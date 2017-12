Mos Nicolae, legenda faptelor bune

Dimineata Sfantului Nicolae este, probabil, cea mai asteptata, fiind momentul in care, cu mic, cu mare, ne verificam cu emotie ghetutele, in speranta de a gasi cadoul mult droit si impartasit lui Mos Nicolae. Data este, in fapt, ziua in care Sfantul Nicolae – episcop de Myra – a parasit pamantul.

Legenda cadourilor din aceasta zi vine dintr-o intamplare din viata Sfantului. Acesta ar fi salvat 3 surori de la desfrau, lasandu-le cate o punguta cu galbeni la poarta spre a avea zester si a se putea marita. Cand veni randul mezinei, tatal fetelor, in dorinta de a vedea cine le aducea saculetele cu aur, a stat pe paza intr-o noapte. Vazandu-l, Nicolae a lasat saculetul sa cada pe hornul casei, intr-o soseta pusa la uscat, de aici traditia cadourilor puse in pantofi sau sosetele.

Sarbatoarea lui Mos Nicolae ramane una dintre cele mai frumoase sarbatori ale copilariei, legenda lui avand numeroase povesti despre faptele sale bune. Iar bucuria darurilor simbolice gasite in aceasta dimineata in ghetute aduce de fiecare data bucurie in inima fiecaruia dintre noi.