BERBEC

Dragoste –Este o perioada tocmai buna pentru cunoaste persoane noi, asa ca nu ar strica deloc sa fii ceva mai deschisa la relationari, nu stii niciodata de unde poate sa apara o surpriza.

Bani – O ruda are nevoie de ajutor financiar din partea ta, asa ca in ceea ce priveste economiile tale, toate vor merge, sub forma de imprumut, catre o persoana draga.

Munca – Nu ai deloc starea necesara pentru a te imparti in atat de multe locuri pe cat iti cere locul de munca, insa din pacate vi fi nevoita sa nu lasi nimic pe jumatate facut, chiar daca vei amana totul spre sfarsitul de saptamana.

TAUR



Dragoste – Simti nevoia sa petreci mai mult timp cu persoana iubita si sunt sanse mari sa reusesti sa ii si demonstrezi asta. Cu siguranta va aprecia atentia suplimentara pe care o primeste.

Bani – Au loc ceva schimbari in viata ta. iar asta te face sa devii usor nelinistita, in privinta banilor. Avand in vedere ca esti nesigura pe viitor, ai grija sa faci economii.

Munca – Te gandesti serios sa iti schimbi locul de munca si, de ce, sa schimbi chiar domeniul in care lucrezi. A venit timpul pentru o schimbare majora in viata ta.

GEMENI

Dragoste – Nu iti sta deloc mintea la chestiuni amoroase si se poate spune chiar ca, saptamana aceasta, te vei tine departe de orice fel de sentimentalisme, pentru ca munca iti acapareaza tot timpul. Bani – Nu ai probleme la capitolul financiar, insa continui sa strngi bani pentru planurile mari de viitor, pe care le ai. Ceea ce nu este rau deloc. Munca – Treci printr-o perioada mai mult decat aglomerata, iar munca nu prea iti lasa timp sa te mai ocupi si de altceva. Nu uita ca trebuie sa te si odihnesti, daca vrei sa dai randament pe o perioada mai lunga de timp. RAC

Dragoste – Simti ca exista mici probleme in relatia ta de cuplu, insa iti este greu sa gasesti timp pentru o iscutie serioasa despre asta. Incearca sa nu o amani pentru prea mult timp.

Bani – Poti pimi o suma de bani mai mult sau mai putin asteptata. Poate fi vorba despre o prima sau despre un bonus despre care nu erai sigura ca va aparea, dar stiai ca il meriti.

Munca – Munca iti auce satisfactii, chiar daca nu te poti declara 100% multumita. Saptamana acasta totul pare sa fie organizat si linistit.

LEU

Dragoste – Au tot avut loc ceva discutii neplacute, cu partenerul de viata, insa a venit timpul sa iei o decizie in aceasta privinta. Daca ceea ce va este necesar este o pauza de la timpul pentrecut impreuna, nu-ti fie teama sa ii spui si lui.

Bani – Iti vine destul de greu sa te abtii de la toate lucrurile pe care ti le doresti, insa zilele aceasta esti manata mai degraba spre a cumpara lucruri si atentii pentru altii, mai ales acum, cand se apropie sarbatorile de iarna.

Munca – Liniste si pace, la birou. Atmosfera de iarna si-a intrat in drepturi si toata lumea pare sa astepte cu nerabdare vacanta.

FECIOARA



Dragoste – Esti nehotarata in privinta a tot felul de lucruri, iar asta ii cam da batai de cap iubitului tau. Incearca sa ii explici de ce iti este atat de greu sa iei o decizie.

Bani – Nu esti decisa cum vrei sa iti cheltuiesti economiile, dar stii ca aceasta este perioada in care vrei sa faci asta. Te avanti in cumparaturi si nimic nu sta in calea ta.

Munca – Te simti presata de mici neplaceri care au tot avut loc la serviciu, insa tine doar de tine modul in care le interpretezi. Incearca sa fructifici cat de mult orice intamplare.

