor si mare orator roman; in 1894, Ferdinand de Lesseps – diplomat francez, arhitectul Canalului Suez; in 1960, Clara Haskil – pianista româna, iar in 1993, Wolfgang Paul – fizician german, laureat Nobel pentru Fizica in 1989.