BALANTA

Dragoste – Dragostea din aceasta saptamana este directionata in mare parte catre familie. Cei dragi iti cauta compania, iar pe tine nu te deranjeaza deloc sa iei cina, cat mai des, impreuna cu parintii sau cu persoane apropiate, care te rasfata. Bani – Uite de cumparaturi, nu se anunta o perioada prea buna pentru tine, din punct de vedere material. Ai nevoie sa fii foarte chibzuita. Munca – Stii foarte bine ce pretentii ai de la locul de munca si ce consideri ca iti este indreptatit. Saptamana aceasta iti faci curaj sa discuti despre beneficiile pe care ti le doresti.

SCORPION

Dragoste – Persoana iubita te surprinde, saptamana aceasta, cu invitatii in locuri inedite. Cel mai probabil asta se intampla pentru ca vrea sa recupereze o parte din timpul pe care nu l-ati putut petrece impreuna.

Bani – Ai o perioada linistita, la capitolul financiar. Faptul ca ai fost foarte atenta la cheltuieli, pe o perioada mai lunga de timp, te ajuta acum.

Munca – Simti ca nu oferi tot ceea ce poti, la locul de munca, dar incerci din rasputeri sa te concentrezi si sa iti duci proiectele la capat cu succes.

SAGETATOR Dragoste – Simti nevoia de afectiune si nu iti este deloc teama sa si arati asta. Fie ca este vorba despre partnerul de viata sau despre familie, nu vrei decat sa te afli in preajma celor dragi. Bani – Poti intampina dificultati financiare, insa nu in genul acelora care sa te ingrijoreze pe tine. Ai avut multe hopuri, in trecut, asa ca acum stii cum sa manageriezi o perioada mai grea din punct de vedere financiar. Munca – Serviciul iti poate da batai de cap, din cand in cand, insa per total ai o perioada buna, in care esti perfect concentrata la ceea ce ai de facut.

CAPRICORN

Dragoste – Ai o multime de idei de pus in practica alaturi de cei dragi. Acestia se dovedesc foarte receptivi la ceea ce propui, asa ca va apucati de organizat din timp tot felul de activitati de iarna.

Bani – Organizarea intregii familii sau a grupurilor de prieteni nu te ajuta prea mult sa si economisesti. Ba chiar simti ca ai o datorie morala de a plati o parte dintre lucrurile necesare in planurile voastre.

Munca – Este clar ca preferi munca pe cont propriu, asa ca te ocupi serios de proiectele personale, care incep sa si arate rezultate.

VARSATOR



Dragoste – Iti place sa te joci cu mintea partenerului tau, insa risti ca uneori sa il subestimezi, iar asta nu ii va fi plac. Fii mai putin autoritara!

Bani – Daca lasi la o parte comentariile rautacioase ale celor din jur, vei afla ca rasfatul nu este deloc gresit si ca, daca vrei sa stai o saptaman intreaga la SPA, asta este exact ceea ce trebuie sa faci, indiferent de costuri. Pana la urma, munca depusa trebuie sa fie si rasplatita.

Munca – Ai o perioada productiva la locul de munca, iar cineva din mediul de lucru te ajuta sa duci la capat cateva mici probleme pe care le intampini.

PESTI

Dragoste – Prietenii din anturajul vostru au inceput sa va simta lipsa si va tot cauta sa iesiti impreuna. Incearca sa u ii mai ingori, pentru ca se vor plictisi sa te tot indemne la socializare.

Bani – O suma importanta de bani iti va intra in cont. Aceasta ajunge la momentul potrivit pentru toate cadourile pe care vrei sa le cumperi, pentru familie, iubit, colegi, fosti colegi, preteni…aproape toate persoanele pe care le cunosti. Incearca sa nu exagerezi!

Munca – Se stie despre tine ca esti muncitoare, iar atentia la detalii te ajuta sa atragi priviri asupra ta, la locul de munca. Cineva important iti apreciaza munca si iti va si arata asta, cat de curand.